Pronostici Monza – Atalanta e informazioni utili per scommettere: Atalanta favorita sul Monza

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 21 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra brianzoli e orobici, posticipo serale che chiuderà la domenica calcistica, match valido per il 33esimo turno di Serie A.

Dopo aver eliminato il Liverpool dall’Europa League, grazie alla sconfitta indolore per 1 a 0 al Gewiss Stadium forte del 3 a 0 dell’andata, l’Atalanta con una vittoria contro i biancorossi si porterebbe ad un solo punto dalla Roma quinta in classifica.

I nostri pronostici Monza – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Monza - Atalanta bet365 Sisal William Hill Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.37 Risultato esatto 0-2 Atalanta 9.00 9.75 9.50 Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro 2.62 2.50 2.70

Come scommettere su Monza – Atalanta: analisi match e pronostici

Un Monza già salvo che non ha più nulla da dire al campionato ospita una Dea ancora in corsa in Europa League e in Coppa Italia.

Probabili formazioni Monza - Atalanta

Per i pronostici Monza – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi/Kolasinac, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere/Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Dea vuole tornare a vincere in campionato

L’ultima vittoria degli orobici in campionato risale al 30 marzo scorso, quando i nerazzurri si imposero per 3 a 0 al Diego Armando Maradona di Napoli. Contro il Monza, i bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini cercheranno la loro vittoria numero 16 in campionato. Come suggerito dai pronostici Monza - Atalanta.

Scommessa 1; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Lottare per il quinto posto

Dopo la sconfitta indolore contro i reds al Gewiss Stadium, l’Atalanta prima di concentrarsi sulla semifinale di Europa League contro l’Olympique di Marsiglia deve cercare di assicurarsi un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. Gli uomini di Gasperini cercheranno la vittoria in trasferta contro il Monza.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Atalanta: 9,75 con Sisal

Gianluca Scamacca a caccia del quarto gol consecutivo in campionato

Protagonista di una grandissima prova di sacrificio contro il Liverpool, Gianluca Scamacca contro il Monza cerca la sua quarta rete consecutiva in campionato. In mezzo c’è stata anche la doppietta segnata ad Anfield in occasione del sontuoso 3 a 0 contro il Liverpool. Visto lo stato di forma dell’attaccante italiano, i pronostici Monza – Atalanta indicano Gianluca Scamacca come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill