Recensione Betaland 2026 completa del sito di scommesse

ATTENZIONE: Betaland è migrato a StarYes.it e non fa parte dei nostri affiliati. Per continuare a scommettere online suggeriamo di prendere in considerazione siti di scommesse alternativi come Sisal o Snai.

⭐ Valutazione 4/5 Licenza ADM 16046 CIE e SPID No Bonus Scommesse Fino a 1.050€ Numero Sport 25 Free Spin alla validazione del conto Bonus Casinò 1.500€ + 500 FS Numero Slot 1.100+ Bonus Multipla Fino al 300% Cashout Sì App Mobile iOS & Android

Betaland: recensione generale sul sito di scommesse

Betaland è tra i siti di scommesse online in Italia forse meno noti, ma comunque validi e degni di attenzione. Autorizzato dall’Autorità delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con licenza numero 16046, è stato recentemente assorbito da StarYes.

Betaland si distingue per la sua vasta gamma di opzioni di scommesse e giochi, supportata da un'interfaccia utente ben progettata e facile da navigare. Analizzeremo le offerte di benvenuto, codice promozionale Betaland eventualmente disponibile, il palinsesto sportivo, le opzioni di casinò e le funzionalità dell'app mobile per fornire una valutazione completa del bookmaker.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Il bonus benvenuto sport di Betaland (ora StarYes) prevede un massimale di 1.050€. Per aderire, occorre inserire il codice dedicato alla registrazione, verificare il conto e ricaricare almeno 20€. Il bonus si sblocca progressivamente. Si tratta dunque di un bonus progressivo, non uno dei più convenienti, ma le condizioni per sbloccarlo sono alla portata anche dei giocatori meno frequenti.

⚽ Palinsesto di Betaland: voto

Betaland offre un palinsesto sportivo variegato, coprendo oltre 22 discipline sportive. Tra gli sport disponibili ci sono il calcio, il tennis, il basket, la Formula 1, e molti altri.

Gli utenti possono scommettere su mercati pre-match e live, con opzioni di scommessa che includono antepost, giocatori e mercati speciali. Il payout medio si attesta su un competitivo 94,01%.

🎰Slot e casinò di Betaland: opinioni

La sezione casinò di Betaland (ad oggi StarYes) è altrettanto impressionante, con oltre 1.100 giochi disponibili, incluse slot popolari come Gonzo's Quest e Starburst. Gli utenti possono anche godere di giochi da tavolo, videopoker e un casinò live con roulette e blackjack. L'esperienza di gioco è fluida, con una demo disponibile per molti giochi.

📱 Mobile app Betaland: analisi

La mobile app di Betaland è disponibile per dispositivi iOS e Android, offrendo un'esperienza di scommessa completa e senza interruzioni. L'app è leggera, con ottime valutazioni su App Store, e consente agli utenti di accedere a tutte le funzionalità del sito, inclusi live betting e cashout.

Sistema operativo iOS & Android Peso Android 8.72 MB Peso iOS 16.6 MB Valutazione 4.5/5 ⭐

Depositi e prelievi su Betaland - StarYes

Il vecchio Betaland, diventato ora StarYes, offre una varietà di metodi di pagamento per depositi e prelievi, garantendo transazioni rapide e sicure. Il deposito minimo è di 15€, con diversi metodi disponibili.

Carte di Credito

Scratch card

PayPal

Bonifico bancario o postale

Pagaty

📞 Assistenza clienti

Il servizio clienti di Betaland è disponibile tramite telefono, su whatsapp, chat e e-mail. Gli utenti possono contattare il supporto telefonico tramite WhatsApp o telefonicamente al numero 392 7369872. La chat è accessibile sia da app che da sito, mentre le email possono essere inviate a diversi indirizzi a seconda delle esigenze specifiche. Il servizio clienti è disponibile dalle 10 alle 22.

🔎 Betaland a confronto con altri bookmaker AMD

Nonostante si tratti di uno dei siti scommesse meno noti in Italia, Betaland, ora assorbito da StarYes, offre comunque un palinsesto abbastanza ampio come lo si potrebbe vedere anche su Snai o Sisal. Proprio come questi due operatori mette a disposizione un interessante bonus di benvenuto. Sicuramente ci sono margini di miglioramento: ad esempio la sezione casinò ha poche iniziative per gli iscritti, mentre il bonus di benvenuto appare più risicato rispetto a quelli di altri bookmakers.

Opinioni finali su Betaland: pro e contro

Betaland si distingue per la sua vasta gamma di opzioni di scommessa e un'interfaccia user-friendly. Tuttavia, potrebbe migliorare ulteriormente l'offerta di live streaming.

👍 Pro 👎 Contro Vasta gamma di sport Live streaming limitato Bonus di benvenuto competitivo Requisiti di scommessa elevati Interfaccia user-friendly

FAQ - Domande frequenti

L’offerta di Betaland si limita alle scommesse sportive?

No, include anche casinò, poker, bingo, e skill games.

Cos’è il palinsesto complementare di Betaland?

Include eventi sportivi e corse di cavalli non approvati dall'ADM.

Come posso accedere al conto gioco online e iniziare a scommettere?

Accedendo con le credenziali registrate, che possono essere recuperate tramite e-mail di sicurezza.