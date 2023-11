Recensioni 888: pareri e opinioni sul sito di gioco e scommesse

Il sito 888.it è la piattaforma online del gruppo 888 dedicata al mercato italiano dei giochi d'azzardo online. Da oltre dieci anni, 888 è uno dei marchi più noti nel settore dell'intrattenimento online, ed è un leader riconosciuto per l'innovazione nel settore dei giochi, fornendo ai suoi giocatori un'esperienza di gioco coinvolgente, divertente e sicura.

888.it, grazie alla sua vasta gamma di scommesse sportive e giochi da casinò online, garantisce ai suoi giocatori un'eccezionale esperienza di intrattenimento in rete. Sono disponibili bonus e promozioni speciali pensate appositamente per il pubblico italiano. Inoltre, 888 opera con una licenza ufficiale di gioco rilasciata dalle autorità nazionali competenti e offre un ambiente di gioco che rispetta rigorosamente i principi del gioco responsabile. La società si impegna attivamente nella prevenzione del gioco d'azzardo compulsivo e impedisce l'accesso ai propri servizi a chi ha meno di 18 anni.

La società 888 Italia Limited fornisce servizi di gioco online attraverso il marchio 888™. 888 Italia Limited opera in conformità con una concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, identificata con il numero 15014 (conosciuta come AAMS o ADM).

In questa guida offriamo una recensione di questo operatore, sui bonus di benvenuto e le promozioni da esso offerti, sulle opzioni relative agli strumenti di pagamento, app e tanto altro.

Aspetto sito 888.it

888 è un sito uno e trino. Questo perché tramite un conto offre accesso a 3 sezioni del sito distinte:

888casino (che include le slot, i giochi da casinò live, roulette, il blackjack, i giochi con jackpot…),

(che include le slot, i giochi da casinò live, roulette, il blackjack, i giochi con jackpot…), 888poker (da cui è possibile giocare alle versioni Texas Holdem, Omaha, Omaha Hi Lo, Blast, Snap, ecc)

(da cui è possibile giocare alle versioni Texas Holdem, Omaha, Omaha Hi Lo, Blast, Snap, ecc) e 888sport, di cui ci occuperemo in questa recensione.

La homepage del sito principale, oltre a rimandare alle sezioni di cui sopra e alle domande frequenti, offre dei collegamenti rapidi tramite menu principale a:

Casino

Poker

Sport

Promozioni

888Club

Un amico vale di +

Anche i colori del sito dipendono dalla categoria di giochi di intrattenimento scelta. Mentre il sito 888.it presenta un logo bianco su sfondo nero, come il resto del sito, le tre categorie presentano una colorazione rispettivamente verde per il casinò, blu per il poker e arancione per lo sport. Questa scelta di colori si riscontra su tutta la sezione di giochi visitata dall'utente.

Recensioni Bonus benvenuto 888sport

Come gran parte dei bookmakers, anche 888sport.it offre delle promozioni a quei giocatori maggiorenni che si registrano per la prima volta sul sito di scommesse. Stessa cosa è valida nel caso in cui il giocatore si registrasse sul sito del casinò o del poker di questo operatore.

Infatti, i giocatori che aprono un conto presso questa piattaforma, ottengono automaticamente accesso a tutte le altre sezioni del sito e hanno la possibilità di scegliere i bonus e le promozioni della sezione preferita, sia essa relativa alle free slot del casinò, alla roulette, al blackjack, al poker o alle scommesse sportive.

In cosa consiste il bonus scommesse 888?

Una volta creato il conto gioco 888, i nuovi utenti possono scegliere se usufruire della promo di benvenuto di 888sport. Si tratta di un bonus deposito, il che vuol dire che una delle condizioni perché venga erogato è che si effettui una ricarica sul conto.

Nota: durante la procedura di deposito potrebbe essere presente un campo denominato "Codice promozionale 888", dove sarà possibile inserire un eventuale codice bonus fornito dall'operatore stesso o da terze parti affiliate.

