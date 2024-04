Pronostici Napoli – Roma e informazioni utili per scommettere: gli esperti indicano il Napoli favorito

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Roma e l’analisi della partita prevista alle ore 18:00 di domenica 28 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto tra azzurri e giallorossi, partita valida per il 34esimo turno di Serie A.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli in campionato, il Napoli ospita la Roma di Daniele de Rossi reduce dal pesante 3 a 1 subìto in casa nello spareggio Champions contro il Bologna all’Olimpico.

I nostri pronostici Napoli – Roma

Il nostro pronostico Napoli - Roma bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.20 2.25 2.25 Risultato esatto 1-1 7.00 7.25 6.50 Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.40

Come scommettere su Napoli – Roma: analisi match e pronostici

A seguito dell’ennesima sconfitta in campionato, il Napoli è chiamato a una prova d’orgoglio contro i giallorossi. Protagonisti loro malgrado di uno dei peggiori campionati post-scudetto della storia della Serie A, i partenopei puntano al massimo alla qualificazione per la Conference League.

Probabili formazioni Napoli - Roma

Per i pronostici Napoli – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sulle spalle di Osimhen

Nonostante una stagione da dimenticare per i partenopei, il numero 9 degli azzurri, protagonista indiscusso della scorsa stagione, è comunque riuscito ad arrivare a 13 reti in campionato. Contro i giallorossi il nigeriano cercherà la rete numero 14 in questo campionato, e i pronostici Napoli – Roma lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,20 con bet365

La Roma per dimenticare il Bologna

La doccia fredda subìta contro il Bologna, avversario diretto per la qualificazione in Champions, ha riportato i giallorossi con i piedi per terra. Gli uomini allenati da Daniele De Rossi sono seriamente intenzionati a tornare a far punti in campionato per non lasciarsi scappare un quinto posto che varrebbe la qualificazione per la massima competizione europea. I pronostici Napoli - Roma, però, non escludono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,25 con Sisal

Una gioia per i tifosi

Dopo il 4 a 2 in casa del Monza, per il Napoli sono arrivati il pareggio contro il Frosinone e la sconfitta contro l’Empoli, capace di vincere contro i partenopei sia all’andata che al ritorno in questa stagione. Contro la Roma i tifosi azzurri si aspettano una prova d’orgoglio da parte della loro squadra, e gli uomini allenati da Francesco Calzona faranno di tutto per non deludere i loro supporters.

Scommessa 3; Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con William Hill