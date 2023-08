In questa pagina i lettori troveranno una panoramica completa sul codice promo LeoVegas e sulle offerte di benvenuto dedicate alle scommesse sportive.

Molti siti scommesse online propongono bonus benvenuto per i nuovi iscritti. In alcuni casi, oltre agli altri Termini e condizioni dell’offerta, viene anche richiesto l’utilizzo di un codice promo.

Leovegas prevede un welcome bonus del 50% sul primo deposito fino a un massimo di 200 €. Si tratta di un incentivo proposto da una delle piattaforme di gioco autorizzate dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’organismo statale che ha il compito di monitorare e supervisionare il settore del gioco a distanza italiano. Precisato questo, va detto che il codice promo Leovegas non è un elemento necessario per partecipare alla promo.

Codice promo LeoVegas: qual è?

Una scelta di questo sito scommesse online è di non utilizzare, almeno attualmente un codice promo LeoVegas per poter aderire a specifiche iniziative. Non sembra esserci infatti un campo dedicato né in fase di registrazione, né al deposito. Tuttavia non si esclude che questo non venga aggiunto in futuro, magari in occasioni di particolari offerte per gli utenti.

Spesso, infatti, i bookmaker ADM (ex AAMS) richiedono l'inserimento di codici promozionali in fase di apertura del conto gioco o di versamento. Al momento non è disponibile uno spazio dove digitare il codice promozionale LeoVegas, ma è sempre consigliabile tenersi aggiornati consultando il sito ufficiale dell'operatore.

Dove inserire il codice promo LeoVegas?

Come specificato in precedenza, al momento non è possibile digitare il codice promo LeoVegas né in fase di registrazione, né di deposito. Dunque tutto ciò che occorre fare per ottenere i welcome bonus messi a disposizione è creare un account e soddisfare termini e condizioni previsti dall'offerta proposta.

Registrazione Leovegas: come si effettua?

Per partecipare alla promo di benvenuto bisogna iscriversi a Leovegas. La procedura è semplice e veloce. In ogni caso, è possibile consultare una sintesi degli step da seguire nell’elenco qua sotto:

Visitare il sito ufficiale Leovegas.it Cliccare sul pulsante “Registrazione” di colore verde, posto in alto a destra nella home page Selezionare l’offerta di benvenuto fra le 3 opzioni disponibili, spostandosi con la freccia arancione e cliccando su “Scegli” per confermare. I riferimenti sul bonus benvenuto presenti in questa pagina sono relativi al bonus sport, Compilare il modulo di benvenuto, inserendo informazioni come “indirizzo e-mail”, “password” e domanda di sicurezza. Spostarsi verso il basso e cliccare su “Apri un conto” Inserire le informazioni richieste nello step successivo, come quelle relative al documento di identità. Si consiglia di prestare molta attenzione a questo step, dato che il concessionario di gioco, essendo un bookmaker AAMS, avrà il dovere di controllare l’identità degli utenti e assicurarsi che siano maggiorenni. Leggere e accettare il contratto di gioco, prima di confermare la creazione dell’account Leovegas.

Bonus benvenuto sport Leovegas fino a 200€

Il bookmaker online accoglie i nuovi iscritti sulla sua piattaforma con un bonus scommesse del 50% sul primo deposito fino ad un massimo di 200€. Come menzionato precedentemente, non occorre digitare alcun codice promo LeoVegas per aderire alla promozione

Descrizione Dettaglio Tipologia di bonus Bonus scommesse del 50% sul primo deposito Importo massimo 200 € Deposito minimo 10 € Requisito di puntata Puntare la somma depositata 8 volte su eventi sportivi con quota minima di 1.80 Termine per la richiesta del bonus 28 giorni dalla registrazione Metodi di pagamento validi per il deposito iniziale Tutti tranne Skrill e Neteller

Come si riceve il bonus benvenuto sport Leovegas?

