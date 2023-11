LeoVegas recensioni su palinsesto sportivo, quote, app e bonus benvenuto per i nuovi utenti.

LeoVegas è una società svedese attiva nel settore del gioco online. A partire dal 2017, è entrata nel mercato italiano con la denominazione LeoVegas.it. Offre servizi di scommesse online e permette di partecipare ad altri giochi, tra cui casinò e slot machine (sia free che a pagamento).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha confermato la regolarità e l'integralità della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc e, di conseguenza, ha rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza assicura che i clienti di LeoVegas Gaming Plc ricevano un servizio in piena conformità con le normative italiane relative al gioco a distanza.

In questa recensione Leovegas analizzeremo l’aspetto del sito, l’offerta di benvenuto per le scommesse nonché il relativo palinsesto. Parleremo poi più in generale dei metodi di pagamento accettati sul sito, dell’app e del servizio clienti.

LeoVegas: recensioni sull'aspetto del sito di betting

Il sito web di questo operatore è caratterizzato dalla presenza del colore arancione. Il logo è rappresentato da un leone (da cui il nome Leo che in inglese vuol dire appunto leone) e dall’impronta della zampa dell’animale stesso.

La barra del menu offre 3 categorie principali che è possibile selezionare:

Casinò

Casinò Live

Sport

Immediatamente sotto questa prima categorizzazione appare un campo di ricerca dove gli utenti possono digitare il nome del gioco o del provider cui sono interessati, per facilitare l’individuazione. Sulla destra invece, appaiono i collegamenti rapidi alle Offerte di benvenuto e alle Promozioni Leovegas. Insomma, il bookmaker offre un’esperienza di navigazione di alto livello, con categorie ben strutturate e una navigazione tra le varie sezioni della piattaforma fluida.

In questa recensione ci focalizzeremo per lo più sull’offerta scommesse del bookmaker, tralasciando la parte relativa ai giochi del casinò che includono una vasta gamma di slot machine - free spins e non -, baccarat, blackjack, roulette, giochi da tavola, casinò online, vegas, video poker e molto altro. Insomma, i giochi online a cui giocare non mancano di certo.

Recensione Leovegas: b onus benvenuto bcommesse

Come ogni bookmaker che si rispetti, anche Leovegas offre ai nuovi utenti delle promozioni di benvenuto. Per poterne usufruire, basta aprire un conto di gioco per la prima volta sul sito dell’operatore ed effettuare un deposito minimo di importo pari o superiore a 10€.

La registrazione è consentita ai soli giocatori maggiorenni in grado di convalidare successivamente la loro identità inviando una copia del documento d’identità all’operatore per la verifica. Talvolta l'operatore offre anche la possibilità, in questa fase, di digitare un codice promo LeoVegas in modo facoltativo in occasione di particolari iniziative promozionali.

Ci si può inoltre registrare sia seguendo la procedura di input manuale dei dati che tramite utilizzo delle credenziali SPID, per velocizzare il tutto.

LeoVegas Bonus Benvenuto Sport: l'offerta nel dettaglio

Ma in cosa consiste la promozione in corso? I nuovi iscritti che rispettano i requisiti hanno diritto ad un bonus utilizzabile per le scommesse sportive. Il bonus scommesse LeoVegas corrisponde al 50% del primo deposito effettuato sul conto (importo minimo 10€) per un ammontare massimo di 100€ (in caso di deposito di 200€).

Per riscattarlo, sarà necessario puntare la somma depositata almeno 6 volte, usando denaro reale, su eventi sportivi con quota minima di 1.80.

Altre condizioni necessarie affinchè il bonus venga erogato è che le puntate avvengano entro 28 giorni dalla data di registrazione e che il deposito iniziale sia stato effettuato con un metodo di pagamento diverso da Skrill e Neteller.

Tutto sommato, i requisiti da soddisfare per riscattare il bonus non sono particolarmente rigidi, specialmente se si paragona questa promo a quella offerta da altri siti di scommesse e giochi da casinò online che abbiamo recensito.

Bonus LeoVegas a confronto con altri siti scommesse online

Per avere una panoramica più completa ed esprimere su LeoVegas opinioni e recensioni oggettive è di fondamentale importanza confrontare l'iniziativa di benvenuto dedicata ai nuovi utenti con quelle di altri siti scommesse online in Italia.

Analisi e commenti sulle Scommesse Sportive LeoVegas

Anche se il sito offre per lo più giochi da casinò e casinò live, l’offerta di sport e mercati su cui è possibile scommettere non sono pochi. Questi, infatti, includono:

Calcio

Basket

Tennis

Australian Rules

Baseball

Beach Volley

Esport

Floorball

Football americano

Formula 1

Freccette

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pallavolo

Pugilato

Rugby League

Rugby Union

Snooker

Sport Invernali

Tennis Tavolo

TV & Spettacolo

Seppur i mercati coperti non siano molto numerosi, ci sono abbastanza scelte e quote tra cui poter navigare e tutto sommato vale la pena consultare questo operatore per paragonare le quote a quelle offerte da altri bookmaker.

Recensioni LeoVegas sulle scommesse live

L’offerta per le scommesse sportive non si limita però ai pre-match. Al contrario, l’operatore Leovegas offre la possibilità di scommettere live su

Tennis

Golf

Snooker

Questo vuol dire che lo scommettitore potrà inserire la partita nella scommessa anche se questa è già in corso, sulla base di quote in costante aggiornamento sul sito.

Per questa sezione possiamo affermare che non è di certo la più ricca tra le opzioni offerte da altri bookmaker in Italia. Quindi se state cercando un sito su cui scommettere live, valutate bene le opzioni e gli sport coperti, in quanto le opzioni messe a disposizione da questo sito scommesse online non sono moltissime.

Navigando online, potreste infatti imbattervi in recensioni che vedono contestato il modo in cui LeoVegas focalizza la sua attenzione all'offerta di giochi da casinò a discapito delle scommesse online, ma come vedremo di seguito, le scommesse non sono un argomento di seconda priorità per Leo Vegas.

La nostra recensione LeoVegas sulla funzione cash out scommesse

Alcuni scommettitori potrebbero chiedersi se sia consentito chiudere una scommessa prima che l’evento su cui si è pronosticato giunga al termine. Ebbene, la risposta è affermativa. L'operatore prevede la funzionalità Cashout per le scommesse sportive, così come i siti concorrenti di scommesse online.

LeoVegas: opinioni sul blog

Il bookmaker dispone di una sezione blog relativa alle tre categorie di giochi disponibili sulla piattaforma: Casinò, Casinò Live e Sport.

Nella sezione Blog Sport LeoVegas, in particolare, è possibile trovare tantissime info per tutti gli appassionati di sport: dalle news ai pronostici, passando per le curiosità fino alle guide su come scommettere su tantissimi sport.

Recensione LeoVegas: metodi di pagamento disponibili

Le opzioni disponibili per effettuare ricariche e prelievi sul conto gioco LeoVegas sono variegate. Nella tabella sottostante viene fornito un sunto di quelli utilizzabili:

Strumento Depositi Prelievi Skrill, Neteller, PayPal ✔ ✔ Visa, Mastercard ✔



PostePay ✔ ✔ ApplePay ✔



PaySafecard ✔



Klarna ✔



Bonifico Bancario ✔ ✔

Occorre specificare che tendenzialmente l’ammontare di deposito minimo è di 10€ mentre quello di prelievo minimo è di 20€. Inoltre, per prelevare denaro dal conto gioco è necessario utilizzare lo stesso metodo usato per depositare.

Se il deposito è stato effettuato con un metodo che non prevede l’utilizzo per il prelievo, come ad esempio Paysafecard, si potrà prelevare attraverso bonifico bancario.

Recensione LeoVegas app per le scommesse sportive

Piazzare scommesse sportive velocemente e in tutta tranquillità è possibile grazie all’app scommesse sportive di LeoVegas Sport. Con l’applicazione, è possibile effettuare scommesse con le quote in modalità pre-match o live. A disposizione degli scommettitori c’è un’offerta mobile molto ampia con gli eventi sportivi più popolari sia nazionali e internazionali.

L'app creata da questo operatore ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di 'Migliore Innovazione per Smartphone e Tablet' agli EGR Innovation Awards del 2016, insieme ad altri riconoscimenti per l'eccellenza nella tecnologia mobile utilizzata sulla piattaforma. Tutte le funzionalità del sito sono disponibili su dispositivi iOS e Android, garantendo una velocità e una qualità senza paragoni.

I possessori di dispositivi iOS possono scaricare l’App direttamente dall’App Store, mentre coloro che dispongono di smartphone e tablet Android, possono scaricare l’app direttamente dal sito dell’operatore, visto che la stessa non è presente sul Play Store di Google. Per utilizzare l’app su dispositivo Android, sarà necessario autorizzare la stessa seguendo i passaggi: Menu > Impostazioni > Sicurezza > Origini sconosciute. Di questo modo, l’app potrà essere scaricata e utilizzata normalmente sul dispositivo prescelto.

È LeoVegas affidabile e sicuro? Giudizio sulla sicurezza

Questa piattaforma di gioco online è autorizzata dall'ente di regolamentazione italiano che verifica la trasparenza, la legalità e la sicurezza delle operazioni di gioco. La concessione numero 15011 conferisce a LeoVegas l'affidabilità necessaria per operare in Italia.

Per la tutela dei giocatori, l’operatore in questione ha implementato meccanismi di autocontrollo che permettono ai giocatori di limitare i depositi sul proprio conto o di bloccare temporaneamente il proprio account.

Il sito offre anche una lista completa dei tassi di ritorno al giocatore (Return to Player o RTP) degli ultimi mesi. Questi dati mostrano la percentuale delle scommesse restituite ai giocatori, fornendo un'indicazione trasparente delle probabilità di vincita.

Infine, il concessionario di gioco adotta tecnologie di crittografia per proteggere le informazioni personali e finanziarie degli utenti da possibili intrusioni malevole.

Che cos'è il LeoSafePlay?

LeoSafePlay è un sito gestito da LeoVegas, il quale si dedica a fornire risorse informative riguardo al gioco responsabile, un elemento fondamentale della filosofia di LeoVegas. Su questa piattaforma, è possibile trovare informazioni e strumenti preziosi per riconoscere e gestire eventuali problematiche legate al gioco d'azzardo e porre eventualmente in atto azioni di prevenzione e supporto.

Recensioni LeoVegas sull'assistenza clienti: come contattare il supporto clienti

La sezione assistenza LeoVegas contiene risposte alle domande tendenzialmente più richieste, oltra a delle categorie di argomenti dove il giocatore può facilmente individuare le informazioni di cui necessita.

Gli argomenti trattati includono

Conto Gioco

Pagamenti

Gioco Responsabili

Regole del Gioco

Fonte di Reddito

GDP, Sicurezza e altre domande

Sport

Giochi

Bonus

Per le richieste che non trovano risposta, il bookmaker mette a disposizione un team di assistenza clienti in grado di chiarire qualsiasi sorta di dubbio. Il team può essere raggiungibile via

Chat disponibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 00:00

Email all’indirizzo support-it@leovegas.com

Telefono al numero 0200620264

FAQ - Domande Frequenti

Perchè registrarsi tramite SPID su LeoVegas.it?

Il principale vantaggio della registrazione online con lo SPID è la rapidità del processo di apertura e verifica del conto gioco. Essendo lo SPID una vera e propria identità digitale (contiene tutti i dati principali) non sarà necessario inserire manualmente tutti i dati e il conto di gioco risulterà automaticamente verificato.

Cosa sono le scommesse express bet su LeoVegas?

L'Express Bet è una tipologia di scommessa disponibile in modalità live e per pochi secondi, in cui si pronostica quale atleta/squadra realizzerà il prossimo punto o batterà il prossimo fallo laterale/calcio d'angolo. E' possibile piazzare questo tipo di scommessa solo per alcune partite di calcio, tennis, basket, pallavolo, tennis tavolo, badminton, squash, beach volley.

È possibile effettuare depositi e prelievi con metodi di pagamento di terzi?

Non sono autorizzati depositi effettuati con carte intestate a terzi. Si prega di utilizzare esclusivamente metodi di pagamento di cui il titolare dell'account è il diretto beneficiario. Le carte e/o i conti con titolarità congiunta sono considerati metodi di pagamento validi (quando è possibile verificarne la condivisione), mentre le carte e/o i conti aziendali non sono accettati come forme di pagamento valide.