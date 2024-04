Pronostici Genoa – Cagliari e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio tra le due formazioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 29 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra grifoni e sardi, posticipo serale del lunedì che chiuderà – di fatto – la 34esima giornata di Serie A.

Dopo aver pareggiato con il medesimo risultato di 2 a 2 contro Inter e Juventus, il Cagliari di Claudio Ranieri è a caccia di punti salvezza anche contro il Genoa.

I nostri pronostici Genoa - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.20 2.10 Risultato esatto 1-1 6.00 5.75 5.80 Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 3.00 2.60

Come scommettere su Genoa - Cagliari

Reduci da 4 risultati utili consecutivi, gli isolani hanno dimostrato di star attraversando un periodo di forma notevole. Dopo il match contro il Genoa, i sardi giocheranno in casa contro il Lecce e affronteranno in trasferta il Milan e il Sassuolo prima di concludere il campionato in casa contro la Fiorentina. Un calendario non semplicissimo per il Cagliari che potrebbe approfittare della salvezza ormai virtualmente conquistata dai liguri per portare a casa almeno un punto.

Probabili formazioni Genoa - Cagliari

Per i pronostici Genoa – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Lapadula, Shomurodov.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un Cagliari senza paura

Con 36 reti segnate, l’attacco del Cagliari è tra i migliori delle squadre della parte inferiore della classifica. I sardi hanno segnato ben 11 gol nelle ultime 6 partite, e vanno a segno da 4 partite consecutive. Contro il Genoa, gli uomini allenati da Claudio Ranieri cercheranno di non interrompere questo trend e, anche per questo motivo, i pronostici Genoa – Cagliari prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Il Cagliari vuole un altro punto

Contro Inter e Juventus, i sardi hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con chiunque. Consapevoli della loro forza, gli isolani contro il Genoa praticamente già salvo cercheranno un altro preziosissimo punto.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,75 con Sisal

Il Genoa per conquistare la vittoria numero 10

Il Genoa non vince tra le mura amiche di Marassi dallo scorso 24 febbraio, quando si impose per 2 a 0 contro l’Udinese grazie alle reti di Mateo Retegui e Mattia Bani. Contro il Cagliari i grifoni seppur quasi matematicamente già salvi, cercheranno la vittoria numero 10 in campionato, la sesta davanti al loro pubblico. I pronostici Genoa - Cagliari danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 3; Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill