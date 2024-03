Guida completa ai bonus scommesse Europei: le migliori promozioni per Euro 2024

In questa guida i lettori troveranno i top bonus scommesse Europei per scoprire quali sono le migliori promozioni per scommettere sul torneo.

Il fischio di inizio di Euro 2024 è fissato per il 14 Giugno a Monaco di Baviera per questa diciassettesima edizione del torneo ospitato dalla Germania che si conclude il 14 Luglio a Berlino. In occasione dell'evento calcistico di punta di quest'anno, i bookmaker sono pronti a lanciare nuove iniziative accattivanti, promozioni e classifiche da scalare per rendere l'esperienza di gioco dei loro giocatori ancora più coinvolgente. In questa guida i lettori possono scoprire quali siano i migliori bonus scommesse Europei confrontando una lista di top operatori in Italia ed esaminandone caratteristiche e funzionamento.

I migliori bonus scommesse Europei per scommettere su Euro 2024

Lista dei migliori bonus scommesse Europei

Ecco l'elenco di alcuni degli operatori che propongono i migliori bonus scommesse Europei per scommettere sul maggiore evento calcistico di quest'anno:

Nella presente guida i lettori troveranno le informazioni utili per individuare i migliori bonus scommesse Europei per scommettere sul torneo calcistico che accompagnerà gli amanti del pallone e gli appassionati del betting per tutta l'estate, fino alla finale di Luglio. Gli operatori presenti in questa pagina sono stati selezionati secondo l'opinione editoriale dei nostri esperti scegliendo solo ed esclusivamente bookmaker ADM con regolare licenza di gioco per operare in tutta sicurezza e legalità in Italia.

Come scegliere i migliori bonus scommesse Europei

I siti di scommesse sportive online in Italia sono tantissimi, tanto che operare una scelta talvolta può rivelarsi cosa non facile. Cos'è che rende un sito migliore rispetto ad un altro? Anzitutto occorre assicurarsi in qualsiasi caso che il portale scelto per piazzare le nostre scommesse sugli Europei di calcio o su qualsiasi altro evento sportivo sia dotato di regolare licenza ADM (ex AAMS). Si tratta della concessione al gioco rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli in Italia ad ogni concessionario di gioco a distanza per poter operare in totale legalità e sicurezza. È dunque il primo ed indiscutibile criterio di scelta per individuare i migliori siti scommesse Europei che possano permettere un'esperienza di gioco sicura e sicura e trasparente. Protezione e crittografia dei dati, pagamento delle vincite conseguite, assistenza in italiano in caso di problematiche sono solo alcune delle caratteristiche dei siti scommesse AAMS affidabili e sicuri.

Inoltre per individuare i migliori bonus scommesse Europei è fondamentale tenere conto del range di promozioni messe a disposizione dai bookmaker che possono andare dalle quote maggiorate sui match di Euro 2024 ai cashback sulle giocate effettuate durante il periodo promozionale, dai welcome bonus dedicati all'evento fino alle classifiche da scalare accumulando punti aggiudicandosi così parte del montepremi in palio.

Ulteriori criteri di selezione riguardano mercati e quote delle scommesse Europei: più ampio è il palinsesto messo a disposizione dei giocatori, e maggiori saranno le possibilità di giocata nonché di sfruttamento del bonus sport ottenuto. Infine dei bassi requisiti di puntata e ampie tempistiche per fruire delle promozioni e soddisfare il wagering requirement possono rendere un'offerta particolarmente conveniente rispetto ad altre.

Come scegliere i migliori siti e bonus scommesse Europei Licenza ADM Ottime quote scommesse Europei Ampio palinsesto Numerosi mercati di scommessa Bassi requisiti di rigioco Ampie tempistiche

I top bookmaker con bonus Euro 2024 per categoria

In questa guida i lettori appassionati di betting possono trovare un elenco completo di alcuni dei migliori bonus scommesse Europei selezionati dai nostri esperti. A seguire, invece, si potrà consultare un breve riepilogo dei top bookmaker italiani che offrono promozioni sul massimo torneo di calcio europeo raggruppati per categoria. Ogni concessionario di gioco, infatti, presenta particolari caratteristiche che potrebbero renderlo il miglior sito di scommesse per alcuni, in base alle proprie preferenze.

