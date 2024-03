I migliori siti scommesse Europei 2024

In questa pagina analizzeremo i siti scommesse Euro 2024 legali. Forniremo una lista dei migliori e i criteri di selezione adottati.

Migliori bookmakers Campionato Europeo 2024

Lista operatori scommesse Europei di calcio

Qui proponiamo una lista dei migliori siti per scommettere sugli Europei di quest’anno:

In questa guida forniamo non solo i risultati della nostra analisi ma anche gli elementi che abbiamo considerato per concludere che quelli forniti siano i migliori siti scommesse Europei calco. Tratteremo nel dettaglio i fattori considerati, le promozioni e la sicurezza fornita da questi bookmaker. Sottolineiamo che si tratta di siti scommesse con regolare licenza ADM, tutti testati dai nostri esperti sulle scommesse sportive.

Siti scommesse campionato europeo 2024: parametri di selezione

Veniamo quindi al dunque e spieghiamo in questo paragrafo quali elementi abbiamo preso in considerazione per la scelta dei siti scommesse Europei che abbiamo fornito. Oltre alla generale affidabilità di questi bookmaker, li abbiamo selezionati perché hanno saputo distinguersi per alcuni criteri che analizzeremo uno ad uno a seguire:

Quote e Payout

Offerte e promo sugli Europei

Scommesse Live

Diretta streaming partite Europei

Mercati di scommessa

Scommesse Europei da App

Sicurezza e licenza

Metodi di pagamento affidabili

Assistenza clienti

Quote Europei 2024 e payout

Tanto per scommettere sugli Europei quanto per scommesse sul calcio e altri sport in generale, vorremmo poter fare affidamento ad un sito scommesse che offra, a parità di puntata e risultato, la vincita più alta. Tramite il calcolo del Payout è possibile farsi un'idea di quale sia effettivamente la quota media erogata dal bookmaker in caso di scommessa vincente.

Nella nostra lista abbiamo preso in considerazioni quei siti scommesse calcio che offrono payout medi maggiori.

Promozioni sugli Europei 2024

Oltre ai bonus di benvenuto e altre promozioni, molti siti scommesse offrono promo aggiuntive per la ritenzione dei giocatori sulle proprie piattaforme di gioco. Pertanto, in occasioni come il Campionato Europeo di calcio, molti bookmaker propongono offerte per questi eventi sportivi. Per giungere alla conclusione di quali siano i migliori siti scommesse Europei di calcio abbiamo, quindi, tenuto anche conto delle offerte sugli Europei proposte dai bookmakers. Come per ogni promo, anche queste offerte sugli Europei saranno regolate da termini e condizioni di utilizzo, che invitiamo sempre a consultare.

Bonus Benvenuto Scommesse

Se non si dispone di un conto gioco o si considera aprirne uno presso il bookmaker più vantaggioso per l’occasione degli Europei di calcio, allora si valuterà, tra le altre cose, anche cosa ha da offrire ciascun operatore in sede di registrazione. Gran parte dei siti scommesse propone offerte per i nuovi iscritti per scommettere online sui propri sport preferiti. È bene consultare sempre i termini di queste offerte e l’eventuale compatibilità con altre promozioni sugli Europei di cui si intende eventualmente usufruire.

Bonus sulle Multiple

Le modalità da sfruttare per scommettere con qualche vantaggio in più non si limitano alle promozioni di benvenuto, bonus sport e promozioni sugli Europei. Si può pensare di sfruttare anche il bonus multipla offerto da questi bookmaker che offre incrementi sulle vincite eventualmente generate da scommesse contenenti più eventi. Tendenzialmente, più eventi si inseriscono nella giocata, più alta sarà la quota da applicare alla vincita.

Scommesse Live Europei

Chi ama scommettere sa bene che è impareggiabile l'adrenalina rilasciata dalle scommesse in tempo reale rispetto alle pre-match, soprattutto quando si tratta di eventi che suscitano un certo interesse. Pertanto, nella valutazione dei siti scommesse Europei abbiamo considerato quei bookmakers che offrono non solo ricche quote e offerte sulle scommesse calcio degli Europei 2024, ma anche che propongono una ricca offerta di eventi su cui scommettere live.

Guardare in diretta streaming le partite del Campionato Europeo

L'offerta di scommesse live è certamente rilevante ai fini della selezione del bookmaker adatto, ma avere la possibilità di guardare in diretta le partite degli Europei 2024 è cosa di un altro livello. Pertanto, nella selezione dei migliori siti scommesse Europei abbiamo dato un peso maggiore a quei siti che offrono la possibilità di seguire le partite in streaming sulla propria piattaforma. Generalmente basta avere un conto gioco e un saldo attivo per poter utilizzare questa funzionalità.

Varietà di mercati: un altro elemento da non sottovalutare

Nel caso di competizioni sportive come gli Europei di calcio 2024, non vogliamo di certo limitare le nostre opzioni di scommesse. Al contrario, infatti, abbiamo incluso tra i siti scommesse Europei i bookmaker che offrono le più disparate tipologie di scommesse per gli incontri, così da dare maggiore flessibilità ai giocatori con stili di gioco non propriamente tradizionali.

