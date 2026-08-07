Il codice promo Eurobet è EURO**** da inserire in fase di registrazione per ottenere il bonus di benvenuto esclusivo. I nuovi utenti che si registrano con il codice possono attivare l'offerta maggiorata consistente in 5€ in scommesse sportive dopo il primo deposito, a cui si aggiungono un bonus scommesse del 50% fino a 100€ e 2.000€ in Fun Bonus.

In questa guida si approfondirà l'argomento scoprendo come funziona il codice, dove digitarlo ma soprattutto come ottenere il bonus Eurobet di benvenuto esclusivo per le scommesse.

⭐ Codice Promo Eurobet EURO**** Dettagli bonus 5€ + fino a 100€ in bonus scommesse + 2.000€ in Fun Bonus Deposito minimo 10€ (per i 5€ scommesse) - 20€ (per il 50% fino a 100€ e i 2.000€ Fun Bonus) Validità 7 giorni Requisiti bonus extra 1 volta su quota min. 2.00 Rigioco bonus scommesse Nessun rigioco richiesto per l'accredito: il bonus va giocato entro 7 giorni dall'accredito Spendibilità multiple con minimo 5 eventi e quota minima 1.50 per evento

Codice promo Eurobet: come funziona?

Come funziona il codice promozionale Eurobet? Si tratta di codici che inseriti in fase di registrazione sul sito Eurobet.it o in fase deposito, possono attivare offerte esclusive. Attualmente è attivo il codice promo Eurobet EURO**** con il quale i nuovi utenti possono ottenere 5€ extra oltre al tradizionale bonus di benvenuto offerto dall'operatore.

Per attivare il bonus maggiorato è necessario cliccare sul link affiliato presente in questa pagina. Ricordiamo che l'uso dei codici è facoltativo, ma necessario per aderire a promozioni esclusive.

Chi desidera ricevere il bonus benvenuto Eurobet per le scommesse avrà bisogno quindi di registrarsi tramite link affiliato che si trova in questa pagina e digitare il codice promozionale dedicato all'offerta nel campo apposito all'interno del formulario di iscrizione. Ogni passaggio verrà specificato nel dettaglio a seguire.

Come ottenere il bonus benvenuto scommesse con codice promo Eurobet?

Come già accennato precedentemente, occorre registrarsi tramite il link affiliato che si trova in questa guida e digitare il codice promozionale Eurobet dedicato per poter partecipare all'offerta di benvenuto esclusiva. Dopo di ché sarà sufficiente seguire termini e condizioni dell'iniziativa che possiamo riassumere come segue:

Visitare il sito Eurobet.it Italia Cliccare sul pulsante verde “Registrati”, posto in alto a destra (solo maggiorenni) Cliccare sul pulsante verde “Inizia” per far partire la procedura di iscrizione al sito Inserire il codice fiscale (o cliccare su “Non ricordi il codice fiscale?” per la procedura alternativa). Cliccare quindi sul pulsante verde “Prossimo” Compilare il modulo anagrafico, inserendo tutti i dati necessari come “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, ecc. Inserendo il codice fiscale nello step precedente, il modulo verrà parzialmente precompilato. Inserire il numero di telefono e confermarlo tramite il codice univoco inviato, per completare la procedura di sicurezza Fornire un indirizzo e-mail e confermare l’iscrizione, inserendo il codice inviato alla casella Fornire tutte le altre informazioni richieste, come ad esempio quelle relative al limite massimo di ricarica settimanale. Digitare il codice promo Eurobet dedicato al bonus esclusivo di 5€ scommesse + 50% fino a 100€ in bonus scommesse + 2.000€ in Fun Bonus nello spazio apposito per aderire all'iniziativa speciale per i nuovi clienti che si iscrivono utilizzando il link partner presente in questo articolo Accettare il contratto di gioco e fornire gli altri consensi necessari per completare la registrazione Eurobet. Completare la verifica dell'identità, inviando un documento di riconoscimento valido: si tratta di un passaggio necessario per l'attivazione del conto gioco e per l'erogazione dei bonus.

