In questa pagina i lettori potranno ottenere tutte le informazioni relative al codice promozionale Betfair e sul bonus benvenuto scommesse.

Questo sito di scommesse sicuro e legale in Italia, come dimostrato dalla licenza ADM GAD n° 15211, propone infatti un bonus benvenuto scommesse del valore massimo di 50 € sull'Exchange per tutti gli utenti che si iscrivono per la prima volta e rispettando tutti gli altri T&C.

Codice promozionale Betfair: come funziona?

La definizione è semplice: il codice promozionale Betfair è una formula alfanumerica che gli utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma hanno la possibilità di inserire nel campo apposito, generalmente utile per aderire ad iniziative specifiche qualora queste lo richiedano.

L'utilizzo del codice promo Betfair è sempre e comunque una scelta dell'utente: dunque non è vincolante ai fini della registrazione sul portale. Tuttavia potrebbe rendersi necessaria per prendere parte ad offerte contraddistinte proprio da codici differenti.

Codice promo Betfair: come e dove si utilizza?

Le offerte dei principali siti scommesse italiani che richiedono l’inserimento di codici differiscono fra loro non solo per la formula da inserire ma anche per il momento o la sezione in cui farlo.

Il codice promozionale Betfair, infatti, va utilizzato precisamente come elencato negli step successivi, se si desidera ricevere il bonus benvenuto scommesse ad esso collegato fino a 50 € sull’Exchange:

Effettuare la registrazione sul portale, compilando il modulo di iscrizione con i dati personali;

Inserire il codice promozionale Betfair durante la registrazione, nell’apposito campo. Ricordiamo che si tratta sempre di una scelta a discrezione dell'utente, dunque non necessaria per aprire un conto gioco sulla piattaforma. Fondamentale però per ottenere eventuali bonus benvenuto che ne richiedano la digitazione.

Registrazione Betfair: guida completa step by step

Il codice promo Betfair va quindi inserito durante l’iscrizione al sito. Sebbene si tratti di una procedura semplice oltre che facoltativa, la descrizione sintetica riportata più in alto potrebbe non essere sufficiente per i lettori meno esperti.

Ecco perché è stata redatta questa guida “passo - passo” con la procedura completa e dettagliata di iscrizione alla piattaforma di gioco:

Visitare il sito ufficiale Betfair.it Cliccare sul pulsante “Registrazione” Inserire tutti i dettagli personali richiesti, come ad esempio nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, ecc. Il bookmaker online farà un uso corretto di tutti questi dati, nel rispetto della normativa sulla privacy italiana ed europea. I dettagli personali dovranno essere corretti e aggiornati, ai fini della buona riuscita del controllo del documento (che avverrà in un secondo momento, entro 30 giorni dalla registrazione Betfair). Dopo aver fornito tutti i dati obbligatori e aver selezionato domanda e risposta di sicurezza, sulla parte destra del modulo l’utente troverà un campo denominato “Codice promozionale/di riferimento (se applicabile)”. Qui si potrà inserire il codice promo Betfair in modo opzionale. Spuntare la casella finale per accettare il contratto di gioco, dopo averlo consultato attentamente; Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” per confermare la creazione dell’account.

Betfair bonus benvenuto scommesse fino a 50€ sull'Exchange

Betfair propone una promozione di benvenuto a tutti i nuovi utenti, con la possibilità di ricevere un rimborso del 100% sulle perdite nette eventualmente maturate scommettendo sulla piattaforma Exchange. Questo bonus è reso disponibile a coloro che utilizzano il codice promozionale Betfair dedicato all'offerta e rispettando inoltre tutti i T&C della promo.

Dettaglio offerta Descrizione Welcome bonus exchange Bonus di Benvenuto - 100% Rimborso sulle Perdite Nette Requisiti di accesso Aprire un conto gioco sul sito dell'operatore, digitare il codice promozionale Betfair dedicato e scommettere sul betting exchange Durata dell'offerta Prime 5 settimane dall'apertura del conto di gioco Bonus massimo 10 € a settimana per 5 settimane, totale 50 € Metodi di pagamento esclusi Moneybookers/Skrill, Paysafe, Much Better, Carta Prepagata, Rapid Transfer, Postepay, Wise/Transfer Wise, Neteller Scommesse potenzialmente qualificanti per il cashback Solo scommesse su Exchange, piazzate e concluse da lunedì e domenica Prelevabilità del bonus Bonus non prelevabile, da utilizzare per scommesse su eventi e mercati a quota minima di 1.50 (wagering 1x)

Come ottenere il welcome bonus Betfair:

Vediamo ora tutti i passaggi utili per ottenere il bonus Betfair di benvenuto nel dettaglio:

Registrarsi sul sito Betfair.it (solo maggiorenni) Digitare il codice promozionale Betfair dedicato all'iniziativa Piazzare scommesse nella sezione Exchange Attendere la conclusione dei match su cui è stata piazzata la scommessa Qualora la posizione netta delle giocate settimanali (da lunedì a domenica) sia negativa, attendere che il bonus venga accreditato (ogni lunedì) Utilizzare il bonus per effettuare ulteriori scommesse su eventi e mercati a quota non inferiore a 1.50 Ripetere i punti precedenti per le 4 settimane successive per sfruttare la promozione fino alla fine.

Dove si trova il codice promozionale Betfair?

I codici che gli utenti possono inserire al momento della registrazione sul portale dell'operatore possono essere individuati nella pagina dell'iniziativa. Talvolta occorre consultare termini e condizioni per saperne di più. In alternativa gli utenti possono utilizzare uno dei collegamenti presenti in questa pagina.

Perché usare il codice promo Betfair?

L'utilizzo dei codici è sempre e comunque una scelta discrezionale dei clienti. Questo vuol dire che la loro digitazione non è fondamentale ai fini dell'apertura di un conto gioco. Tuttavia occorre inserire un codice al momento dell'iscrizione (o del deposito se previsto) per aderire ad iniziative speciali o particolari contraddistinte proprio dai codici. Come nel caso del bonus Betfair Exchange che può arrivare fino a 50€.

Metodi di pagamento disponibili

Il primo passo per iniziare a scommettere online sul portale del bookmaker ADM è effettuare un versamento. Solo così si avrà ricaricato il proprio saldo e si potrà iniziare a giocare le proprie schedine online. Il concessionario di gioco proprone tutti i principali metodi di deposito e prelievo per effettuare i pagamenti che riporteremo a seguire.

Metodo di Pagamento Accreditamento Deposito Costo Deposito (€) Prelievo Minimo (€) Prelievo Massimo (€) Accreditamento Prelievo Costo Prelievo (€) PayPal Istantaneo 0 Nessun limite 7.000 12-24 ore 0 Skrill Istantaneo 0 0 45.000 12-24 ore 0 Neteller Istantaneo 0 0 45.000 12-24 ore 0 Paysafecard Istantaneo 0 n/a n/a n/a n/a Bonifico Bancario 2-5 giorni lavorativi Rivolgersi alla banca 15 Nessun limite 2-5 giorni lavorativi 0 Visa Istantaneo 0 Nessun limite 35.000 2-5 giorni lavorativi 0 Visa Electron Istantaneo 0 Nessun limite 1.000 Istantaneo 0 Mastercard Istantaneo 0 Nessun Limite 50.000 2-5 giorni lavorativi 0 Postepay Istantaneo 0 Nessun limite 2.000 2-5 giorni lavorativi 0 Maestro Istantaneo 0 Nessun limite 50.000 2-5 giorni lavorativi 0 Apple Pay Istantaneo 0 Nessun limite 30.000 2-5 giorni





FAQ - Codice Promozionale Betfair

Come funziona il bonus Betfair di benvenuto?

Attualmente l'operatore mette a disposizione dei nuovi utenti che aprono per la prima volta un conto gioco sul sito un bonus benvenuto scommesse Exchange che può arrivare fino a 50€. Dunque non è disponibile una tradizionale offerta sulle scommesse sportive ma solo sul così detto Punta e Banca. L'iniziativa consiste in un rimborso sulle giocate perdenti fino a 10€ ogni settimana per 5 settimane.

Si può inserire il codice promo Betfair in un secondo momento?

Nel caso dell'iniziativa in corso il codice può essere inserito solo al momento della registrazione. Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile contattare il servizio clienti del bookmaker online e mettersi in contatto con un operatore.

Su Betfair ci sono altri codici promozionali?

La disponibilità di diversi codici promozionali dipende dalle offerte attualmente in corso sul sito. Il concessionario di gioco potrebbe utilizzare diversi codici per distinguere ad esempio il bonus casino da quello per le scommesse e così via. Maggiori info consultando T&C di ogni promo.