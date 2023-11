Recensione Betaland 2026 completa del sito di scommesse

Betaland recensioni e opinioni sul palinsesto sportivo, bonus benvenuto, promozioni e applicazione mobile dell'operatore.

Betaland è un sito scommesse autorizzato ad operare in Italia tramite concessione da parte dell’Autorità delle Dogane e dei Monopoli (anche conosciuta con la sigla ADM). L’ottenimento della licenza numero 15238 è garanzia della sua legalità e quindi del rispetto dei limiti imposti dalla legge e monitorati dalle autorità prestabilite. Si tratta di un marchio della società OIA Services Ltd che vanta una consolidata conoscenza del mercato ed è in grado di proporre un ambiente di gioco innovativo, con un’offerta di prodotti completa e altamente competitiva.

In questa recensione Betaland, offriremo una guida sul bookmaker e parleremo della struttura del sito, dei bonus destinati ai nuovi clienti, delle opzioni di scommesse così come degli strumenti di pagamento utilizzabili, del servizio clienti e così via.

Betaland: recensione sull'aspetto del sito

I colori predominanti sono certamente il verde e il bianco, mentre il logo è rappresentato da un quadrifoglio. La homepage del sito appare ben strutturata con una barra del menu che divide le categorie in:

Sport

Live Betting

Casino

Live Casino

Poker

Skill Games

Bingo

Virtual

Lotterie

Totocalcio

Ippica

Tutto sommato, questo bookmaker offre un’esperienza di navigazione fluida e ben organizzata, permettendo a ogni giocatore di individuare facilmente la sezione di gioco d’interesse, sia questa parte della macrocategoria scommesse o giochi da casinò online, già dalla barra del menu.

Opinioni Betaland sul bonus benvenuto scommesse

A questo punto della recensione Betaland, analizziamo la promozione di benvenuto per le scommesse riservata ai nuovi utenti, nonché i criteri di accesso e le condizioni di riscatto di questo bonus.

Come tutte le promozioni di benvenuto che si rispettino, criterio principale per l’ammissione alla promo è aprire un conto di gioco al sito dell'operatore per la prima volta. Trattandosi di un’offerta di benvenuto, la stessa è disponibile solo per coloro che si registrano per la prima volta sul sito di scommesse sportive online.

Betaland Bonus benvenuto sport sul primo deposito

Come visto, l'operatore offre a tutti i nuovi utenti un bonus scommesse Betaland.L'offerta attualmente disponibile è dipendente dall’utilizzo di un metodo di pagamento per la ricarica a scelta fra

Carta di Credito/Debito, Skrill

Neteller

OnShop

Importo minimo di deposito 15€

Utilizzo di un codice promo Betaland da utilizzare in fase di ricarica nel relativo campo.

A cosa si ha diritto se queste condizioni vengono rispettate? Il Bonus Sport Primo Deposito consente di ottenere il 100% del primo deposito fino a 100€ sotto forma di fun bonus.

Affinché il Fun Bonus venga trasformato in Real Bonus, il suo valore dovrà essere giocato 10 volte - entro 30 giorni - in scommesse multiple (pre-match, live e miste) con minimo tre eventi con moltiplicatore di quota 2.00 e comunque con quota per singolo evento non inferiore a 1.10.

Recensione Betaland: scommesse sportive online e palinsesto

Una parte cospicua dell’offerta di questo allibratore è costituita dalla sezione scommesse. C’è da dire che non mancano di certo i giochi di casinò e casinò live, slots machines, poker e altri giochi di carte, bingo, giochi di abilità, ecc. Tuttavia, come il nome dell’operatore stesso suggerisce, il betting è proprio il cuore di Betaland. Nei paragrafi seguenti, ci focalizzeremo su questa parte, analizzando quali sono le discipline su cui è possibile scommettere, che mercati offre il concessionario di gioco, quali sport hanno copertura live e permettono il cashback. Infine, forniremo alcuni cenni sulle promozioni disponibili per le scommesse sportive.