⚽ Miglior sito Europei: bet365 📣 Quote Maggiorate: William Hill 🚀 Miglior bonus benvenuto: Sisal 🔙 Cashback: Eurobet 📈 Palinsesto: Snai 🏆 Varietà Promozioni: Goldbet 📱 Mobile app: Unibet 🆕 Novità: DaznBet

Migliori siti scommesse Europei: alcuni dei top operatori per scommettere sul torneo

Al fischio di inizio di eventi di grande portata, come lo sono gli Euro 2024, i migliori siti scommesse online fanno a gara per offrire le promozioni più accattivanti dedicate al calcio. In questa guida ai migliori bonus scommesse Europei i lettori possono trovare alcune delle più interessanti iniziative promozionali degli operatori del momento, le quale però, ricordiamo, sono tutte soggette a specifici termini e condizioni.

bet365

Uno dei migliori siti scommesse online in Italia è indubbiamente bet365 il quale vanta il palinsesto probabilmente più ampio e fornito tra gli operatori italiani con oltre 40 discipline sportive sulle quali puntare. Naturalmente il bookmaker britannico di lunga data non può farsi trovare impreparato e dedica sin da subito una sezione a parte nel suo elenco di discipline sportive alle scommesse Euro 2024. Non mancano nemmeno iniziative per gli utenti come ad esempio le Bet Builder, una sorta di quota maggiorata che combina più risultati di uno stesso match offrendo delle quote più alte rispetto alla norma.

Snai

Quando si parla di bonus Euro 2024 e più in generale di promozioni scommesse, non si può non menzionare Snai, uno dei top siti scommesse con bonus Europei. Il concessionario di gioco italiano propone con frequenza iniziative promozionali dedicate eventi sportivi di rilievo come ad esempio un cashback su un match popolare che permette ai giocatori di ottenere un rimborso in caso di giocata perdente per un evento verificatosi durante l'incontro. Nelle passate edizioni, inoltre, il bookmaker tricolore ha offerto un bonus benvenuto Europei che combinava un tradizionale welcome bonus ad una promo dedicata interamente al torneo europeo di calcio. Non mancano nemmeno le quote maggiorate che si possono spesso trovare sul sito dell'operatore accedendo al palinsesto principale e consultando i match in programma nel giorno corrente.

William Hill

Su William Hill si possono spesso trovare interessanti iniziative che contribuiscono a rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente. Consultando il palinsesto sportivo i giocatori possono trovare le quote maggiorate del giorno applicate ad alcuni mercati dei match più popolari. Non mancano dunque le quote maggiorate Euro 2024 che permettono di scommettere su una specifica tipologia di giocata usufruendo di una sensibile maggiorazione rispetto alla quota ordinaria. Inoltre questo bookmaker mette spesso a disposizione promozioni per gli Europei quali multiple maggiorate, cashback e tanto altro.

Eurobet

Quando si parla di bonus scommesse Europei, così come di promozioni calcio in generale, indubbiamente Eurobet è l'operatore che salta subito in mente a molti appassionati di betting. Si tratta infatti di uno dei siti di scommesse sportive online con il maggior numero di iniziative promozionali dedicate alle sezioni di gioco presenti sulla piattaforma. Tra queste le più frequenti sono i cashback applicati su alcune partite così come bonus benvenuto Euro 2024 creati ad hoc per l'evento di punta dell'anno.

Lottomatica

Lottomatica è uno dei siti scommesse con bonus italiani che vanta una piattaforma completa e ben organizzata, con un palinsesto sportivo facilmente accessibile che assicura una navigazione veloce ed intuitiva. Uno degli aspetti interessanti di questo operatore sono le promozioni messe a disposizione degli iscritti tra le quali non mancano alcuni dei migliori bonus scommesse Europei. Classifiche da scalare accumulando punti, cashback sugli incontri e bonus multipla sono solo alcune delle promozioni per gli Europei che saranno con ogni probabilità disponibili.

LeoVegas

Sebbene LeoVegas potrebbe apparire da un punto di vista non uno dei bookmaker online più completi in confronto ad altri portali simili, d'altra parte offre delle interessanti iniziative i cui termini e condizioni risultano piuttosto facili da soddisfare. Frequentemente questo operatore mette a disposizione una promo di benvenuto per i nuovi utenti in combinata con una quota maggiorata legata ad un evento di punta come possono esserlo i match dell'Europeo 2024. In questo caso basta aprire un conto di gioco attraverso il link dedicato ed eseguire i passaggi richiesti per ottenere un welcome bonus scommesse da utilizzare sul palinsesto sportivo, ed una maggiorazione di quota che, in caso di vincita, permette di ottenere una vincita reale. Naturalmente T&C possono variare da un'offerta all'altra, motivo per cui è sempre fondamentale consultare la pagina promozionale completa.

Bonus scommesse Europei: tutte le tipologie disponibili

Il 14 Giugno ha inizio la maggiore competizione di calcio europeo con il primo match fissato alle 21:00 a Monaco di Baviera che vede scontrarsi la nazione ospitante con la Scozia. Le scommesse Europei sono un'ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità di scommettitori iniziando sin da subito con le giocate antepost per pronosticare quale sarà la nazionale vincente della competizione. Inoltre permettono di continuare a godere dello spettacolo del calcio anche una volta terminata la Serie A.

Allo stesso modo rappresentano l'opportunità per usufruire di iniziative speciali e promozioni particolari. I bookmaker online proporranno indubbiamente numerose offerte dedicate all'evento così come ad ogni singolo incontro. A seguire è possibile scoprire quali saranno i migliori bonus scommesse Europei che si potranno trovare sui siti ADM.

Quote maggiorate Europei

Le quote maggiorate sono tra le promozioni più comuni lanciate dai bookmaker online in concomitanza di eventi popolari. Indubbiamente è uno dei bonus scommesse Europei più interessanti e da tenere in considerazione per piazzare le proprie giocate sul torneo. Come funzionano le quote maggiorate? Come suggerisce il nome stesso, si tratta di quote più alte rispetto alla norma, applicate su determinati mercati e partite. Alcuni operatori offrono anche la possibilità di scommettere su multiple maggiorate, come ad esempio le Bet Builder di bet365 ma anche le multiple maggiorate di Eurobet, bwin o William Hill.

Per trovare le quote maggiorate su Euro 2024 basta semplicemente visitare il sito ufficiale dell'operatore preferito e qui consultare il palinsesto odierno. Generalmente queste iniziative sono contraddistinte da un'icona dedicata che permette ai giocatori di individuarle facilmente nella lista degli eventi del giorno. Un lato positivo delle super quote è che generalmente generano vincite accreditate come denaro reale. Ovvero non sono previsti particolari requisiti di puntata da soddisfare per poter usufruire del saldo accreditato. Tuttavia è bene consultare sempre termini e condizioni delle iniziative poiché in alcuni casi, come ad esempio per alcune quote maggiorate DaznBet o di concessionari di gioco simili, occorre rispettare il wagering requirement predefinito in quanto la vincita conseguita o la parte relativa alla maggiorazione viene accreditata come Fun Bonus.

Bonus benvenuto con promo su Euro 2024

Nelle edizioni passate della competizione di calcio europea è capitato spesso che alcuni concessionari di gioco come Eurobet o Snai proponessero dei bonus scommesse Europei di benvenuto. Cosa che indubbiamente accadrà anche per gli Euro 2024. Si tratta semplicemente di promozioni di benvenuto per i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma ai quali viene offerto un rimborso sulla prima ricarica, sulla prima schedina, o alla convalida del conto.

Per celebrare la competizione sportiva non mancheranno sicuramente operatori che metteranno a disposizione bonus benvenuto Euro 2024 con dei cashback sulle prime scommesse online effettuate sugli Europei di Calcio, una Freebet da giocare su uno degli incontri del torneo e così via. Ricordiamo a tal proposito le condizioni primarie per poter usufruire dei welcome bonus Euro 2024 così come di qualsiasi altra iniziativa di benvenuto:

essere nuovi utenti residenti in Italia e maggiorenni

non aver mai aperto un conto di gioco sul sito dell'operatore

rispettare le condizioni richieste quali verifica del conto, ricarica o giocata

soddisfare i requisiti di puntata

Ogni promo ha dei limiti di tempo entro i quali rispettare tutte le condizioni, effettuare i passaggi richiesti per aderire all'offerta ed eventualmente convertire il Fun Bonus in Real.

