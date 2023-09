In questo articolo i lettori possono trovare tutte le informazioni utili sul bonus scommesse Betnero di benvenuto: cosa offre e come funziona.

Come funziona il bonus scommesse BetNero

BetNero, come molti altri operatori di scommesse sportive online che operano legalmente in Italia, offre dei bonus benvenuto a coloro che decidono di registrarsi sul loro sito per la prima volta (solo maggiorenni). Attualmente, i nuovi iscritti possono ottenere un bonus scommesse Betnero cumulativo che include potenzialmente fino a 1300€ bonus casinò + 10€ gratis per le slot + fino a 10€ bonus scommesse. Qui di seguito, analizzeremo nel dettaglio questa promo, i requisiti e le condizioni e faremo una breve comparazione con le promozioni di benvenuto offerta da altri operatori.

Il bonus scommesse BetNero di benvenuto è un’offerta promozionale riservata ai giocatori che per la prima volta creano un conto gioco online presso il sito dell’operatore. In controtendenza rispetto a gran parte degli operatori di gioco a distanza e casinò online, il bookmaker offre ai nuovi utenti la possibilità di usufruire di un'offerta cumulativa per casinò, slot e scommesse sportive online. Elemento qualificante per ottenere il bonus benvenuto è che il giocatore non possegga altri conti gioco presso l’operatore e potrà potenzialmente ottenere fino a 1.300€ sul casinò + fino a 10€ per le scommesse + 10€ senza deposito per le slot.

Per partecipare a questa iniziativa non è necessario utilizzare alcun codice promozionale Betnero, ma basta qualificarsi in base ai criteri che analizzeremo nel dettaglio di seguito. È opportuno, tuttavia, specificare, che il concessionario di gioco potrebbe richiedere l’utilizzo di un codice promozionale per altre iniziative riservate.

Nello specifico, l'offerta prevede l'erogazione di tre tipologie di bonus:

Senza deposito per le slot machine online

Bonus scommesse Betnero al primo deposito

Sul deposito casinò in 5 tranches

Quindi, il giocatore non ha bisogno di scegliere solo una tra queste diverse iniziative, ma può, al contrario, usufruire di tutti e tre le promozioni contemporaneamente. In questo modo, potrà esplorare al meglio diverse sezioni dell’offerta del concessionario di gioco. Ma analizziamo nel dettaglio ciascuna delle tre parti.

Bonus Scommesse Betnero Rollover: x1 Requisito: nuovo utente Validità: - Deposito: richiesto Accredito: subito dopo la prima ricarica Codice Promozionale: non richiesto Requisiti di puntata: su multiple min. 3 eventi e quota min. 1.80

Bonus senza deposito Slot

Il lato positivo dell'offerta di benvenuto di questo operatore è che non prevede solo un bonus scommesse Betnero. I nuovi utenti possono infatti usufruire di una promozione che va dalle slot al casinò online. La promo per le slot si attiva a patto che il conto gioco di recente creazione venga verificato. La verifica consiste nell’invio di una copia del documento d’identità all’operatore che deve accertarsi che le informazioni inserite in fase di creazione dell’account siano veritiere e che il giocatore sia necessariamente maggiorenne.

Consiste in 10€ utilizzabili per giocare alle slot Capecod. Il requisito di puntata è pari a 50 volte, prima che l'importo si trasformi in bonus reale. A quel punto, dovrà essere giocato almeno 1 volta perché le eventuali vincite da esso prodotte siano prelevabili.

Bonus scommesse BetNero

Il bonus scommesse BetNero è un cosiddetto bonus deposito, cioè vincolato e dipendente dall’ammontare del primo deposito di denaro che viene effettuato sul nuovo conto. Quindi, è la prima ricarica effettuata dell'account di gioco a determinare l’importo dell'importo utilizzabile per le scommesse sportive online, che corrisponde al 10% del deposito fino ad un massimo di 10€.

Questo vuol dire che per ottenere il massimo ammontare (10€) dell'offerta, sarà necessario versare 100€ la prima volta. Tuttavia, il giocatore può scegliere di versare meno e otterrà, in ogni caso, l’accredito del 10% del valore del deposito sotto forma di credito di gioco utilizzabile per scommettere online.

Il bonus scommesse Betnero è un real bonus con requisito di puntata 1. Questo vuol dire che basta giocare il bonus 1 volta per poter eventualmente prelevare le vincite da esso prodotte. Unico requisito per sbloccarlo è che si scommetta su multiple di almeno 3 eventi con quota minima 1.8.

Bonus benvenuto casino

Il bonus casinò offerto dall'operatore in concomitanza con gli altri, consiste in un'offerta dipendente dai depositi effettuati entro 5 giornate diverse (e non necessariamente consecutive) e dipendente dall’importo degli stessi. L’accredito dell'importo per il casinò fino a 1.300€ dipende quindi dall’ammontare totale dei depositi effettuati in 5 giornate distinte e viene ripartito come segue:

Prima giornata: 100% fino a 200€

Seconda giornata: 100% fino a 200€

Terza giornata: 100% fino a 200€

Quarta giornata: 100% fino a 200€

Quinta giornata: 100% fino a 500€

Per qualificarsi per ottenere questo bonus Betnero, il giocatore ha bisogno di effettuare un deposito minimo di 20€. Il requisito di puntata previsto per questa iniziativa è invece di x33 volte in giochi specifici offerti da determinati fornitori di slot: Cristaltec, World Match, WMG, Eurasian, 7ABC, EVG, Pragmatic. Infine, il tempo limite per ottenere l'importo offerto è di 90 giorni dall’iscrizione.

