Pronostici Atalanta – Empoli e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Empoli e l’analisi della partita prevista alle ore 18:00 di domenica 28 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bergamaschi e toscani, match valido per la 34esima giornata di Serie A.

Dopo aver nuovamente conquistato 3 punti contro il Napoli, rivelandosi una vera e propria bestia nera per i partenopei in questa stagione, gli azzurri di Davide Nicola sono a caccia di punti salvezza nella complicata trasferta contro gli orobici. Reduci da 3 vittorie consecutive, i toscani proveranno a tornare da Bergamo almeno con un punto.

I nostri pronostici Atalanta – Empoli

Il nostro pronostico Atalanta - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.37 Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.20 2.30 2.37 Risultato esatto 3-0 Atalanta 10.00 11.50 9.50

Come scommettere su Atalanta – Empoli: analisi match e pronostici

L’Atalant è reduce dalla vittoria per 2 a 1 in casa del Monza e, in vista della partita d’andata delle semifinali di Europa League contro l’Olympique di Marsiglia prevista al Velodrome il 2 maggio, Gian Piero Gasperini contro l’Empoli di Davide Nicola potrebbe applicare un leggero turnover.

Probabili formazioni Atalanta - Empoli

Per i pronostici Atalanta – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca/Tourè.

Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca/Tourè. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Motivazioni diverse in campo

Entrambe le squadre portano in campo motivazioni diverse. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini con una vittoria supererebbe la Roma (impegnata in contemporanea in casa contro il Napoli) piazzandosi al quinto posto, mentre gli azzurri di Davide Nicola vogliono allontanarsi il più possibile dalle torbide acque della zona retrocessione. E’ molto probabile che assisteremo a una prima frazione di gioco attendista da parte di entrambi i tecnici, con buone possibilità che i primi 45 minuti si possano concludere in pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Scamacca per ritrovare la rete

Rimasto a secco nella trasferta contro il Monza, partita che la Dea comunque è riuscita a portare a casa grazie ai gol di De Keteleare ed El Bilal Tourè, contro i toscani Gianluca Scamacca vuole assolutamente ritrovare il gol e i pronostici Atalanta – Empoli indicano il numero 90 nerazzurro come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,30 con Sisal

La Dea vuole tornare in Champions

Dopo la partita contro l’Empoli, i nerazzurri allenati da Gasperini andranno in trasferta a Salerno per giocare contro una Salernitana già retrocessa e, successivamente, il 12 maggio ospiteranno la Roma in quello che sarà un vero e proprio spareggio Champions. I bergamaschi vorranno arrivare all’appuntamento contro i giallorossi con un discreto vantaggio, e per questo motivo cercheranno di fare di tutto per battere l’Empoli. Alcuni pronostici Atalanta - Empoli suggeriscono una vittoria dei bergamaschi.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Atalanta: 9,50 con William Hil