Cashback sulle scommesse Europei di calcio

Una delle iniziative che più frequentemente si possono trovare sui siti scommesse calcio è il cashback. Si tratta, proprio come suggerisce il nome, di un rimborso applicato su una o più giocate effettuate entro il periodo promozionale. Indubbiamente sarà una delle promozioni Europei più comuni delle quali gli utenti potranno usufruire. Se da un lato i portali spesso offrono un bonus cashback Europei applicato su più giocate effettuate in un determinato lasso di tempo, alcuni bookmaker ADM mettono a disposizione un rimborso su un singolo match qualora si perda la schedina per un evento in particolare. Ad esempio se il giocatore punta sulla somma di gol in una partita ed il match finisce 0-0, allora l'operatore potrebbe offrire un rimborso come bonus Euro 2024.

Quando parliamo di bonus cashback scommesse è importante tenere a mente alcuni elementi che caratterizzano questo tipo di promo. Il rimborso è spesso calcolato sulle perdite nette, ovvero sul risultato ottenuto dalla seguente equazione

vincite conseguite - perdite = perdite nette

Inoltre per essere considerate qualificanti ai fini della promozione, generalmente le schedine devono rispettare alcune condizioni come quota, legatura e puntata minima. Questo vuol dire che una scommessa deve essere o singola o una multipla contenente un minimo di selezioni come indicati da termini e condizioni, e ciascun evento avere quota minima.

Classifiche da scalare

Uno dei bonus scommesse Europei più comuni sono le classifiche da scalare. Sono in tanti gli operatori a mettere a disposizione questo genere di iniziativa come Planetwin365, Lottomatica o Goldbet. Per celebrare uno specifico evento sportivo di grande rilievo, come sono proprio gli Euro 2024, alcuni bookmaker ADM mettono in palio dei premi e bonus sport a seconda della posizione raggiunta dai giocatori nella classifica. Per scalare le classifiche bisogna effettuare scommesse Europei rispettando quota, legatura e puntata minima così da accumulare i punti necessari per raggiungere una determinata posizione o livello.

Indubbiamente si tratta di tipologie di promozioni per Euro 2024 più complessa e strutturata ma che accompagna gli utenti per tutta la durata dell'evento rendendo il torneo più entusiasmante. Come accade per qualsiasi altro bonus scommesse Europei, anche la parte di montepremi conseguita presenta specifici termini e condizioni che possono essere consultati per intero sui portali ufficiali.

Breve guida a Euro 2024: come funziona il torneo

Per poter sfruttare al meglio i bonus scommesse Europei, è fondamentale avere una infarinatura sul funzionamento generale della competizione per scoprire come si articola e quando sono previsti i match. Come già anticipato precedentemente gli Euro 2024 hanno inizio il 14 Giugno a Monaco di Baviera con l'incontro Germania - Scozia alle 21:00. La nazione ospitante è proprio la Germania la quale ospita anche la finale del 14 Luglio a Berlino. Si tratta della diciassettesima edizione del massimo torneo di calcio europeo che nella fase a gironi prevede 6 gruppi costituiti da 4 squadre ciascuno. Passano agli ottavi le prime 2 classificate di ogni girone così come le migliori 4 terze classificate.

Scommettere su Euro 2024: ecco i gruppi della fase a gironi

Per poter sfruttare un bonus benvenuto scommesse o le promozioni sugli Europei occorre ovviamente conoscere il funzionamento del torneo e le squadre in gara. Per la fase a gironi vi sono 6 gruppi da 4 squadre ciascuno. I giocatori possono iniziare a scommettere sul torneo Europeo di Calcio prima ancora dell'inizio dello stesso consultando le quote vincente Europei della competizione in generale o scommettendo sulle qualificate di ciascun gruppo.

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Germania

Ungheria

Scozia

Svizzera Spagna

Albania

Croazia

Italia Inghilterra

Danimarca

Slovenia

Serbia Gruppo D Gruppo E Gruppo F Francia

Austria

Paesi Bassi

Vincente Play Off A Belgio

Romania

Slovacchia

Vincente Play Off B Portogallo

Turchia

Rep. Ceca

Vincente Play Off C

Come utilizzare i bonus scommesse Europei

Una volta ottenuto il proprio bonus scommesse Europei, non resta che utilizzando scommettendo sul torneo europeo di calcio o su altri eventi sportivi presenti in palinsesto. Bisogna tenere a mente, però, che proprio come accade per altre promozioni dei bookmaker online legate allo sport, anche i bonus Euro 2024 sono soggetti a specifici termini e condizioni che è bene conoscere per usufruire dell'offerta nel modo più corretto. L'importo ottenuto, infatti, potrebbe essere soggetto a specifici requisiti di puntata e restare valido per un lasso di tempo che in genere va da un minimo di 7 giorni fino a 30.