Come ottenere il bonus scommesse Betnero

Per partecipare alla promo di benvenuto è necessario rispettare i requisiti così come i termini e le condizioni. Alcuni dei requisiti fondamentali sono stati racchiusi nella tabella sottostante

Bonus senza deposito slot Verifica del conto gioco Bonus scommesse Ricarica qualificante Bonus casino benvenuto Deposito minimo 20€

Come si è detto più volte nel corso di questo articolo, per accedere alla promozione di benvenuto è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell'operatore. Ricordiamo che il gioco è riservato ai maggiorenni.

Visitare il sito ufficiale

Come sbloccare il bonus Betnero

Come visto, ogni iniziativa ha i suoi specifici termini e condizioni da rispettare non solo per aderire alla promozione di benvenuto, ma anche per sbloccare e convertire la somma ricevuta dall'operatore. Nel caso del bonus scommesse Betnero, per trasformare il credito di gioco ottenuto in saldo prelevabile, occorre rispettare i requisiti di puntata su scommesse sportive multiple con quota e legatura minima. Una volta fatto ciò, gli utenti potranno prelevare le eventuali vincite ottenute utilizzando l'importo seguendo questi semplici passaggi:

Accedere con le proprie credenziali al portale ufficiale del bookmaker online

Aprire l'area personale ed accedere alla sezione dei pagamenti

Accedere ora alla pagina dedicata ai prelievi (occorre prima aver verificato il conto per procedere con un prelievo)

Inserire l'importo da prelevare ed il metodo di pagamento preferito.

Come registrarsi sul sito di scommesse online

Per aderire a qualsiasi iniziativa di benvenuto ed ottenere il bonus scommesse Betnero occorre naturalmente aprire un conto gioco per la prima volta sul portale. Ecco come fare:

Visitare il sito internet di Betnero Italia

Cliccare sul Pulsante “Registrati”

Compilare il formulario di registrazione inserendo Dati accesso, Dati personali , Residenza, Documenti

Rivedere e accetta Informativa Privacy, Contratto di gioco, Termini e condizioni

Verificare l'account.

Per verificare l’account, basta inviare una email contenente una copia del documento d’identità utilizzato durante la registrazione all’indirizzo assistenza@betnero.it.

Accedere al formulario di registrazione

Come effettuare tra un deposito

Per ricaricare il conto gioco è possibile utilizzare a scelta uno tra i seguenti metodi di pagamento:

Carta di Credito/PostePay (circuito Visa/Mastercard)

Bonifico Bancario

Scratch Card

PayPal

Paysafecard

Tutti i metodi elencati, a eccezione della Scratch Card, possono essere utilizzati anche per effettuare depositi. A seconda del metodo di pagamento utilizzato, potrebbe essere necessaria l'attesa di un tot di giorni prima che il versamento sul conto gioco sia visibile. Inoltre, potrebbero essere imposti dei limiti minimi e/o massimi di ricarica in base al metodo di pagamento prescelto.

Palinsesto delle scommesse sportive online

Sul sito dell'operatore è possibile piazzare scommesse sportive utilizzando il bonus scommesse Betnero su eventi d calcio, tennis, formula 1, ciclismo, motogp, e molti altri sport. Inoltre, è possibile scommettere anche su eventi non reali, con le scommesse virtuali. C’è anche la possibilità di scommettere live su Calcio, Basket, Tennis, Volley, Hockey su Ghiaccio, Pallamano e Tennis Tavo e molto altro. Insomma, l’offerta di scommesse è variegata.

Betnero mobile app per scommettere da smartphone

È chiaro che l’operatore non ha voluto togliere ai giocatori la possibilità di piazzare scommesse da qualsiasi posto a qualsiasi ora. Per questo, ha puntato molto sull’esperienza utente, creando una piattaforma fluida e velocissima. La combinazione, permette agli utenti di godere ottime performance anche da dispositivi mobili.

Betnero: bonus a confronto con altri siti scommesse ADM in Italia

FAQ - Domande Frequenti sul bonus scommesse Betnero

Come funziona il bonus benvenuto Betnero?

I nuovi clienti che si registrano per la prima volta sul sito di scommesse sportive online (solo maggiorenni) hanno la possibilità di ottenere un welcome bonus per lo sport pari al 10% del primo versamento fino a 10€. Questa iniziativa è cumulabile con le altre attualmente disponibili sul portale dedicate alle slot machine online e al casino.

Posso prelevare il bonus scommesse Betnero?

I bonus non sono mai direttamente prelevabili, ma lo sono le eventuali vincite conseguite mediante l'utilizzo della somma ricevuta dall'operatore. Per rendere le vincite prelevabili occorre prima soddisfare i requisiti di puntata, ovvero il coefficiente di rigioco che prevede l'effettuazione di scommesse per un valore indicato dal bookmaker all'interno della pagina dei termini e condizioni su scommesse sportive online con quota, legatura e puntata minima entro i tempi prestabili dalla promo.

Come faccio a verificare il mio account?

Il procedimento di verifica dell'identità è utile sia per continuare a scommettere online in totale sicurezza, sia per procedere con eventuali richieste di prelievi delle vincite conseguite. La convalida va effettuata necessariamente entro 30 giorni dall'apertura del conto. Capita frequentemente, inoltre, che verificando l'account si possano ottenere dei bonus senza deposito specifici. Per convalidare il conto gioco l'utente può semplicemente inviare una copia del proprio documento di identità all'indirizzo email dell'operatore o effettuarne l'upload tramite la sua area personale.