Aprire un conto di gioco e selezionare l'offerta di benvenuto Sport durante la registrazione; Accedere al conto, effettuando il login con le credenziali appena create, e visitare la pagina "Le mie offerte", quindi fare clic sul pulsante "Deposito" nella scheda bonus, Effettuare la prima ricarica qualificante di almeno 10 € tramite la scheda bonus. Tutti i metodi di pagamento proposti dal concessionario di gioco sono utilizzabili per l’offerta di benvenuto, tranne Skrill e Neteller; Puntare l'importo depositato (fino a un massimo di 400 €) almeno 8 volte su eventi sportivi con quota minima di 1.80; Selezionare l'opzione per ottenere il bonus del 50% (fino a 200 €) nella schedina sulla destra, dopo aver cliccato sulla quota di interesse.

A seguire tutti i passaggi fondamentali per ottenere il bonus benvenuto scommesse dell'operatore:

È importante notare che gli utenti devono rispettare tutti i requisiti entro 28 giorni dalla registrazione. Il contributo massimo di ogni scommessa sportiva relativamente al wagering è del 15%.

Occorre digitare il codice promo LeoVegas per ottenere il welcome bonus?

Attualmente non è necessario digitare alcun codice promo LeoVegas (o codice promozionale LeoVegas) per ottenere il bonus scommesse di benvenuto riservato ai nuovi clienti. Ad ogni modo consigliamo di visitare il sito ufficiale e consultare la pagina dei termini e condizioni per saperne di più e per rimanere aggiornati sulle promozioni in corso.

Metodi di pagamento disponibili

Capita frequentemente che il welcome bonus sport Leovegas sia legato alla ricarica iniziale. In tal caso per riscattare l’offerta non sarà sufficiente registrarsi al sito. Bisognerà infatti effettuare un deposito minimo di 10 € con uno dei metodi accettati per l’offerta. Il codice promozionale LeoVegas non serve, ma bisogna prestare agli altri T&C del bonus scommesse.

Nella tabella qua sotto, sono riassunte le informazioni principali sui metodi di ricarica di Leovegas:

Metodi di pagamento Tempi di accredito versamento Importo minimo Importo massimo Bonifico 2-3 giorni lavorativi 10 € 5000 € Paysafecard Immediato 10 € 1000 € Neteller Immediato 10 € 1000 € Skrill Immediato 10 € 1000 € Mastercard Immediato 10 € 1000 € Visa Immediato 10 € 1000 € Postepay Immediato 10 € 1000 € Paypal Immediato 10 € 1000 € Apple Pay Immediato 10 € 1000 €

Neteller e Skrill, inclusi in questa tabella, spesso non sono eleggibili per la ricarica iniziale, se si vuole partecipare al welcome bonus.

Per quanto concerne i metodi di prelievo, ecco un riassunto:

Modalità di prelievo Tempi di prelievo Importo minimo Importo massimo Visa 2-10 giorni lavorativi 20 € 4000 € Postepay 2-10 giorni lavorativi 20 € 2500 € Mastercard 2-10 giorni lavorativi 20 € 4000 € Neteller 1 giorno lavorativo 20 € 1000 € Skrill 1 giorno lavorativo 20 € 4999 € Paypal 1 giorno lavorativo 20 € 5000 € Bonifico bancario 2-5 giorni lavorativi 20 € 10000 €

Un metodo può essere usato per prelevare le vincite, solo se è già stato utilizzato per effettuare almeno un prelievo su Leovegas, nel rispetto della normativa anti-riciclaggio. E solo dopo aver verificato il conto gioco.

Codice promo Leovegas - FAQ

Come funziona il codice promo LeoVegas?

Attualmente non occorre digitare alcun codice promozionale LeoVegas per prendere parte alle offerte attive. L'operatore, infatti, non prevede un campo codice tuttavia non si esclude che le condizioni vengano aggiornate in futuro.

Come si può contattare l’assistenza clienti LeoVegas?

L'assistenza LeoVegas è raggiungibile via email a support-it@leovegas.com, includendo i dettagli della richiesta spiegando l'eventuale problematica o dubbio. In alternativa, si può contattare un operatore tramite “Live chat” per un contatto più rapido e diretto.

Posso prelevare i bonus scommesse?

No, il saldo bonus deve essere trasformato in saldo reale prelevabile rispettando i requisiti di puntata o wagering. Nel caso di Leovegas, il bonus scommesse deve essere giocato almeno 8 volte il suo valore. Attenzione anche a condizioni quali quota e legatura minima da rispettare.