Bonus benvenuto Eurobet esclusivo con promo code: 5€ + fino a 100€ e 2.000€ in Fun Bonus

Effettuando la registrazione per la prima volta sul sito Eurobet attraverso il link affiliato e digitando il codice promozione Eurobet dedicato si può ottenere un bonus benvenuto scommesse esclusivo che prevede 5€ in scommesse sportive dopo il primo deposito di almeno 10€. A questo si aggiungono:

un bonus scommesse pari al 50% del primo deposito fino a un massimo di 100€, con versamento minimo di 20€,

2.000€ in Fun Bonus, suddivisi in 8 tranche da 250€ ciascuna, con versamento minimo di 20€.

Dunque è fondamentale per prendere parte a questa iniziativa ed ottenere il welcome bonus Eurobet, digitare il codice promo relativo all'offerta. L'iniziativa è valida per i nuovi iscritti fino al 30 Settembre 2026 (ore 23:59:59).

Bonus Importo Prodotti Bonus esclusivo con codice 5€ scommesse subito dopo il primo deposito min. 10€ con codice EURO**** Sport Bonus sulle scommesse sportive 50% del primo versamento fino a 100€ (deposito min. 20€) Sport Fun Bonus 2.000€ in 8 tranche da 250€ (deposito min. 20€) Casino - Slot

Come ricevere il bonus benvenuto Eurobet

Entriamo ora nel dettaglio del funzionamento delle promozioni Eurobet, nello specifico del bonus benvenuto scommesse. Come visto precedentemente, trattandosi di un'offerta esclusiva è di fondamentale importanza digitare il codice promo Eurobet al momento della registrazione nel campo apposito. Ricordiamo inoltre che occorre aprire un nuovo conto gioco utilizzando il link partner che si può trovare in questa pagina. Una volta seguiti questi brevi semplici step si può continuare con il procedimento utile ad ottenere su Eurobet bonus benvenuto nuovi utenti:

Registrarsi sul sito: la procedura di registrazione è stata elencata più in alto, con tutti gli step dettagliati. Inserendo il codice fiscale si può sveltire l’iter, che non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. Per completare l'attivazione del conto è necessario inviare un documento di riconoscimento valido. Effettuare il primo deposito: dopo la ricarica iniziale di almeno 10€, che non dovrà essere effettuata con Skrill, Paysafecard, Neteller, OnShop o Admiral Pay, verranno accreditati 5€ di bonus per le scommesse sportive. Il bonus dovrà essere giocato almeno una volta, entro 7 giorni dal deposito, su scommesse sportive (singole, multiple, prematch e live) a quota minima 2.00. Completare le altre azioni qualificanti: effettuando un primo versamento di almeno 20€ con un metodo valido entro 7 giorni dall'apertura del conto gioco, si riceverà un ulteriore bonus scommesse sportive pari al 50% dell'importo del primo deposito, fino a un massimo di 100€. Il bonus non è prelevabile e dovrà essere giocato entro 7 giorni dall'accredito su scommesse multiple con almeno 5 eventi e quota minima 1.50 per evento. Non è utilizzabile su singole, sistemistiche, multiple con meno di 5 eventi e giochi virtuali, e le giocate effettuate con bonus non possono usufruire della funzione cashout. Ottenere i 2.000€ in Fun Bonus: con lo stesso primo deposito di almeno 20€ vengono assegnati 8 Fun Bonus da 250€ ciascuno, spendibili sulle slot che partecipano all'iniziativa. Ogni tranche concorre allo sblocco singolarmente e può essere convertita in un Bonus Reale di massimo 50€, raggiungendo un volume di gioco pari a 60 volte il valore del Fun Bonus entro 2 giorni dall'assegnazione. I Bonus Reali eventualmente sbloccati vanno utilizzati entro 5 giorni dall'accredito.

Si ricorda infine che, ai sensi del D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, il bonus utilizzato per l'effettuazione di una singola scommessa a quota fissa non può essere superiore a 100€.

