Pronostici Empoli – Napoli e informazioni utili per scommettere: campioni d’Italia favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi partita prevista ore 18:00 sabato 20 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra gli uomini di Davide Nicola e i campioni d’Italia guidati da Francesco Calzona, match valido per il 33esimo turno di Serie A.

Dopo il deludente pareggio contro il Frosinone, il Napoli fa visita all’Empoli a caccia di punti per l’Europa.

I nostri pronostici Empoli – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Napoli bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.00 1.85 2.15 Risultato esatto 2-1 Empoli 15.00 16.00 15.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.20 2.25

Ulteriori info, quote e pronostici Sassuolo - Lecce sono disponibili sui portali ufficiali dei concessionari di gioco. Inoltre gli appassionati di betting troveranno maggiori informazioni

visitando la nostra guida ai migliori bookmaker online italiani

consultando la nostra pagina dedicata al codice partners Netbet, bonus benvenuto e tanto altro.

Quote maggiorate

Come scommettere su Empoli – Napoli: analisi match e pronostici

Reduce da una sconfitta nello scontro salvezza contro il Lecce, l’Empoli ha davanti a sé un calendario ostico. Dopo il Napoli infatti, gli uomini di Nicola saranno impegnati a Bergamo contro l’Atalanta prima dello scontro salvezza contro il Frosinone al Castellani. I toscani devono provare a vincere più partite possibili se sperano di salvarsi.

Probabili formazioni Empoli - Napoli

Per i pronostici Empoli – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Affidarsi al numero 9

Il mezzo passo falso contro il Frosinone va buttato alle spalle, e gli azzurri campioni d’Italia sono chiamati a una prova d’orgoglio. Consapevoli di trovarsi di fronte un Empoli alla disperata caccia di punti salvezza, i partenopei si affideranno al loro numero 9 Victor Osimhen che è indicato essere, secondo i pronostici Empoli – Napoli, uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,00 con bet365

L’Empoli a caccia della salvezza

Già giustizieri del Napoli all’andata, quando grazie all’1 a 0 al Maradona firmato Kovalenko i toscani sancirono la fine dell’avventura di Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei, gli azzurri allenati da Davide Nicola proveranno a sfruttare il momento grigio dei campioni d’Italia per conquistare un’importantissima vittoria.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Empoli: 16,00 con Sisal

Una guerra tattica

Con entrambe le squadre a caccia di una vittoria che vorrebbe dire tutto, arrivati a questo punto del campionato, la partita tra Empoli e Napoli potrebbe regalare una prima frazione di gioco all’insegna dello studio e del tatticismo, e sono alte le probabilità che il primo tempo del match possa finire in perfetta parità tra le due formazioni. Come suggeriscono alcuni pronostici Empoli - Napoli.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill