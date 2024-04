Pronostici Inter - Torino e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Torino, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista domenica alle 12:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nerazzurri e granata, partita valida per il 34esimo turno di Serie A.

Passerella a San Siro per i nerazzurri freschi campioni d’Italia che affrontano davanti al loro pubblico il Torino di Ivan Juric. Dopo una stagione dominata, l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe concedere qualche scampolo di partita anche alle seconde linee, soprattutto nella ripresa.

I nostri pronostici Inter – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Inter - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.90 Risultato esatto 3-0 Inter 10.00 11.00 10.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.25 2.25 2.25

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Inter – Torino: analisi match e pronostici

Dopo la vittoria-scudetto nel derby, i nerazzurri vogliono provare ad arrivare a quota 101 provando a vincere le prossime cinque partite rimaste, mentre il Toro tenterà di raggiungere il Napoli all’ottavo posto per potersi giocare la chance di andare in Conference League.

Probabili formazioni Inter - Torino

Per i pronostici Inter – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter vuole continuare a segnare

Con 79 gol finora segnati in campionato, i nerazzurri possono fregiarsi del miglior attacco dei principali cinque campionati europei. Contro il Torino proveranno a migliorare ulteriormente il loro score, con i pronostici Inter- Torino che prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Simone Inzaghi vuole la vittoria numero 28

I nerazzurri cercano contro il Torino la loro 28esima vittoria in campionato. Dominatori assoluti del torneo, i freschi campioni d’Italia vogliono frantumare un altro record e contro il Torino cercheranno l’ennesimo successo in una stagione strepitosa. E stando ai pronostici Inter - Torino ci riusciranno.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Inter: 11,00 con Sisal

Lautaro Martinez a caccia del gol

Al numero 10 dell’Inter manca il gol in campionato dallo scorso febbraio, quando aiutò la sua squadra a superare l’Atalanta a San Siro. Da allora solo polveri bagnate per il “Toro”, che però ha contribuito con le sue doti da trascinatore alla vittoria del 20esimo scudetto. Contro il Torino il capitano dei nerazzurri vuole ritrovare la rete, e i pronostici del match e le quote marcatore Inter - Torino lo indicano come uno dei potenziali marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,25 con William Hill