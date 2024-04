Pronostici Lazio – Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti per l’approdo in finale

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Juventus e analisi match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia di martedì 23 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra biancocelesti e bianconeri.

Dopo il 2 a 0 subìto nella partita d’andata allo Juventus Stadium, i capitolini tentano una difficile rimonta contro una Juventus in crisi di gioco e risultati.

I nostri pronostici Lazio – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.20 2.25 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 3.00 2.75 2.75 Risultato esatto 1-1 6.50 6.00 5.50

Come scommettere su Lazio – Juventus: analisi match e pronostici

Reduce da 2 pareggi in campionato, la squadra allenata da Max Allegri ha a disposizione due risultati su tre per accedere alla finalissima. Dopo la sconfitta nel derby, per la Lazio di Tudor sono arrivate due vittorie consecutive contro Salernitana e Genoa. Contro la Vecchia Signora i biancocelesti cercheranno di partire a mille per provare subito a segnare 2 reti e tentare così di giocarsela alla pari.

Probabili formazioni Lazio - Juventus

Per i pronostici Lazio – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Tudor.

Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Tudor. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio dovrà spingere subito

La Lazio sarà inevitabilmente costretta a fare la partita. Recuperare uno svantaggio di 2 reti è difficile, ma non impossibile. Gli uomini allenati da Igor Tudor cercheranno di spingere il piede sull’acceleratore già dai primi minuti per provare subito a segnare. Viste le premesse, i pronostici Lazio – Juventus prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,25 con bet365

La grinta di Vlahovic

Nel deludente pareggio per 2 a 2 contro il Cagliari, Dusan Vlahovic è stato uno dei pochi giocatori a salvarsi insieme a Yildiz. Sul primo pallone che gli capita calcia male, ma poi trasforma con maestria la punizione del 2-1. I pronostici Lazio – Juventus indicano il numero 9 bianconero come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

La Juve per ritornare a Roma per la Finalissima

Con il buon vantaggio acquisito nella partita dello Stadium, dove si è imposta per 2 a 0, la Juventus può permettersi di giocare di rimessa all’Olimpico, aspettando i biancocelesti e cercando di colpirli in contropiede grazie agli spazi che inevitabilmente gli concederanno.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hill