In questa recensione su StarCasino esploreremo le offerte e le funzionalità del sito, valutando la sua affidabilità e sicurezza.

⭐ Valutazione 4.4/5 Licenza ADM 16026 CIE e SPID Solo SPID Bonus Scommesse 100€ senza deposito + 50 FS Numero Sport 26 Bonus Casinò Fino a 2.000€ + 100€ + 50 FS Numero Slot 7272 Bonus Multipla Fino al 600% Cashout Sì App Mobile iOS & Android

StarCasino: recensione generale del sito di scommesse

StarCasino, un marchio di proprietà di Betsson, parte del Gruppo BML Ltd, è titolare della licenza di gioco AAMS n. 16026 che ne attesta legalità e sicurezza. Con una vasta esperienza nel settore del casinò online, StarCasino offre una gamma completa di prodotti tra cui scommesse sportive, poker, bingo, casinò e giochi di abilità.

La piattaforma offre una vasta gamma di opzioni di gioco, supportata da software avanzati che garantiscono un'esperienza utente senza intoppi.

Bonus benvenuto nuovi utenti

La nostra recensione StarCasino passa in primo luogo dal bonus di benvenuto per i nuovi utenti. Effettuando la registrazione con SPID, i nuovi giocatori ottengono 50 Free Spin e 100€ senza deposito: 50€ per le scommesse e 50€ per il casinò. Non è richiesto un codice bonus StarCasino per aderire alla promo.

Le condizioni sembrano facili da soddisfare ma bisogna tenere conto dei requisiti di puntata per sbloccare questi bonus che potrebbero rivelarsi impegnativi.

Per il casinò invece è disponibile un cashback fino a 2.000€ che rimborsa le prime giocate perdenti effettuate sulle slot del sito.

⚽ Palinsesto di StarCasino: 4.8/5

StarCasino offre un'ampia gamma di sport su cui scommettere, tra cui calcio, tennis, basket, e molti altri. Gli utenti possono accedere a mercati antepost e scommesse live.

La piattaforma copre oltre 26 sport, con una percentuale di payout competitiva, rendendola una scelta solida per gli appassionati di scommesse sportive.

🎰Slot e casinò StarCasino: opinioni

La sezione casinò di StarCasino è ricca di opzioni, con un vasto assortimento di slot machine e giochi da tavolo, probabilmente il più ampio in Italia che conta oltre 7272 titoli.

Gli utenti possono godere di giochi popolari come Starburst e Book of Ra, oltre a una selezione di giochi dal vivo che includono roulette e blackjack.

La piattaforma offre anche demo per alcuni giochi, permettendo ai giocatori di effettuare una prova prima di scommettere denaro reale.

📱 Mobile app StarCasino: analisi

Sistema operativo iOS & Android Peso Android - Peso iOS 51,2 MB Valutazione 4.5/5⭐

L'app mobile di StarCasino è disponibile per dispositivi iOS e Android, offrendo un'esperienza di gioco fluida e accesso completo a tutte le funzionalità del sito. Gli utenti Android possono scaricare l'app direttamente dal sito di StarCasino, mentre gli utenti iOS possono trovarla nell'App Store.

Depositi e prelievi su StarCasino

StarCasino offre una varietà di metodi di pagamento per depositi e prelievi, garantendo transazioni sicure e rapide. Gli utenti possono scegliere tra carte di credito, e-wallet, bonifici bancari e altri metodi.

Visa

Mastercard

PostePay

PayPal

Skrill

Neteller

Bonifico bancario

Apple Pay

📞 Assistenza clienti

Il servizio clienti di StarCasino è disponibile attraverso diversi canali, tra cui live chat, e-mail e WhatsApp. Gli operatori sono disponibili in italiano dalle 09:00 alle 02:00, con la possibilità di richiedere una chiamata dal lunedì al venerdì.

🔎 StarCasino a confronto con altri bookmaker AMD

StarCasino si distingue per la sua ampia offerta di casinò e bonus multipla, ma rispetto ad altri operatori come bet365 e Sisal, non contempla un bonus per le scommesse sul primo deposito, ma ne propone solo uno senza necessità di versamento e con requisiti un po’ più alti rispetto alla media. Altri siti simili con i quali confrontare l’operatore sono:

William Hill

StarVegas

Admiralbet

Opinioni finali su StarCasino: pro e contro

StarCasino offre un'esperienza di gioco completa con un'interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di giochi. Tuttavia non mancano aspetti da migliorare come ad esempio un bonus deposito per le scommesse o una maggiore copertura su determinati mercati speciali del betting. Il programma fedeltà e le promozioni continue comunque compensano queste mancanze.

👍 Pro 👎Contro Ampio palinsesto con 26 sport Numero di mercati betting migliorabile Catalogo slot tra i più ampi in Italia Elevati requisiti per i bonus Programma fedeltà competitivo

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi di Starcasino?

L'impressione offertami da Starcasino è quella di una piattaforma leader nel settore dei giochi di casinò, attenta però anche alla proposta sportiva con la presenza di un palinsesto di tutto rispetto. Da segnalare la presenza di un bonus di benvenuto molto competitivo che prevede un'agevolazione in caso di registrazione tramite SPID.

Quali sono gli aspetti che preferisci della piattaforma di Starcasino?

Tra gli aspetti di Starcasino che più mi hanno colpito positivamente figurano l'ampio catalogo slot e la presenza di un programma fedeltà che premia gli utenti più costanti. Sulla piattaforma è possibile accedere anche a un blog in cui prendere spunto per i pronostici di tutti gli sport più rilevanti.

In cosa Starcasino può migliorare?

A mio avviso, esistono un paio di note negative per quanto riguarda la valutazione di Starcasino: una è rappresentata dal numero di mercati betting piuttosto limitato, che stona con l'ampio palinsesto sportivo a disposizione degli scommettitori. Il bonus di benvenuto è ben strutturato ma, al contempo, richiede requisiti minimi di puntata abbastanza elevati.

FAQ - Domande frequenti

Quali sono i metodi di pagamento accettati da StarCasino?

StarCasino accetta Visa, Mastercard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller e bonifici bancari.

StarCasino offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive?

Sì, al momento è disponibile un bonus senza deposito per le scommesse ottenibile effettuando la registrazione con SPID.

Come posso contattare l'assistenza clienti di StarCasino?

È possibile contattare l'assistenza clienti tramite live chat, e-mail e WhatsApp dalle 09:00 alle 02:00.

