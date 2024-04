Pronostici Frosinone – Salernitana e informazioni utili per scommettere: ciociari favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Salernitana, anticipo della 34esima giornata di Serie A di venerdì 26 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida salvezza tra giallazzurri e granata, match che inaugurerà la quintultima giornata di campionato.

Primi verdetti a Frosinone, con la Salernitana ancora aggrappata alla matematica. In caso di sconfitta o pareggio i campani abbandonerebbero la Serie A dopo un triennio passato nel massimo campionato di Serie A.

I nostri pronostici Frosinone – Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Frosinone - Salernitana bet365 Sisal William Hill Walid Cheddira marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.00 Risultato esatto 2-0 Frosinone 8.00 8.00 7.50 Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 2.00 2.00

I lettori che volessero consultare ulteriori quote Frosinone - Salernitana, pronostici e mercati possono visitare le piattaforme ufficiali degli operatori. Un'ampia panoramica più ampia del mondo del betting online è disponibile

nella nostra pagina con un confronto dei migliori bonus benvenuto scommesse per nuovi utenti

nella nostra guida al codice promozionale AdmiralBet alla registrazione, bonus benvenuto ed altre info sul bookmaker.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Frosinone – Salernitana: analisi match e pronostici

Dopo aver conquistato un punto prezioso a Torino, il Frosinone contro la Salernitana ha l’opportunità di portarsi a 31 punti. Reduce da 4 risultati utili consecutivi, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco per il prossimo turno è attesa ad Empoli dopodiché ospiterà un Inter già abbondantemente scudettata. I ciociari devono fare di tutto per portarsi a ridosso di Cagliari e Verona.

Probabili formazioni Frosinone - Salernitana

Per i pronostici Frosinone – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (3-5-2): Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulè, Cheddira.

Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulè, Cheddira. SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Pierozzi, Pirola, Fazio; Sambia; Basic, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Cheddira cerca la sua settima rete

L’attaccante marocchino di proprietà del Napoli è arrivato finora a 6 gol in campionato. Il classe 1998, numero 70 dei ciociari, con le sue reti cercherà di dare il suo contributo alla salvezza della sua squadra. I pronostici Frosinone – Salernitana indicano Walid Cheddira come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Walid Cheddira marcatore nell’incontro: 2,00 con bet365

Il Frosinone cerca la vittoria

Con una vittoria, i giallazzurri allenati da Eusebio Di Francesco si porterebbero, almeno temporaneamente, a pari punti con Verona ed Empoli, impegnate rispettivamente nei difficili match in trasferta contro Lazio e Atalanta. Un successo contro i granata darebbe un po’ di respiro ai ciociari prima del rush finale.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Frosinone: 8,00 con Sisal

La determinazione dei ciociari

Il Frosinone non subisce una sconfitta da 4 partite, quando il 16 marzo fu sconfitto al Benito Stirpe per 3 a 2 dalla Lazio. Determinati come non mai a salvarsi, i laziali giocheranno contro una Salernitana che non ha più nulla da dire a questo campionato, cercando di passare in vantaggio il prima possibile per ritrovare una vittoria che – da queste parti – manca dal 3 a 1 contro il Cagliari datato 21 gennaio. Molto probabile quindi che la squadra di casa prevalga stando ai pronostici Frosinone - Salernitana.

Scommessa 3; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con William Hill