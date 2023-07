Come e dove usare il codice promo Eurobet presente nel formulario di iscrizione al sito.

Il codice promo di Eurobet è una chiave di ricerca utilizzata dagli utenti che vogliono saperne di più sull’argomento, probabilmente al fine di sbloccare promozioni esclusive o partecipare a bonus di benvenuto speciali.

Prima di addentrarsi nell’argomento, è bene sottolineare che Eurobet è una piattaforma specializzata nelle scommesse sportive, con altre sezioni dedicate a giochi di carte, bingo, casinò online, ecc. autorizzata dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile passare all’argomento centrale dell’articolo.

Codice promo Eurobet: definizione

Cos’è il codice promozionale Eurobet? Si tratta di un insieme di caratteri alfanumerici collegato a una promozione del sito Eurobet.it. Al momento, questo sito non prevede alcun tipo di codice, coupon o altra formula particolare per partecipare a promozioni esclusive o ad alcuno dei bonus di benvenuto.

Chi desidera ricevere il bonus di benvenuto Eurobet, che può arrivare ad avere un valore complessivo di oltre 2.300€, non dovrà quindi inserire alcun codice promozionale. Eurobet ha specificato infatti la procedura da seguire all’interno del sito ufficiale, descritta nelle sue parti fondamentali nel paragrafo successivo.

Come si usa il codice promo Eurobet per registrarsi e ricevere il bonus?

Come accennato più in alto, non bisogna inserire alcun codice promozionale su Eurobet per partecipare all’offerta di benvenuto. Sarà infatti sufficiente seguire i T&C dell’offerta, riassunti in questi step:

Visitare il sito ufficiale Eurobet.it. Cliccare sul pulsante verde “Registrati”, posto in alto a destra. Cliccare sul pulsante verde “Inizia” per far partire la procedura di iscrizione a Eurobet. Inserire il codice fiscale (o cliccare su “Non ricordi il codice fiscale?” per la procedura alternativa). Cliccare quindi sul pulsante verde “Prossimo”. Compilare il modulo anagrafico, inserendo tutti i dati necessari come “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, ecc. Inserendo il codice fiscale nello step precedente, il modulo verrà parzialmente precompilato. Inserire il numero di telefono e confermarlo tramite il codice univoco inviato, per completare la procedura di sicurezza. Fornire un indirizzo e-mail e confermare l’iscrizione, inserendo il codice inviato alla casella. Fornire tutte le altre informazioni richieste, come ad esempio quelle relative al limite massimo di ricarica settimanale. Selezionare il bonus, spuntando la casella in corrispondenza della promozione di benvenuto che interessa al lettore. Per la promozione da oltre 2.300€, bisognerà selezionare “Welcome Bonus 4 You”. Non sarà quindi necessario spuntare la casella “Codice promo”. Accettare il contratto di gioco e fornire gli altri consensi necessari per completare la registrazione a Eurobet.

Offerta di benvenuto “Welcome Bonus 4 You” di Eurobet

Questo bonus di benvenuto è suddiviso in più parti, ognuna delle quali è focalizzata su una diversa sezione della piattaforma di gioco. Senza dover utilizzare il codice promo Eurobet, gli utenti che si iscrivono per la prima volta potranno così ricevere free spin, bonus per le scommesse sportive, bonus slot, crediti utilizzabili sul game show live Crazy Time e altro ancora.

Bonus Importo Prodotti Free Spin 30 giri gratis Slot machine - Blue Wizard Bonus al deposito 15€ (5€ per scommesse sportive, 5€ per le slot Premium, 5€ sul game show del casinò live Crazy Time) Sport, Slot, Crazy Time Bonus sulle scommesse sportive Fino a 300€ Sport Bonus sul casinò Fino a 1.000€ Casinò Bonus sul bingo Fino a 20€ Bingo Bonus sul poker 100% fino a 1.000€ Poker

Come ricevere il bonus di benvenuto di Eurobet

Ecco gli step da seguire per ricevere il bonus (il codice promo Eurobet non è necessario):

Registrarsi su Eurobet: la procedura di registrazione è stata elencata più in alto, con tutti gli step dettagliati. Inserendo il codice fiscale si può sveltire l’iter, che non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. Accreditamento dei 30 Free Spin: dopo la registrazione, verrà accreditato un bonus senza deposito formato da 30 giri gratis utilizzabili sulla slot machine Blue Wizard. Effettuare il primo deposito: dopo la ricarica iniziale, che non dovrà essere effettuata con Skrill, Paysafecard o Neteller, verranno accreditati 15€ di bonus suddivisi tra scommesse sportive, slot premium e il gioco Crazy Time, in parti uguali da 5€ l’una. Completare le altre azioni qualificanti: si riceveranno ulteriori bonus su scommesse sportive, casinò, bingo e poker a seconda dell'importo depositato e giocato. Ad es. per quanto concerne il bonus scommesse fino a 300€, sarà necessario effettuare un deposito iniziale pari ad almeno 300€ (se si vuole ottenere il bonus massimo) entro 7 giorni dall’apertura del conto di gioco, piazzare multiple con quota di almeno 4.00 per ricevere un bonus pari al 50% del valore della schedina.

È obbligatorio usare il codice promo Eurobet?

No, anche perché al momento non è richiesto alcun codice promozionale per i bonus di benvenuto di Eurobet. Qualora venissero inviati codici promo tramite email, si dovrà inserire nel campo “Codice promozione” nella pagina del metodo di pagamento desiderato.

Metodi di pagamento Eurobet

Fra le azioni qualificanti per ricevere il bonus di benvenuto, il codice promozionale non è previsto. Bisogna però effettuare un deposito iniziale di almeno 10€ entro 7 giorni dalla registrazione sul sito di gioco.

Ma quali sono le opzioni di ricarica e prelievo messe a disposizione da Eurobet ai suoi utenti? Ecco una tabella riassuntiva:

Metodo di pagamento Deposito minimo Deposito massimo Prelievo minimo Prelievo massimo Tempi di accredito deposito Tempi di accredito prelievo Commissioni Visa/Mastercard 10 € N/A 10 € N/A Immediato 1-10 giorni lavorativi Nessuna Postepay 10 € N/A 25 € 6.000 € Immediato 1-10 giorni lavorativi Nessuna PayPal 10 € N/A 10 € 5.000 € Immediato 1 giorno lavorativo Nessuna Bonifico Bancario 10 € N/A 10 € Nessuna restrizione 2-3 giorni lavorativi 1-10 giorni lavorativi Dipende dalla banca Neteller 10 € N/A 10 € 1.000 € Immediato 1 giorno lavorativo Nessuna Eurobet Ricarica 5 € N/A N/A N/A Immediato N/A Nessuna Poste Italiane 10 € N/A N/A N/A 3-7 giorni lavorativi N/A Sì (costi dovuti alle poste) On Shop N/A N/A N/A N/A Immediato N/A Nessuna

Come detto in precedenza, alcuni metodi di ricarica non sono considerati qualificanti per il bonus di benvenuto di Eurobet, ovvero:

Skrill

Paysafecard

Neteller.

Qualsiasi altro metodo di pagamento elencato più in alto andrà bene per effettuare la prima ricarica, tenendo a mente i T&C completi dell’offerta e l’applicazione della normativa anti-riciclaggio che tutti i siti di scommesse AAMS come Eurobet sono tenuti a rispettare in Italia.

FAQ - codici promozionali Eurobet

Codice promo Eurobet: di cosa si tratta?

È un codice unico formato da cifre e lettere utilizzato dai nuovi iscritti per aderire a offerte promozionali specifiche.

Come funziona il codice promozionale Eurobet?

Si tratta di un codice che può essere inserito durante la registrazione o nella pagina in cui effettuare i depositi per partecipare a promozioni esclusive. Attualmente non è previsto alcun codice promo Eurobet per il Welcome Bonus, poiché è possibile scegliere l'offerta preferita alla fine dell’iscrizione.

Dove si trova il codice bonus Eurobet?

Salvo diversa menzione, il codice promo Eurobet viene inviato dall’indirizzo email ufficiale, direttamente dallo staff, in relazione a specifiche offerte.