Ogni bonus scommesse, Europei o dedicato ad altro tipo di evento, può essere utilizzato su un determinato tipo di giocate (che possono essere singole o multiple ma generalmente sono esclusi sistemi o antepost, ad esempio le giocate effettuate sul mercato vincente Euro 2024) con puntata, quota e legatura minima. Insomma, è di fondamentale importanza consultare termini e condizioni di ciascuna iniziativa promozionale per accertarsi del funzionamento della promo e dei requisiti da soddisfare per ottenere il bonus Europei, convertirlo in denaro reale e poter procedere con il prelievo delle vincite da esso derivanti.

Differenza tra Fun Bonus e Real Bonus

Che si tratti di generici bonus benvenuto scommesse o di promozioni per Euro 2024, capita spesso di vedere citati tra i termini e condizioni delle varie iniziative Fun Bonus e Real Bonus. Generalmente gli operatori offrono dei Fun Bonus al soddisfacimento di un dato requisito (registrazione, deposito, giocata o altro) il quale va in seguito convertito in Real per poterlo rendere saldo disponibile e prelevarne le vincite derivanti. Nessun bonus scommesse, infatti, è mai direttamente prelevabile. In poche parole il Fun Bonus è un credito assegnato al giocatore che presenta degli specifici requisiti di puntata per poter essere convertito. Una volta trasformato in Real, quest'ultimo va giocato un'ultima volta per essere totalmente sbloccato. Attenzione: sono spesso considerate qualificanti ai fini della conversione solo specifiche tipologie di giocate che presenti una quota totale o per evento minima e un numero minimo di selezioni da inserire in giocata.

Facciamo un esempio pratico: un giocatore ottiene un Fun Bonus scommesse Europei di 50€ con requisiti di giocata (o anche indicati come rigioco o wagering requirement) pari a x8 volte. Questo vuol dire che l'utente sarà tenuto a generare un volume di giocate pari a 400€ (50€ x 8 volte) per poter convertire l'importo ottenuto in Real e poterne prelevare le vincite derivanti.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono i migliori bonus scommesse Europei?

Tra i migliori bonus Euro 2024 sicuramente ci sono le quote maggiorate, un tipo di promozione che permette di scommettere su quote sensibilmente più alte rispetto alla norma e nella maggior parte dei casi generano vincite accreditate come denaro reale, quindi senza requisiti di puntata da soddisfare. Alcuni dei bookmaker italiani che mettono a disposizione le quote maggiorate sugli Europei di Calcio sono bet365, bwin, William Hill o LeoVegas. Alcuni operatori offrono dei cashback o rimborsi in caso si verifichi un evento che faccia saltare la propria schedina come accade ad esempio su Snai o Eurobet.

Come si converte un Fun Bonus in Real Bonus?

Generalmente le promozioni dei siti di scommesse sportive online prevedono l'assegnazione di un Fun Bonus, ovvero un credito di gioco che presenta dei specifici requisiti di puntata da soddisfare per essere convertito in reale. Per convertire un Fun Bonus in Real occorre generare un volume di giocate come indicato da termini e condizioni nel periodo di tempo specificato. Una volta ottenuto il Real Bonus, questo presenta requisiti pari a x1 volta prima di poterlo rendere disponibile sul proprio saldo e prelevarne le vincite derivanti.

Come funzionano le quote maggiorate?

Le quote maggiorate, spesso indicate come quote stellari o super quote, è un tipo di promozione spesso offerta da alcuni dei migliori bookmaker online in Italia su eventi calcistici specifici e di rilievo, come possono esserlo proprio le partite del torneo europeo di calcio. Le quote maggiorate sono quote più alte rispetto alla norma, in genere disponibili per un breve lasso di tempo e su match popolari. Al giocatore basta inserire la quota in schedina ed effettuare la sua puntata per usufruire e poter accedere ad una potenziale vincita notevolmente più alta rispetto a quella conseguibile tramite una quota standard.