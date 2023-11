Recensioni Bwin: pareri e opinioni sul sito di giochi e scommesse

Uno dei marchi leader in Europa nel settore delle scommesse online, Bwin è sinonimo di sport. Stiamo parlando di un sito di betting e gaming online facenti parte di Entain: uno dei maggiori gruppi mondiali di scommesse sportive, giochi e intrattenimento interattivo. Ad oggi questo brand è presente in Germania, Belgio, Francia, Italia e Spagna.

In Italia, in particolare, ha ottenuto l'autorizzazione ad operare come brand legale e sicuro da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo ente ha rilasciato la licenza numero 15026 che permette di identificare il sito di giochi online come uno dei migliori siti legittimi e affidabili ADM. Per arrivare a questo punto, i brand, passano attraverso dei controlli sulla base di normative stringenti che garantiscono ai consumatori finali del prodotto sicurezza e rispetto di determinati standard.

In questa recensione Bwin analizzeremo l'aspetto di questo brand così come le offerte di benvenuto riservate ai nuovi clienti. Passeremo in rassegna l'offerta per le scommesse sportive di Bwin e forniremo informazioni generali sugli strumenti di pagamento accettati sulla piattaforma, sull'app, sul servizio clienti e molto altro.

Sito web Bwin.it: panoramica

I colori predominanti di questo brand sono il bianco della scritta su sfondo nero e dettagli in giallo, come ad esempio il punto sulla i nella scritta bwin.

All'apertura della homepage del sito web, ci si può fare una prima idea di quello che il sito offre. Sulla barra del menu in alto, viene fornita una prima categorizzazione dell'offerta di Bwin:

Sport

Live

Casinò

Casinò Live

Game Shows

Poker

Giochi di Carte

Bingo

Promozioni

Gioca Gratis

A testimonianza del fatto che la sezione scommesse è quella più ricca dell'operatore sta il fatto che la pagina principale del portale di gioco online si apre direttamente sulla sezione sport. In particolare, come per altri portali, sulla sinistra è possibile selezionare gli sport di riferimento, al centro si possono consultare le quote e sulla sinistra compilare la schedina.

Seppur in questa recensione non andremo ad analizzare nel dettaglio la sezione relativa ai giochi del casinò, riteniamo opportuno specificare che i prodotti di questo operatore non hanno nulla da invidiare a quelli di altri siti di giochi online, anzi.

L'offerta di giochi da casinò e casinò live includono tutti i più popolari giochi di intrattenimento, inclusi slot machine, roulette, blackjack, poker, game show, giochi di carte, bingo e tantissimi altri giochi interessanti. L'esperienza di navigazione e l'esperienza di gioco complessiva offerta dal sito Bwin è altamente soddisfacente e completa, secondo la nostra opinione.

Bonus Benvenuto Bwin scommesse

Come gran parte dei bookmakers, anche Bwin cerca di attirare nuova clientela offrendo diverse promozioni di benvenuto sia per le scommesse che per i giochi di casinò che offre. Al momento, per partecipare ai welcome bonus, non è richiesto alcun codice promozionale bwin da inserire alla registrazione. Tuttavia, questa opzione potrebbe essere necessaria in futuro per prendere parte ad iniziative specifiche.

Bonus scommesse Bwin - Fino a 260€ + 30 free spin su Book of Kings

Per partecipare alla promo di benvenuto Bwin per le scommesse, basta essere maggiorenni e registrarsi per la prima volta sul sito del bookmaker. Dopodiché, sarà necessario effettuare un deposito qualificante di almeno 10 euro.

In particolare, la welcome offer di Bwin per scommettere online è così composta:

10€ sulla prima scommessa

+ un bonus del 50% fino a 100€

+ 10€ di bonus per 15 settimane

+ 30 free spin su Book of Kings

Condizioni di partecipazione alla welcome offer Bwin

Qui di seguito forniamo alcuni dettagli sulle condizioni di partecipazione alla promozione e sui termini per l'ottenimento di ciascuno degli scaglioni di cui sopra.

Il primo deposito deve essere effettuato entro 7 giorni dalla creazione del conto gioco Bwin con uno tra tutti i metodi accettati: Bonifico Bancario, Mastercard, Visa, PostePay, Apple Pay.

Per ottenere i primi 10 euro è necessario piazzare la prima scommessa con quota minima 2.00.

Il "Bonus Scommesse fino a 100€" è pari al 50% dell'importo delle scommesse effettuate entro 7 giorni dalla registrazione fino ad un massimo corrispondente all'importo del primo deposito e comunque non superiore a 100€.

Per ottenere 10 euro di bonus per scommettere sul live per 15 settimane, sarà richiesto di effettuare ogni settimana per 15 settimane scommesse pre-match con quota uguale o maggiore di 1.50 di almeno 50€.

I 30 free spin su Book of Kings possono invece essere attivati direttamente dalla sezione Promozioni del conto gioco.

Per maggiori info sui termini e le condizioni per riscattare il bonus, rinviamo al sito dell'operatore.

Bonus Bwin a confronto con altre promo

Nelle recensioni Bwin abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensioni Scommesse Sportive Bwin

Per quanto riguarda il palinsesto, il bookmaker Bwin dispone di una scelta variegata che copre non solo le competizioni sportive più popolari ma anche sport di nicchia come il Nascar, e intrattenimento e politica. Insomma, un sito completo quando si tratta di scommesse, mercati e quote:

Badminton

Basket

Baseball

Calcio

Ciclismo

Football americano

Formula 1

Hockey su Ghiaccio

Intrattenimento

Motociclismo

Nascar

Pallamano

Pallavolo

Politica

Rugby League

Rugby Union

Scacchi

Sci Alpino

Snooker

Tennis

Tennis da Tavolo

Per il calcio in particolare, che costituisce la sezione più ricca, Bwin mette a disposizione la possibilità di scommettere sui risultati di eventi italiani e internazionali, campionati e tornei sia europei che mondiali.

Inoltre, le scommesse possono essere piazzate in singola e multipla fino a venti eventi, o dodici per le scommesse live.

Considerato che il bookmaker potrebbe variare l'offerta delle scommesse disponibili presso la propria piattaforma, se intendi giocare su questo sito, visita il sito web o l'app mobile di Bwin e verifica che i tuoi sport preferiti siano coperti dall'operatore consultando le relative info.

Opinioni Palinsesto Live Bwin

Alcuni giocatori preferiscono scommettere pre-match mentre altri desiderano farsi un'idea sull'andamento di una partita prima di pronosticare il risultato dello stesso. Per loro, Bwin, ha pensato di creare un palinsesto live, offrendo la possibilità di scommettere anche su eventi in corso. Alcuni degli sport coperti sono:

Calcio

Tennis

Tennis da Tavolo

Basket

Badminton

Snooker

Non solo può lo scommettitore scegliere quando piazzare la propria scommessa ma Bwin offre anche la possibilità di guardare in diretta live centinaia e centinaia di eventi sportivi.

Visita il sito bwin.it per verificare eventuali cambiamenti nell'offerta di sport disponibili per le scommesse in tempo reale.

Diretta Streaming Bwin: Analisi

L'operatore di scommesse permette ai giocatori registrati che dispongano di un saldo positivo sul proprio conto gioco di guardare in streaming oltre 16000 eventi sportivi sia da web che da dispositivo mobile. Le discipline coperte sono Calcio, Basket, Tennis, Volley, Hockey, Tennis Tavolo e molti altri. Insomma, cos'altro si potrebbe chiedere a un bookmaker?

Opinioni sulle altre Promozioni Bwin

Oltre ad un ricco palinsesto di scommesse pre-match e live su sport più o meno popolari e la possibilità di approfittare delle dirette streaming sulla stessa piattaforma scommesse, Bwin offre anche altre promo ai propri clienti.

E non stiamo parlando solo delle promozioni di benvenuto, come quella descritta più in alto in questa guida. Ci riferiamo a offerte per coloro che sono già clienti. Alcune tra queste prevedono la possibilità di utilizzare la funzionalità cashout, quote maggiorate, bonus multipla, e tanto altro. Ce n'è veramente per tutti i gusti.

Per i dettagli aggiornati, rinviamo al sito dell'operatore, dove sarà possibile consultare nel dettaglio le condizioni per la partecipazione.