Il codice promo Eurobet è necessario per ottenere il bonus scommesse?

Sebbene digitare il codice promozionale Eurobet sia una scelta facoltativa, dunque non necessaria per iscriversi sulla piattaforma, inserire il codice promo dedicato al bonus esclusivo di benvenuto in fase di registrazione è fondamentale per aderire all'offerta speciale di 5€ scommesse + 50% fino a 100€ in bonus scommesse + 2.000€ in Fun Bonus. D'altra parte è opportuno sottolineare come dei codici promozionali Eurobet potrebbero esser inviati per email ai giocatori iscritti in occasione di iniziative particolari. In questo caso il codice Eurobet andrà inserito nel campo apposito in fase di versamento.

Promozioni Eurobet

Oltre al bonus benvenuto che i nuovi utenti possono ottenere aprendo per la prima volta un account sul sito dell'operatore, i giocatori possono trovare un gran numero di offerte e promozioni Eurobet sul portale per continuare a scommettere online con uno stimolo in più. La maggior parte di queste iniziative hanno durata piuttosto breve e sono dedicate agli eventi sportivi più popolari della settimana.

Molto comune è, ad esempio, una promo che permette di ottenere un rimborso in caso di giocata perdente effettuata su un evento specifico qualora si verifichino degli avvenimenti indicati nei termini e condizioni. Potrebbe capitare, occasionalmente, che alcune iniziative richiedano la digitazione di un codice promo Eurobet specifico dedicato all'offerta. Per assicurarsi di tutti i passaggi utili per aderire ad eventuali promozioni, è sempre consigliabile consultare la piattaforma ufficiale e la pagina dei T&C.

Bonus Multipla

Il bonus multipla del concessionario di gioco italiano è indubbiamente tra le promozioni più apprezzate dagli utenti e tra le intramontabili. Permette di ottenere un incremento percentuale sulla propria potenziale vincita partendo da un 6% su 5 eventi fino al 354% su 30 eventi. Per ottenere il bonus multipla occorre giocare multiple da minimo quattro avvenimenti in schedina e quota minima 1.25. Tutti i match inseriti in giocata devono concludersi entro 7 giorni dal momento dell'effettuazione della stessa. È importante ricordare che la vincita massima conseguibile è di 50.000€.

ReadyBet

Tra gli strumenti più interessanti messi a disposizione degli scommettitori della piattaforma rientrano le ReadyBet, inizialmente disponibili solo in agenzia. Ora è possibile giocarle anche online. Le ReadyBet sono delle scommesse sportive online già compilate disponibili ogni giorno sul sito. Quotidianamente il bookmaker ADM mette a disposizione 3 giocate su tutti i campionati di calcio le quale sono costantemente aggiornate. All'utente basterà cliccare sul pulsante per piazzare la scommessa e decidere l'importo da puntare.

Cashout scommesse

Infine, ultimo ma non per importanza tra le promozioni Eurobet e gli strumenti per scommettere online, vi è il cashout. Si tratta di una funzionalità che permette di chiudere anticipatamente una giocata per ottenere istantaneamente un incasso. Questo sistema di pagamento anticipato delle vincite permette di arginare potenziali perdite poiché consente di chiudere la scommessa prima che tutti gli eventi inseriti in giocata si siano conclusi. Naturalmente l'importo viene calcolato sulle quote live degli avvenimenti sui quali si è puntato. Si ricorda che le giocate effettuate con bonus non possono usufruire della funzione cashout.

Eurobet app scommesse: scommettere da mobile

Con la Eurobet app è possibile scommettere anche da mobile, così come aprire un conto gioco utilizzando il codice promo Eurobet nel modulo di registrazione proprio come si farebbe da desktop. Disponibile sia per sistemi iOS che Android, scaricare l'applicazione di scommesse è semplicissimo. È posibile inquadrare il QR code con il proprio telefono e scaricare l'app. In alternativa per l'app Eurobet iOS si può cercare l'applicazione nell'App Store ed avviare l'installazione.