Selezione Sport

Ma quali sono le discipline su cui è possibile piazzare scommesse? Per una recensione Betaland oggettiva occorre analizzare l'offerta sportiva dell'operatore. Il bookmaker ha un’offerta variegata che include non solo gli spot più popolari ma anche discipline meno trendy, ma comunque seguite dagli scommettitori italiani. Qui sotto una lista (non omnicomprensiva) della selezione sport:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Formula 1

Moto

Ciclismo

Automobilismo

Atletica

Badminton

Calcio

Baseball

Cricket

Floorball

Football aussie

Football usa

Freccette

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pugilato

Rugby

Snooker

Spettacolo

Squash

Tennistavolo, etc

Betaland: opinioni su mercati e quote per le scommesse

Per quanto riguarda il calcio, in particolare, questo bookmaker offre la possibilità di scommettere

Pre-match e live

Antepost

Giocatori

Mercati speciali

Anche i mercati disponibili per le scommesse sono alquanto numerosi. In questa parte della recensione Betaland vogliamo fornire un quadro introduttivo del mercato scommesse calcio:

Principali

Tempo

Casa

Ospite

Combo

Doppia Chance Mix

3Chancemix

Tempi supplementari

Coner

Cartellini

Statistiche partita

Giocatori

Altro

Tuttavia, i mercati per altri sport potrebbero includere diverse opzioni. Pertanto, invitiamo i nostri lettori a consultare il regolamento sport della disciplina cui sono interessati direttamente sul sito dell’operatore.

Le quote offerte dal bookmaker, sono tendenzialmente vantaggiose anche se potrebbero cambiare da partita a partita. Infatti, durante la nostra esperienza di utilizzo ai fini della recensione abbiamo potuto constatare che le quote non sono omogenee per tutti gli sport.

Live e Cashout

Per numerosi di questi sport, è possibile anche scommettere live. Questo vuol dire che la scommessa può essere piazzata anche dopo che l’evento che la genera è iniziato. In particolare, le quote relative alla giocata cambiano durante il corso della partita. Le discipline sportive che consentono le giocate live attualmente sono Tennis, tennistavolo, Baseball, Calcio, Badminton, Pallavolo. Come di consueto, è possibile utilizzare l’opzione cashout per le scommesse Live giocate sul sito..

Strettamente collegato alla possibilità di piazzare scommesse Live, il Cashout permette invece di chiudere anticipatamente una giocata e Betaland certamente offre questa opzione per le scommesse live. Si tratta di un’altra chicca che va a coronare l’esperienza di primo livello offerta da questo bookmaker. La funzionalità è disponibile su un'ampia selezione di sport e scommesse, continuamente in espansione e soggetta a variazioni nel tempo. Inoltre è disponibile sia da mobile che da sito online.

Promozioni Sport

Oltre alle offerte riservate ai nuovi iscritti menzionate in questa recensione Betaland, il bookmaker ADM mette a disposizione dei propri utenti altre promozioni sia per lo sport che per altre categorie di gioco proposte.

Alcune delle promozioni attive al momento della stesura dell’articolo includono Top Winner League, Happy Hour, Crazy Hour, Bonus multipla.

Per poter partecipare a ciascuna di queste promo, è necessario rispettare determinate condizioni di puntata e i termini relativi all’offerta in oggetto. Per i dettagli, la validità e il funzionamento di queste promozioni, invitiamo i nostri lettori a consultare le info aggiornate sul sito dell’allibratore stesso.

Betand: bonus benvenuto a confronto con altre offerte

Per elaborare su Betaland opinioni e recensioni oggettive, occorre confrontare la sua offerta di benvenuto con i welcome bonus di altri siti scommesse online in Italia.

Ippica

Come altri operatori, tra cui SNAI, anche Betaland offre all'interno del palinsesto scommesse una sezione relativa all’ippica. I giocatori appassionati di cavalli, potranno quindi far riferimento a questo operatore per piazzare le proprie scommesse ippiche, considerato che le tipologie offerte dal sito di betting sono veramente numerose. Qui elencheremo alcune delle tipologie presenti attualmente sul sito:

Testa a testa

Vincente

Piazzato su 2/3/4

Accoppiata in ordine/disordine

Trio in ordine/disordine

Pari e dispari

Virtuali

Oltre alla possibilità di scommettere su sport e ippica, il concessionario di gioco offre anche un palinsesto per scommesse su eventi simulati. Tra gli eventi virtuali su cui si possono piazzare scommesse, abbiamo Virtual Soccer League, galoppo, levrieri, calcio, tennis, automobilismo, motociclismo, ciclismo. Insomma, la scelta è vasta e variegata e Betaland ne ha proprio per tutti i gusti.

Recensione Betaland: metodi di pagamento accettati

Betaland, come altri siti di gioco a distanza, permette ai giocatori di utilizzare i propri servizi a patto che questi siano maggiorenni e registrino un conto gioco online presso l’operatore stesso e utilizzino un metodo di pagamento valido.

I metodi utilizzabili per depositare o prelevare denaro da un account di gioco differiscono da paese a paese, da operatore ad operatore. Qui sotto formiamo una tabella riassuntiva dei principali strumenti di pagamento utilizzabile per ciascuna delle operazioni.

Metodi di pagamento Deposito



Carta di Credito/Debito ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Ricarica Scratchcard ✔



Bonifico bancario ✔ ✔ Postagiro ✔



On Shop ✔



Voucher



✔

Occorre tenere presente che la modalità con cui è possibile effettuare un prelievo è strettamente legata al metodo che utilizzato per depositare. Se per esempio è stata utilizzata una specifica carta di credito per il deposito sul conto online, si potrà richiedere che un eventuale prelievo venga accreditato sulla medesima carta. È, inoltre, possibile prelevare esclusivamente quanto riportato alla voce “Saldo Prelevabile” (importi superiori a 15€). Le recensioni Betaland sul servizio di pagamento, presentano questo operatore delle scommesse e dei giochi online come un bookmaker che garantisce sicurezze e trasparenza nei giochi e nelle transazioni.

Recensione Betaland app mobile

Anche Betaland, tra altri bookmaker online, ha capito bene che i giocatori oggigiorno spendono la maggior parte del loro tempo navigando da smartphone. Per questo motivo ha creato una versione app del sito, che è possibile scaricare su dispositivo mobile iPhone e iPad ma anche, previa autorizzazione, su dispositivi con sistema operativo Android.

Opinioni Betaland sul servizio di assistenza clienti

Per qualsiasi necessità, gli utenti possono trovare diversi glossari all’interno del sito stesso e hanno anche la possibilità di raggiungere direttamente un assistente via

Telefono

Chat

Mail

Il supporto per telefono è contattabile al numero + 39 0828 1817 721 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 per ogni tipo di richiesta di assistenza.

La chat può essere raggiunta da app ma anche dal sito, dopo aver selezionato contatti. Coloro che preferiscono ricevere assistenza per email, possono utilizzare il recapito specifico a seconda della loro esigenza:

support@oiaserv.com (Per informazioni generiche, verifiche, modifica mail);

pvr@oiaserv.com (Invio Bonifici, Fatture, ecc)

pvrdocs@oiaserv.com (Invio documenti per attivazione Punto Vendita Ricarica);

documenti@oiaserv.com (Invio documenti).

FAQ - Domande frequenti

L’offerta di Betaland si limita alle scommesse sportive?

Oltre alle scommesse il bookmaker maltese propone casinò (anche live), poker, bingo e skill games. Sul sito si può giocare, anche da mobile, alla roulette, baccarat e blackjack in modalità live, ma chi vuole può anche tentare la fortuna con i giochi automatizzati della sezione casinò. Le slot dell'operatore includono macchinette molto popolari come Gonzo's Quest, Starburst e molte altre. Il poker di Betaland offre tornei sit n go e cash, con software da scaricare per pc oppure app poker da installare sullo smartphone. Sul bookmaker anche bingo e skill games.

Cos’è il palinsesto complementare di Betaland?

Le scommesse del palinsesto complementare hanno per oggetto eventi sportivi e di corse di cavalli che non sono necessariamente stati approvati dall'ADM. Questo non rende il sito illegale, in quanto ha già ottenuto la licenza per operare come casa da gioco a distanza.

Come posso accedere al conto gioco online e iniziare a scommettere?

Per effettuare l’accesso all’account, basta cliccare sul relativo tasto ed inserire le credenziali (indirizzo email e password) utilizzate in fase di iscrizione. Se una o entrambe le credenziali sono andate perdute, si può tentare un ripristino utilizzando la domanda di sicurezza e l’indirizzo email scelti durante la registrazione.