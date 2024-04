Pronostici Sassuolo – Lecce e informazioni utili per scommettere: neroverdi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 12:30 di domenica 21 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra neroverdi e salentini, partita valida per il 33esimo turno di Serie A.

Lunch-time match la partita che darà il via alla domenica calcistica. A Reggio Emilia il Sassuolo cerca punti preziosi per la salvezza, mentre il Lecce vuole sempre di più allontanarsi dal gruppo delle ultime.

I nostri pronostici Sassuolo – Lecce

Il nostro pronostico Sassuolo - Lecce bet365 Sisal William Hill Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.85 2.75 Risultato esatto 2-0 Sassuolo 11.00 12.00 11.00 Andrea Pinamonti marcatore nell’incontro 3.10 2.75 2.50

Come scommettere su Sassuolo – Lecce: analisi match e pronostici

Dopo lo spettacolare 3 a 3 contro il Milan, con una vittoria il Sassuolo compierebbe un notevole balzo in classifica portandosi a 29 punti. Gli uomini allenati da Davide Ballardini devono cercare di capitalizzare al meglio le partite al Mapei Stadium in vista del rush finale che li vedrà impegnati nelle prossime 2 giornate contro Fiorentina e Inter.

Probabili formazioni Sassuolo - Lecce

Per i pronostici Sassuolo – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic/Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Missori, Erlic/Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani/Gonzalez, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ripartire dalla partita contro il Milan

Raggiunto ad un passo dal 90esimo da un gol di Noah Okafor, il Sassuolo di Davide Ballardini ha rischiato il colpaccio contro i rossoneri. Ed è proprio da questa partita che i neroverdi devono ripartire, cercando di passare subito in vantaggio contro il Lecce, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Stando ai pronostici Sassuolo - Lecce, potrebbero riuscirci.

Scommessa 1; Sassuolo in vantaggio alla fine del 1°tempo: 2,87 con bet365

I neroverdi cercano la settima vittoria

Un successo proietterebbe il Sassuolo a ridosso del Cagliari, portando i neroverdi a quota 29 e con soltanto 5 giornate al termine. Contro i salentini, la squadra di Davide Ballardini cercherà la sua vittoria numero 7 in campionato. Indubbiamente, stando ai pronostici Sassuolo - Lecce, la squadra di casa è favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Sassuolo: 12,00 con Sisal

Andrea Pinamonti vuole segnare ancora

Autore del gol che ha aperto le danze in occasione dello spettacolare 3 a 3 contro il Milan, Andrea Pinamonti contro i rossoneri è andato in doppia cifra in Serie A. Il giocatore numero 9 del Sassuolo vuole contribuire con le sue reti alla salvezza della sua squadra, e i pronostici Sassuolo – Lecce lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Pinamonti marcatore nell’incontro: 2,50 con William Hill