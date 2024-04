Pronostici Lecce – Monza e informazioni utili per scommettere: salentini favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Monza, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 27 aprile ore 15:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra i felsinei di Luca Gotti e i brianzoli di Raffaele Palladino, match valido per il 34esimo turno di Serie A.

Reduce dalla straripante vittoria in trasferta di Reggio Emilia, dove ha battuto per 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium, il Lecce riceve un Monza per avvicinarsi ancora di più alla salvezza.

I nostri pronostici Lecce – Monza

Il nostro pronostico Lecce - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.20 2.10 Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.75 Risultato esatto 1-0 Lecce 6.50 6.50 6.50

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Lecce – Monza: analisi match e pronostici

Un Monza già matematicamente salvo fa visita a un Lecce a caccia della sua nona vittoria stagionale. Al Via del Mare potrebbe già arrivare la salvezza matematica per i giallorossi.

Probabili formazioni Lecce - Monza

Probabili formazioni Lecce - Monza

Per i pronostici Lecce – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-4-2) : Falcone; Gendrey/Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic.

: Falcone; Gendrey/Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini/Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il Lecce vuole ripetere l’exploit di Reggio Emilia

Contro il Monza il Lecce vuole ripetere il successo di Reggio Emilia dove si è imposto per 3 a 0 contro il Sassuolo. Gli uomini allenati da Luca Gotti contro i brianzoli vogliono trovare la vittoria numero 9 in campionato. I pronostici Lecce - Monza in questo caso devono tener conto di due squadre molto simili tra loro sul piano tecnico.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Sigillare la salvezza

A + 7 dalla zona calda, con la vittoria al Mapei stadium, i salentini si sono sempre di più avvicinati alla quota salvezza. Con una vittoria i giallorossi metterebbero in cassaforte la loro permanenza in Serie A, e contro il Monza cercheranno di andare in vantaggio già nella prima frazione di gioco.

Scommessa 2; Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con Sisal

I salentini vogliono la vittoria numero 7 al Via del Mare

Contro un Monza che pare aver già messo i remi in barca, i salentini allenati da Luca Gotti cercheranno la vittoria numero 7 davanti ai propri tifosi. Con 10 punti conquistati in cinque gare di campionato, il Lecce viene da due clean sheets consecutivi contro Empoli e Sassuolo. Contro i biancorossi allenati da Raffaele Palladino i giallorossi cercheranno la loro terza vittoria consecutiva e potrebbero riuscirci stando ad alcuni pronostici Lecce - Monza.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Lecce: 6,50 con William Hill