Per l'app Eurobet Android occorre visitare il sito ufficiale da mobile e qui effettuare il download del file apk. È importante che all'interno delle impostazioni sia spuntata la casella "Sorgenti sconosciute" per consentire il download del file. In segiuto basterà avviare l'installazione e si potrà accedere all'app scommesse Android utilizzando il codice Eurobet per ottenere il welcome bonus esclusivo.

Metodi di pagamento

Fra le azioni qualificanti per ricevere il bonus di benvenuto, oltre al codice promozione Eurobet, è necessario un deposito. Bisogna effettuare un versamento iniziale di almeno 10€ entro 7 giorni dalla registrazione sul sito di gioco per ottenere i 5€ in bonus scommesse (20€ per il bonus del 50% fino a 100€ e per i 2.000€ in Fun Bonus).

Ecco una tabella riassuntiva delle opzioni di ricarica e prelievo messe a disposizione:

Metodo di pagamento Deposito minimo Deposito massimo Prelievo minimo Prelievo massimo Tempi di accredito deposito Tempi di accredito prelievo Commissioni Visa/Mastercard 10 € N/A 10 € N/A Immediato 1-10 giorni lavorativi Nessuna Postepay 10 € N/A 25 € 6.000 € Immediato 1-10 giorni lavorativi Nessuna PayPal 10 € N/A 10 € 5.000 € Immediato 1 giorno lavorativo Nessuna Bonifico Bancario 10 € N/A 10 € Nessuna restrizione 2-3 giorni lavorativi 1-10 giorni lavorativi Dipende dalla banca Neteller 10 € N/A 10 € 1.000 € Immediato 1 giorno lavorativo Nessuna Eurobet Ricarica 5 € N/A N/A N/A Immediato N/A Nessuna Poste Italiane 10 € N/A N/A N/A 3-7 giorni lavorativi N/A Sì On Shop N/A N/A N/A N/A Immediato N/A Nessuna

Si ricorda che alcuni metodi di ricarica non sono considerati qualificanti perl'Eurobet bonus benvenuto, ovvero:

Skrill

Paysafecard

Neteller

OnShop

Admiral Pay.

Qualsiasi altro metodo di pagamento andrà bene per effettuare la prima ricarica, tenendo a mente i T&C completi dell’offerta. Nel caso del metodo Ricarica Eurobet, effettuata presso un punto vendita sul territorio italiano, l'erogazione del bonus avviene solo a seguito della verifica del documento di identità del titolare del conto.

Eurobet a confronto con altri siti di scommesse ADM

Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.

Info Eurobet SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16012 16032 16010 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 30 24 24 ⭐ Payout 93,62% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 6.000+ 5.400+ 3.100+ 🔖 Promo disponibili 7 Sport, 17 Casino, 6 Poker, 11 Bingo, 3 Giochi di Carte, 3 Lotterie, 2 Virtual, 1 Ippica 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Eurobet?

La procedura di fruizione del codice promo è ovviamente legata alla registrazione su Eurobet: il campo dedicato è ben visibile e appare in seguito all'inserimento dei dati personali e delle altre informazioni richieste, tra cui l'impostazione di un limite di ricarica settimanale del conto gioco. In poche parole, il processo non è disorientante ed è diviso secondo precisi step che aiutano l'utente passo dopo passo.

Cosa contraddistingue Eurobet da altri del mercato del betting?

Una delle promozioni che più ho apprezzato è quella del bonus multipla sulle scommesse sportive: l'incremento arriva fino al 354% in caso di selezione di 30 eventi all'interno della puntata. Un altro interessante strumento sono le ReadyBet, ossia delle schedine già compilate e pronte per essere giocate da chi non ha voglia di soffermarsi più di tanto sulle varie quote.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

Lato bonus, a mio parere, potrebbe essere migliorata la disposizione all'interno del layout della home del sito: le offerte appaiono infatti 'slegate' rispetto a tutte le altre voci e questo potrebbe risultare un problema in fase di individuazione. Fin troppo striminzita la proposta dedicata ai casinò: al momento è disponibile una sola promozione.