Pronostici Verona – Udinese e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio tra le due formazioni

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto tra scaligeri e bianconeri, partita valida per il 33esimo turno di Serie A.

A Verona va in scena il più classico degli scontri salvezza. Entrambe a 28 punti, le due formazioni si giocheranno a viso aperto la vittoria per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Verona – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.05 Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 15.00 Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.25 3.25 3.20

Ulteriori informazioni, quote e pronostici Verona - Udinese possono essere consultati sulle piattaforme degli operatori. In più i lettori possono trovare interessanti info sul betting visitando

la nostra guida ai top siti scommesse con bonus senza deposito

la nostra pagina dedicata al codice promozionale SNAI utile per ottenere il bonus Gold di benvenuto.

Come scommettere su Verona – Udinese: analisi match e pronostici

Dopo un punto preziosissimo conquistato sul campo dell’Atalanta, gli scaligeri allenati da Marco Baroni ospitano un’Udinese determinata a salvarsi. Al Bentegodi si prevedono scintille in un match tra due formazioni che non ci stanno affatto a finire in Serie B.

Probabili formazioni Verona - Udinese

Per i pronostici Verona – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-3-2-1) : Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Noslin; Bonazzoli.

: Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Noslin; Bonazzoli. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue/Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le squadre daranno tutto

Entrambe a caccia di una vittoria per allontanarsi dai meandri paludosi della zona retrocessione, Verona e Udinese giocheranno una partita senza esclusione di colpi, entrambe a caccia dei 3 punti. I pronostici Verona – Udinese, vista la posta in palio, prevedono la possibilità di poter assistere a una gara ricca di reti e di occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Senza risparmiarsi

Arrivati a questo punto della stagione, con ancora 18 punti a disposizione per potersi salvare, calcoli e tatticismi lasciano il tempo che trovano. Per questo motivo al Bentegodi i pronostici Verona – Udinese prevedono una gara spettacolare con buone probabilità che possa tradursi alla fine in un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 15,00 con Sisal

Il Verona per crederci fino in fondo

Un pareggio in casa dell’Atalanta non è da tutti, ed è proprio da questo risultato che il Verona deve ripartire per provare a portarsi subito in vantaggio contro una diretta concorrente. Gli uomini allenati da Marco Baroni proveranno a sfruttare l’effetto campo per superare l’Udinese e conquistare punti preziosi per la permanenza nella massima serie.

Scommessa 3; Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,20 con William Hill