Scommesse Europei da App

Altro elemento che abbiamo considerato per valutare i siti scommesse Europei è la possibilità offerta dai bookmaker di scommettere comodamente da applicazione mobile, oltre che da sito. Si sa che è il modo più comodo e immediato per scommettere online.

Sicurezza e affidabilità

La nostra raccomandazione per i siti scommesse Europei 2024 non poteva non tenere conto del livello di sicurezza di ciascuno dei siti presenti nell’elenco. Anzi, è proprio questo il criterio principale che guida tutte le nostre recensioni. Innanzitutto viene l'affidabilità, che è garantita dalla presenza di una licenza ADM. Questo garantisce che tanto per il campionato europeo quanto per altre scommesse e giochi, il sito rispetta determinati criteri di sicurezza e, soprattutto, l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli fa da garante in caso di controversie.

Sistemi di pagamento sicuri

I principali siti scommesse ADM propongono la scelta tra una varietà di metodi di pagamento per depositi e prelievi. Alcuni di questi, in particolare, sono considerati più sicuri di altri. Pertanto, nella selezione dei siti scommesse Europei abbiamo tenuto in considerazione anche la facoltà di utilizzare sistemi quali PayPal, Skrill, Neteller per le transazioni da e sul conto gioco. Alcuni di questi, propongono, in aggiunta, anche nuovi sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

Servizio clienti dei siti scommesse Europei 2024

Elemento da non trascurare assolutamente è la reattività e, a livello generale, la qualità dell’assistenza fornita da parte dei siti scommesse online ai giocatori che per qualunque motivo potrebbero avere necessità di contattare il supporto. Ancora una volta, i siti propositi in questa pagina si distinguono anche per la presenza di un servizio clienti impeccabile e pronto sempre a dare una mano. Gran parte di questi siti prevedono diverse forme di assistenza: telefono, mail, live chat e alcuni addirittura tramite social media.

Scommettere sui Campionati Europei di calcio

Delineate le principali caratteristiche che abbiamo tenuto in considerazione per concludere quali fossero le nostre raccomandazioni in termini di siti scommesse Europei, veniamo al dunque sul campionato stesso.

Riteniamo infatti utile fornire alcune considerazioni circa gli Europei, le date delle giocate e le squadre coinvolte.

Durata e partecipanti Europei 2024

Gli Europei di calcio si disputano ogni quattro anni e l’edizione di quest’anno si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Le squadre partecipanti sono 24 che si sfideranno in gironi da 4 squadre seguite da eliminazione diretta.

Gruppi Campionato Europeo 2024 su cui scommettere

La composizione dei gruppi avviene per sorteggio. L’edizione degli Euro 24 vede le nazionali così raggruppate:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia , Albania

, Albania Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Vincitore Play off lega A, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitore Play Off lega B

Gruppo F: Turchia, Vincitore Play Off lega C, Portogallo, Repubblica Ceca

Strategie di scommessa Europei 2024

Per trarre maggior profitto dalle vostre scommesse sugli Europei 24, al di là della scelta del giusto o dei giusti siti per scommettere sugli Europei, raccomandiamo di tenere presente alcuni elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per la riuscita del pronostico.

Luogo in cui si svolge la partita

Per le competizioni sportive è risaputo che giocare in casa propria o fuori casa è un elemento da non sottovalutare. Per la squadra di calcio che si confronta con l’opponente per una competizione tanto importante, il supporto dei tifosi gioca un ruolo importante. Non sottovalutare quindi questo elemento per le scommesse sugli Europei.

Forma fisica dei calciatori

Tenersi sempre aggiornati sugli avvenimenti in campo e fuori campo relativi ai giocatori. La forma fisica, eventuali infortuni, sostituzioni, ecc. Potrebbero impattare l’esito della partita o in generale dello svolgersi dell’incontro sportivo. Tenere a mente questi elementi è fondamentale per la vincita della scommessa sugli Europei, ma anche per altre competizioni e sport.

Condizioni atmosferiche durante la partita

Potrebbe sembrare irrilevante, ma tutto ha un peso in questi casi. Giornate uggiose o di afa spesso ci influenzano nelle nostre attività quotidiane. Se pensiamo alla pressione che i calciatori vivono durante gli incontri, certi elementi atmosferici non potrebbero fare altro che amplificare determinate condizioni e quindi risultati. Nulla va tralasciato.

Domande Frequenti siti scommesse Europei

Qual è il miglior sito per scommettere sugli Euro 24?

Ci sentiamo di fornire il nostro parere sui migliori siti scommesse per gli Europei e di sostenere la nostra scelta con i criteri utilizzati. Ogni sito menzionato è ottimo, ciascuno poi fornisce determinate piccole varianti di offerte in termini di promo e mercati, ecc. Ognuno dà un peso diverso a questi elementi, valutateli bene e buona scommessa!

È possibile scommettere sull’Italia agli Europei 2024?

I siti scommesse Europei offrono la possibilità di scommettere su tutte la partite che si disputeranno durante il campionato. Per ciascun incontro, si potrà puntare pre-match, live e antepost e si potranno sfruttare 800+ mercati e tipologie di giocata.

Posso scommettere sul vincitore degli Europei?

Sì, è possibile piazzare scommesse sul pronostico di quale squadra nazionale riuscirà a portare a casa la coppa grazie alle varie opzioni di scommessa antepost offerte dai bookmaker descritti in questa pagina.