Recensione sui Pagamenti su Bwin

Le modalità con cui è possibile depositare e prelevare denaro su Bwin sono molte. Nella tabella sottostante abbiamo voluto fornire un sunto della situazione, con i metodi più popolari.

Metodi di pagamento Versamenti Prelievi Visa, MasterCard, Maestro, PostePay ✔ ✔ Trasferimento Bancario ✔ ✔ PayPal, Paysafecard ✔ ✔ Apple Pay, ePay ✔ Trustly ✔

Per ciascuna operazione di pagamento potrebbero sussistere dei limiti e dei tempi di attesa necessari al completamente della stessa. Per info complete sulle opzioni a disposizione e sui relativi limiti di ciascun metodo, si invitano i lettori a far riferimento al sito dell'operatore di scommesse.

Recensioni App Bwin Sport

Attualmente Bwin.it è disponibile su sito web ma è anche accessibile da applicazione mobile su dispositivi sia Android che iOS. Le due versioni delle app mantengono inalterata l'offerta del sito così come le funzionalità a disposizione. Di questo modo, tutti i giocatori potranno accedere al palinsesto Bwin e piazzare le proprie scommesse da qualsiasi posto a portata di click.

Si tratta di un'app tra le migliori sul mercato e tra i siti ADM legali rappresenta una garanzia per i giochi online, slot, poker, blackjack, baccarat e tanti altri, confermandosi come uno dei migliori brand in Italia per il gioco d'azzardo regolamentato.

Sicurezza e affidabilità: la nostra recensione

Oltre alla già citata concessione dell'ADM, agenzia garante del rispetto dei requisiti legali in materia di giochi online, Bwin pone particolare autorizzazioni anche alla protezione dei dati dei suoi utenti e la correttezza del gioco portato avanti sulle sue piattaforme (sito web e app).

Bwin è sottoposta infatti a scrupolosi controlli che monitorano l'andamento del gioco sul portale. Inoltre, il trattamento dei dati è protetto dal sistema di crittografia digitale che cripta e mantiene al sicuro tutte le informazioni comunicate dagli utenti a bwin nell'ambito delle procedure portate avanti sulla piattaforma.

L'esperienza di gioco, qualsiasi sia l'attività predominante del giocatore è eccellente. Ogni giocatore può verificare la presenza di detta licenza se visita il sito di un qualunque bookmaker e identifica il sito dell'ADM insieme al numero di licenza GAD.

Recensione Supporto Bwin

L'operatore di scommesse online offre una ricca sezione di supporto per tematiche che spaziano dalle questioni relative al conto, alle promozioni, ai regolamenti, al gioco responsabile, ecc.

Nella sezione Aiuto e Contatti, il giocatore potrà trovare risposte ai propri quesiti navigando e consultando le informazioni ivi contenute.

Ma se ciò non dovesse bastare? Nessuna paura. I clienti Bwin non sono lasciati soli. Al contrario, Bwin dispone di un servizio di assistenza clienti raggiungibile sia tramite chat che per mail.

In particolare, il servizio clienti è disponibile via Chat live tutti i giorni dalle 9:00 - 21:00, mentre l'assistenza può essere contattata via email senza limiti di tempo.

Domande Frequenti

Come è possibile verificare l'identità su Bwin?

Per convalidare un nuovo conto gioco e verificare l'identità del titolare, è necessario effettuare l'upload di una copia del documento di identità utilizzato in fase di registrazione direttamente sul sito dell'operatore. Finché il conto non verrà verificato, non sarà possibile effettuare prelievi.

Cosa sono i requisiti di puntata di un bonus?

Quando si usufruisce di un bonus, è tendenzialmente necessario rispettare dei requisiti di puntata: questo implica che è necessario giocare l'importo del bonus un certo numero di volte prima che il bonus venga convertiti in soldi prelevabili.

Come funziona la funzione Cash out su Bwin?

Per fare Cash Out, basta scegliere una scommessa aperta e cliccare sul bottone "Cash Out", quando compare l'opzione. Di questo modo ci sarà un ricalcolo delle quote che permette di ridurre le perdite e/o assicurare un guadagno. Questa opzione non è disponibile per le schedine a sistema.