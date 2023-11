StarCasino recensioni ed opinioni sulla piattaforma: palinsesto sportivo, quote, bonus e app per scommettere online.

StarCasinò è un marchio di proprietà di Betsson, facente parte del Gruppo BML Ltd e titolare della licenza di gioco AAMS n. 15230.

Betsson fu fondata nel 1963 ed è stata la prima azienda a entrare nella rete Ongame per il poker. Oggi è una delle principali aziende operanti nel settore del casinò online e dei giochi a distanza a livello internazionale, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi.

Da questa vasta esperienza nel settore del casinò online, maturata in oltre 50 anni, nasce StarCasinò, l'offerta di Betsson per il mercato italiano.

Il portafoglio di prodotti è in costante evoluzione e comprende scommesse sportive, poker, bingo, casinò e giochi di abilità.

In questa recensione StarCasino passeremo alla rassegna i bonus e le promozioni dell'operatore, con particolare enfasi all’offerta sportiva e al funzionamento del sito di scommesse online in generale, incluse opzioni di pagamento accettate e applicazione per dispositivi mobili.

StarCasino: recensione sull'aspetto del sito

Il sito web di questo bookmaker si presenta molto semplice e permette una navigazione scorrevole tra le varie sezioni del sito. I colori predominanti di questo brand sono il celeste e il blu su sfondo bianco. Anche il logo è composto da una stella a cinque punte stilizzata con i contorni delle due diverse tonalità di azzurro.

La barra del menu nella homepage offre una prima divisione dei prodotti di gioco a distanza dell’operatore online:

Casinò

Slot

Casinò Live

Sport

Arcade

Nella parte destra della stessa barra sono presenti dei tasti di navigazione veloce per le sezioni:

starcasinò.SPORT (accessibile solo tramite conto gioco)

Promozioni

VIP CLUB

Blog

Star Rewards

Supporto

Al di sopra di questi collegamenti rapidi sono presenti i pulsanti tipici della maggior parte dei siti di giochi e scommesse online, ovvero il tasto “Login” e quello “Apri un Conto” per aprire un conto di gioco sul sito dell'operatore.

Il sito si regge sull’uso software altamente potenti che permettono una navigazione senza intoppi e che mette al primo posto l’esperienza di navigazione dell’utente.

Bonus Benvenuto StarCasinò

Le promozioni offerte dal bookmaker sono numerose. Al di là delle tipiche offerte di benvenuto (in questo caso una promo per il casinò e una per la sezione sportiva), questo operatore riserva tante offerte e promozioni anche agli utenti che giocano già su StarCasinò.it.

Bonus Benvenuto Sport - StarCasinò Bet

I giocatori maggiorenni che creano per la prima volta un conto gioco presso questo bookie di scommesse online possono decidere di partecipare alla promozione di benvenuto per lo sport o per il casinò. Per la sezione sportiva è disponibile un bonus scommesse StarCasino fino a 25€ di Cashback + 1 mese abbonamento TV Sport Premium. Per ottenerlo occorre registrarsi, non occorre digitare alcun codice bonus StarCasino per l'offerta corrente, e soddisfare alcuni passaggi che analizzeremo a seguire.

Nel caso di questo operatore molte recensioni StarCasino trovano interessante che non si tratti di un bonus registrazione né di un bonus deposito. A differenza delle principali promozioni offerte dai siti scommesse italiani che dipendono dall’ammontare del primo deposito qualificante, il bonus benvenuto scommesse prevede due componenti così strutturare:

Bonus cashback: rimborso del 50% della prima scommessa sportiva, fino ad un massimo di 25€ in bonus sport senza rigioco. 1 Mese di Dazn a condizione che la prima scommessa piazzata sia di almeno 50€ a quota minima 20.

È chiaro che per riscattare il bonus sul cashback di Starcasinò sia necessario effettuare la prima scommessa entro un numero specifico di giorni.

Si applicano ulteriori condizioni che invitiamo a consultare in maniera completa direttamente sul sito dell’operatore.

Altri bonus e promozioni Starcasinò

Seppur in questa recensione StarCasino abbiamo passato alla rassegna la sezione scommesse, tralasciando i giochi del casinò offerti dalla piattaforma, riteniamo utile specificare che il sito propone altre offerte ai giocatori. Alcune offrono giri gratis alle slot machine, altre permettono di giocare partite a blackjack o alla roulette, ma tutte sono soggette a termini e condizioni specifiche, consultabili per esteso sul sito.

Bonus StarCasino a confronto con le offerte di altri siti scommesse online

Per elaborare delle recensioni StarCasino oggettive è opportuno mettere a confronto le iniziative dell'operatore con quelle di altri siti di scommesse sportive online fruibili in Italia.

Palinsesto StarCasinò Bet

Ma su cosa si può scommettere una volta creato un account di gioco presso questo operatore? La scelta è ampia. Al contrario di quello che si potrebbe pensare sentendo il nome del bookmaker, l’offerta sportiva non ha nulla da invidiare ai siti scommesse concorrenti, anzi, risulta piuttosto ampia come confermano diverse opinioni StarCasino.

Qui sotto forniamo una lista dei principali sport su cui è possibile scommettere sia da visita al sito web che da app mobile:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Hockey su Ghiaccio

Tennis Tavolo

Rugby

Automobilismo

Pallamano

Baseball

Football Americano

Pallanuoto

Pugilato

Freccette

Antepost Calcio

Antepost Tennis

Antepost Basket

Antepost Motociclismo

In ciascuna categoria sportiva viene fornito un elenco di nazioni, con oltre 50 Stati inclusi nel caso del calcio. Per ogni Paese, gli utenti possono trovare informazioni sui campionati e i tornei nazionali più rilevanti, permettendo ai giocatori di mettere alla prova le proprie competenze nelle scommesse sportive.

Scommesse Live

Come gran parte degli operatori di scommesse online, anche questo bookmaker offre la possibilità di scommettere in tempo reale su eventi sportivi relativi agli sport. Tutti i giorni potrai scommettere live sulle partite di

Tennis

Tennistavolo

Volley

Come confermano recensioni StarCasino varie, la scelta non è ampissima al momento, il bookmaker ha mostrato nel corso degli anni, un interesse particolare per l’evoluzione continua e l’arricchimento del ventaglio di giochi e scommesse da offrire ai propri clienti. Pertanto, non ci sorprenderebbe vedere delle aggiunte a questa o altre sezioni del palinsesto e dei mercati coperti dal concessionario di gioco.

Starcasinò.SPORT

La piattaforma dell'operatore offre anche aggiornamenti in tempo reale sui risultati e statistiche aggiornate, consentendo agli scommettitori di prendere decisioni più informate.

Ha tal proposito ha creato la sezione dedicata “StarCasinò.SPORT”, un canale dove vengono raccolte tutte le notizie sportive complete per le discipline coperte dall’operatore.

StarCasino opinioni VIP Club

Il bookmaker, come menzionato in precedenza, non è solo attento ad attirare nuova clientela grazie alla proposta di offerte di benvenuto riservate ai nuovi iscritti. Anzi, punta molto alla fidelizzazione di tutti i giocatori che utilizzano già la propria piattaforma di gioco. Oltre ad offrire più di 10 promozioni diverse (svincolate dalla registrazione), prevede anche un programma fedeltà.

Abbiamo potuto constatare che questo programma fedeltà offerto dal bookmaker è altamente competitivo e ripaga i giocatori che usano assiduamente il sito o l’app per giocare alle slot machine, al blackjack, alle scommesse o alla roulette.con promo ricche e bonus interessanti. Aspetti che indubbiamente incidono sulle recensioni StarCasino.

Programma Star Rewards

Il programma fedeltà dell’operatore prevede che più si gioca ai giochi presenti sul portale e più punti si possono guadagnare. I punti, poi, possono essere convertiti in interessanti bonus che possono essere usati per effettuare nuove giocate all’interno della piattaforma di giochi online.

StarCasinò Blog

Un altro fiore all’occhiello di questo bookmaker è la presenza di un ricco Blog contenente info su Casinò online, Scommesse, Intrattenimento, News, Guida al Casinò e Guida alle scommesse. È anche presente una sezione Podcast per il basket e per il calcio e una folta raccolta di guida sui più disparati argomenti di giochi online.

Recensioni StarCasino: strumenti di pagamento accettati

Una volta creato un conto gioco gioco, per poter effettivamente utilizzare lo stesso per giocare ai giochi del casinò o per le scommesse, sarà necessario impostare un limite di ricarica e chiaramente depositare denaro reale sull’account stesso.

Vediamo quali sono i metodi di pagamento accettati da StarCasinò Bet per effettuare le operazioni di deposito e prelievo.

Opzioni di pagamento Ricariche Prelievi Visa, PostePay, Cartasi ✔ ✔ Mastercard ✔



PayPal, Skrill, Neteller ✔ ✔ OnShop ✔



PaySafeCard ✔



ePay ✔



MyBank ✔



Bonifico Bancario



✔

Qualora possibile, è necessario prelevare con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per il deposito da cui derivano le vincite. Per effettuare un prelievo dal proprio conto di gioco è sufficiente accedere all'apposita sezione nell’area del conto gioco ed immettere l’ammontare desiderato.

È possibile effettuare prelievi solo dopo aver completato la verifica dell’identità (step richiesto a tutti i clienti per completare la procedura di creazione conto online), previo invio della copia del documento di riconoscimento utilizzato in fase di registrazione. In aggiunta, sono consentiti prelievi solo delle somme vinte.

Dall’analisi condotta attraverso la nostra recendsione StarCasinò possiamo affermare che si tratta di una piattaforma di gioco che assicura totale sicurezza nelle transazione grazie all’utilizzo di software e di sistemi avanzati.

Recensione StarCasino app mobile

Per coloro che desiderano giocare ai giochi di casinò e scommettere online da smartphone, StarCasinò ha creato un’applicazione mobile. L’app è compatibile sia con dispositivi Android che iOS.

Gli utenti che utilizzano Android dovranno modificare le impostazioni del proprio dispositivo prima di scaricare l’app dal sito, per consentire l’installazione di app provenienti da sorgenti sconosciute. L’app infatti non è attualmente disponibile sul Play Store. Ma niente paura, è sicura così come lo è il sito web e l’ADM fa da garante a tal proposito.

Gli utilizzatori di dispositivi Apple, potranno invece comodamente scaricare l’applicazione da App Store, a patto che i dettagli tecnici del proprio device soddisfino i requisiti di compatibilità.

Ad ogni modo, anche l’app mobile StarCasinò, così come il sito, permette una navigazione veloce e intuitiva e di accedere a tutte le funzionalità con un semplice click. Con una sola free app potrai partecipare a tutti i giochi offerti, inclusi slot machine, roulette, blackjack e scommesse.

Le nostre opinioni StarCasino sul centro assistenza

La sezione “Supporto” di Starcasinò è ben organizzata e contiene varie opzioni di contatto per raggiungere il centro assistenza, oltre che una ricca raccolta di domande frequenti.

In particolare, oltre alle FAQs più popolari, gli argomenti di maggiore interesse sono catalogati per argomento e includono Informazioni Generali, Conto Gioco, Verifica del conto gioco, Depositi, Prelievi, Slot e Casinò Live, Sport, Bonus e Promozioni, Supporto Tecnico, Gioco Responsabile, Sicurezza e Licenza, Metodi di Pagamento, ecc.

Servizio assistenza StarCasinò

Per i giocatori che necessitano assistenza, l'operatore mette a disposizione opzioni di supporto accessibili attraverso diversi canali:

Live Chat

Whatsapp al numero +356 79769801

Email

Richiesta di chiamata

Occorre menzionare che il Servizio Clienti è disponibile in Italiano durante i seguenti orari: 09:00 - 02:00, mentre si ha la possibilità di programmare una richiamata dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 16:00.

Dall’analisi condotta nel corso della recensione, siamo giunti al punto che star casinò offre un supporto di alto livello ai propri utenti, grazie alla presenza di diversi canali di contatto e di un alto livello di esperienza degli operatori in grado di rispondere a qualsiasi quesito su slot machine, roulette, scommesse e molti altri argomenti su account, pagamenti, ecc.

FAQ - Domande Frequenti

E' possibile consultare l'elenco completo delle promozioni disponibili su StarCasinò?

Certamente. Il collegamento rapido nella Homepage del sito “Promozioni” permette di consultare tutte le offerte disponibili. Per scoprire, invece, le promozioni personalizzate, basterà effettuare l'accesso all’account e selezionare la sezione “Bonus” nel menù a tendina sotto il nome.

StarCasinò offre altre promozioni oltre il bonus di benvenuto per lo sport?

L’operatore offre un bonus Multipla dal 5% fino al 300% per scommesse con un minimo di 5 eventi e con quota minima uguale o superiore a 1,25. Per maggiori dettagli, rimandiamo al sito del bookmaker.

Quali limiti è possibile impostare su StarCasinò?

È possibile impostare sia un Limite di deposito che l’Auto Esclusione. Inoltre, il bookmaker offre anche accesso ad un test di autovalutazione per verificare la presenza di eventuali dipendenza dal gioco e prendere le dovute precauzioni. Anche il team di assistenza offre supporto in tal senso.