Il bonus di benvenuto 888sport è il risultato di due componenti:

Un fun bonus pari al 100% dell'importo della prima ricarica fino ad un massimo di 25€

dell'importo della prima ricarica fino ad un massimo di 25€ 5 € per i giochi del casinò

Affinché il bonus venga accreditato è necessario rispettare altre condizioni. Qui forniamo una tabella riassuntiva dei principali termini, ma per approfondimenti rimandiamo al sito stesso dell'operatore:

Ricarica minima 10 euro Tempi per richiedere il bonus benvenuto 7 giorni Condizioni per l'accredito Giocare 2 volte l'importo del Bonus stesso su eventi sportivi con quota minima 2.0 Wagering Bonus Sport x5

Le recensioni del nostro team di esperti concordano nel definire 888 un sito all'avanguardia e certamente di spicco, al confronto con altre piattaforme di gioco online. Un solo account da accesso a tutto il ventaglio di giochi disponibili tramite sezioni distinte. Anche i bonus offerti sono variegati, seppur in questa recensione ci focalizziamo sulla parte relativa allo sport e alle scommesse. Altri bonus, consultabili sul sito dell'operatore, permettono di giocare alla roulette, il poker, al blackjack, ecc.

Bonus 888 a confronto con altre promo

Nelle recensioni 888 abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Registrazione conto gioco 888

La procedura di registrazione 888 è semplice e intuitiva. Basta infatti visitare il sito dell'operatore e cliccare sul pulsante in alto a destra "Registrati". Una volta fatto ciò, si aprirà una schermata in cui dovranno essere inserite le informazioni relative ai dati personali e di residenza e i dati di un documento d'identità. Dopo aver letto e accettato i termini di gioco e di utilizzo dei servizi 888, il conto sarà pronto per la convalida.

Verifica conto gioco 888sport

La convalida dell'account consiste nell'invio da parte del nuovo giocatore di una copia del documento d'identità usato in fase di iscrizione all'operatore. Questo si assicurerà che l'utente si stia registrando per la prima volta, che non sia minorenne e in generale non escluso dai giochi online. A procedura completata, l'utente avrà pieno utilizzo della piattaforma di gioco.

Palinsesto scommesse 888: tutti gli sport offerti

Sulla barra del menu di 888sport vengono mostrati gli sport principali che è possibile trovare su questo bookmaker. Dal menu laterale, invece, si può consultare l'offerta completa degli sport che questo operatore ha da offrire:

Tennis

Basket

Pallavolo

Formula 1

Baseball

Ciclismo

Esports

Australian Rules

Beach Volley

Floorball

Football Americano

Freccette

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pugilato

Rugby League

Rugby Union

Snooker

Sport Invernali

Tennis Tavolo

TV e Spettacolo

Giusto per dare un'idea dei mercati coperti da 888sport, per una partita di calcio a caso, sono disponibili oltre 80 mercati con relative quote.

C'è da dire che questo bookie offre effettivamente un palinsesto completo, con migliaia di mercati sempre aperti e un'offerta LIVE ricca.

Live Now 888sport

Non stupisce che un operatore che ha messo sport accanto al proprio marchio propone un'offerta di scommesse tanto variegata. Anche la sezione "in diretta" 888sport comprende le principali discipline sportive seguite dagli appassionati di sport e scommesse italiani su cui tutti i giocatori possono scommettere live. Tutti i clienti possono scommettere live sugli sport seguenti:

Tennis

Golf

Baseball

Basket

Tennistavolo

La principale differenza con le scommesse tradizionali? Si può piazzare una scommessa durante l'evento stesso, con quote che si aggiornano per riflettere gli andamenti dell'incontro sportivo.

Blog pronostici sportivi 888sport

La sezione Blog di 888 offre uno spazio in cui la redazione del popolare sito scommesse pubblica contenuti su Calcio, Tennis, Basket, Pronostici Sportivi e tanto altro.

Si tratta di una vera e propria sottosezione del sito che presenta una configurazione a sé stante ed include articoli e pagine sulle più seguite competizioni calcistiche come Champions, League, Serie A, Basket Lega A, Bundesliga, Premier league

Strumenti di pagamento disponibili su 888.it

Il bookmaker in questione offre un ventaglio ampio di opzioni per effettuare le opzioni di prelievo e versamento sul conto gioco. In particolare, i prelievi avverranno sugli stessi metodi di pagamento utilizzati per effettuare i depositi.

Qui sotto riassumiamo in una tabella le principali modalità di pagamento utilizzabili su 888sport sia per il deposito di denaro che per il suo prelevamento:

Metodi di pagamento Ricarica Prelievo Carta di Credito/Debito Visa o Mastercard ✔ ✔ *ad eccezione di quelle internazionali ApplePay ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔

888sport.it utilizza tecnologie di sicurezza avanzate e sistemi di crittografia che assicurano operazioni sicure e protette. Il fatto, poi, che si tratta di un sito legale in Italia, dovrebbe già rassicurare. I siti scommesse seguono delle regole rigide per poter operare con licenza ADM e pertanto giocare sui loro siti ed effettuare operazioni, è considerato sicuro.

I diversi operatori potrebbero, tuttavia, applicare delle limitazioni e/o commissioni o prevedere dei tempi più o meno lunghi di accredito, nel caso dei prelievi. Per questi dettagli, rinviamo al sito dell'operatore, dopo è possibile consultare il regolamento completo su quanti giorni potrebbe essere necessario attendere per vedere riflettere sul conto gioco le operazioni di deposito e prelievo.

Recensione Assistenza clienti 888

Gli strumenti a disposizione di giocatori e scommettitori per ricevere assistenza sono molto validi. Il sito presenta una sezione molto ricca di contenuti relativa a Bonus & Promozioni, Ricarica, Giochi, Login, Conto Giochi, Registrazione, Problemi Tecnici, Riscossione, grazie alla quale i clienti hanno accesso ad ogni informazione necessaria.

Se gli utenti non trovano risposta alle loro domande, possono chiaramente mettersi in contatto con degli operatori del supporto clienti 888, che saranno felici di chiarire ogni dubbio.

Le opzioni di supporto attualmente disponibili includono:

Email: supporto@888.it disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Telefono: numero verde gratuito 800786245 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e nei weekend dalle 8:00 alle 16:00.

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e nei weekend dalle 8:00 alle 16:00. Chat: disponibile solo dopo il login al conto gioco 888.it

Le recensioni degli utenti che si possono consultare online sull'argomento "assistenza clienti" si rivelano tutto sommato positive. Anche nel corso della nostra analisi abbiamo constatato quanto l'assistenza di 888 costituisca un punto di forza di questa piattaforma di gioco online grazie alla quale il sito guadagna punti. Chi gioca online sa bene quanto un ottimo servizio clienti è sinonimo di sicurezza per giocatori che si approcciano a giocare online sul sito.

App mobile per scommesse 888sport

L'applicazione 888sport consente l'accesso immediato a una vasta gamma di eventi sportivi, fornendo quote aggiornate e numerose opzioni di scommessa per gli appassionati che desiderano scommettere sugli incontri in tempo reale anche da dispositivo mobile.

Questa applicazione offre la flessibilità di puntare sugli eventi sportivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L'utilizzo dell'ID con riconoscimento dell'impronta digitale semplifica ulteriormente l'esperienza di gioco.

È possibile scaricare l'applicazione direttamente dall'App Store per gli iPhone con sistema operativo iOS compatibile. Per maggiori informazioni, si invitano i lettori a consultare il sito dell'operatore.

Domande frequenti

Come posso chiudere il mio conto 888.it?

Per chiudere un account di gioco, è necessario contattare il team di supporto via chat, dopo aver effettuato la connessione al proprio conto 888.

888 presenta una sezione per le scommesse ippiche?

No, attualmente il palinsesto delle scommesse disponibili su 888sport non include gare di cavalli e levrieri, ma gli appassionati hanno la possibilità di scommettere sugli e-sport (ovvero scommesse virtuali su eventi non reali).

Chi può usufruire delle offerte e delle promozioni 888sport?

Le promozioni relative ai Bonus e FunBonus sono destinate unicamente ai giocatori che hanno effettuato la registrazione su 888.it, che comprende tutto l'harem di giochi, inclusi 888casino.it, 888sport.it o 888poker.it, ed operano dal territorio italiano. L'accesso ai Bonus e FunBonus potrebbe richiedere il soddisfacimento di condizioni specifiche legate alla registrazione, al deposito o ad altri requisiti, le quali sono dettagliate nei termini e condizioni particolari della promozione.