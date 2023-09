Guida al bonus scommesse Gioco Digitale: cos'è, come funziona e come ottenerlo. In questa pagina tutti i termini e condizioni della promozione.

Gioco Digitale, noto operatore italiano, come molti altri bookmaker che operano sul mercato nostrano, offre ai nuovi utenti che si registrano sul sito, la possibilità di usufruire di allettanti promozioni di benvenuto. I nuovi utenti possono ottenere infatti un bonus scommesse Gioco Digitale di 5€ per iniziare a scommettere online.

Prima di vedere come funziona la promo, occorre fornire una breve panoramica sul concessionario di gioco. Si tratta di un operatore di scommesse sportive e casinò online che opera in Italia con licenza n. 15028 concessa dall’autorità garante ADM. Questo vuol dire che il portale di giochi online rispetta tutta una serie di regole dettate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che fanno di Gioco Digitale un sito sicuro e affidabile. Fanno parte dell’offerta di giochi, a parte sport, anche casinò, casinò live, poker, slot, lotterie, game, jackpot, bingo e giochi di carte. In questo articolo forniremo una panoramica completa della promozione di benvenuto: cos'è, come funziona, come riscattarla e le condizioni. Per aderire a questa iniziativa non è necessario un codice bonus Gioco Digitale.

Come funziona il bonus scommesse Gioco Digitale

Il bonus scommesse Gioco Digitale sugli eventi sportivi è una forma di promozione destinata agli utenti che aprono un conto gioco presso questo bookmaker online per la prima volta. Viene infatti altrimenti chiamato bonus benvenuto, proprio per la natura dell’offerta e per il pubblico a cui è rivolta.

Potremmo anche definirlo un bonus deposito, in quanto l’ottenimento dello stesso avviene in conseguenza al versamento del primo deposito di denaro. Attualmente l'operatore offre 5€ per le proprie schedine suddivisi in due tranche:

2.5€ ottenibili dopo aver effettuato il primo versamento qualificante

2.5€ erogati dopo aver convalidato il conto gioco.

Naturalmente si applicano termini e condizioni specifici sia per aderire alla promo, sia per l'utilizzo della somma accreditata che verranno analizzati nel dettaglio a seguire.

Gioco Digitale bonus scommesse Rollover 40€ Requisiti: nuovo utente Validità: 60 giorni dall'accredito Primo deposito: necessario Accreditato entro: primo versamento e validazione conto Min. deposito: 30€ Free Spin: no Codice Bonus Gioco Digitale Non necessario

Come ottenere il bonus scommesse Gioco Digitale

Come anticipato, il bonus scommesse Gioco Digitale analizzato in questo articolo è destinato ai nuovi giocatori che creano un conto gioco online presso questo operatore per la prima volta. Ci sono tuttavia altre condizioni che è necessario rispettare per riscattare il bonus e qui sotto abbiamo pensato di stilare una lista degli elementi salienti:

Registrarsi per la prima volta sul sito

Effettuare il primo deposito di almeno 30€ entro 7 giorni dalla creazione del conto

7 giorni dalla creazione del conto Utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento per effettuare il primo versamento: VISA, MAESTRO, MASTERCARD, MUCHBETTER, VISA_POSTEPAY, EPAY, INSTANTBANK, TICKETPREMIUM, PAYSAFECARD, BANKTRANSFER, RICARICA

Verificare l’identità (passaggio necessario per ottenere 50% del bonus e per poter effettuare prelievi dal conto).

Occorre specificare che, seppure l’ammontare totale dell'importo ottenibile può raggiungere i 5€, l’accredito dello stesso avviene in due momenti distinti. Qui sotto spieghiamo meglio come avviene l’accredito del bonus scommesse e quali condizioni devono essere rispettare per ottenere il 100% del bonus ottenibile:

Al primo deposito (di almeno 30€, entro 7 giorni, utilizzando un metodo tra quelli di cui sopra) viene erogato il 50% del bonus, ovvero 2.5€. Una volta completata la verifica dell’account, viene erogata la seconda metà del bonus, pari a 2.5€.

Inoltre è doveroso sottolineare come sia necessario che entrambe le condizioni sopra esposte si verifichino. Il welcome bonus sport ha validità 60 giorni: può quindi essere giocato entro circa due mesi prima di rendere il saldo prelevabile.

Ulteriori termini e condizioni del bonus benvenuto scommesse

A cosa dà diritto esattamente il bonus scommesse Gioco Digitale? É chiaro a questo punto che si ottengono 5€ da utilizzare per l’offerta sport. Occorre tuttavia specificare che devono anche essere verificati dei requisiti di puntata per far sì che il bonus venga riscosso.

Allo scommettitore è richiesto di piazzare scommesse su eventi sportivi per almeno 40 euro e tali scommesse dovranno avere una quota minima di 2.5 euro. In aggiunta, contestualmente all’erogazione della prima metà dell'importo, il giocatore ottiene anche 5€ extra spendibili all’interno della sezione Bingo del sito di Gioco Digitale.

La peculiarità di questa iniziativa, infatti, è che una volta rispettati i criteri di cui si è a lungo parlato sopra, si ha diritto non solo fino a 5€ per le scommesse ma anche a 5€ per giocare al Bingo del concessionario di gioco. Anche per la promo bingo, l’importo ottenuto dovrà essere giocato almeno una volta per essere riscattabile.

Infine, va fatta menzione del fatto che i bonus, inclusi il bonus scommesse Gioco Digitale e per il bingo, non possono mai essere prelevati dall’account di gioco. È infatti possibile prelevare solamente le eventuali vincite da essi prodotti nel rispetto dei termini e delle condizioni dettate dall’operatore.

Sbloccare il bonus scommesse Gioco Digitale

Come accade per qualsiasi altro sito scommesse online, anche la promo di benvenuto dell'operatore italiano prevede dei termini e condizioni da soddisfare affinché gli utenti possano sbloccare l'importo ottenuto. Facciamo presente che i bonus non sono mai prelevabili, ma si possono prelevare le vincite conseguite dopo aver soddisfatto i requisiti di rigioco. In questo caso basterà effettuare giocate per un valore di 40€. Dopo di ché è possibile

Effettuare il log in nel proprio account

Nella propria area personale accedere alla sezione "Cassa"

Qui selezionare la voce dei prelievi

Inserire l'importo che si desidera prelevare e il metodo di pagamento prescelto.

Come creare un account sul sito

Per creare un conto di gioco online presso questo operatore e quindi poter ottenere il bonus scommesse Gioco Digitale, è indispensabile essere nuovi sulla piattaforma. Registrarsi è semplice e veloce.

Una volta visitato il sito ufficiale, cliccare sul pulsante “Registrati”

Riempire i campi obbligatori del formulario di iscrizione con informazioni relative ai

Dati dell’account (username, email numero di telefono, ecc)

Dati personali (informazioni anagrafiche di nascita e residenza)

Documento d’identità (incluso data ed ente di rilascio e scadenza, nonché numero identificativo ed ente che lo ha emesso)

Leggere e accettare il contratto di gioco, i termini e condizioni e l'informativa sulla privacy. Selezionare le preferenze anche in termini di comunicazioni commerciali e profilazione.

Durante la registrazione di un conto gioco, potrebbe comparire un campo relativo all’inserimento di un codice bonus, o codice promo, o ancora codice promozionale. Si tratta di un campo facoltativo in cui, per il momento, non è indispensabile inserire alcuna informazione. L’ottenimento dei bonus di benvenuto avviene in base alle condizioni analizzate in questo articolo.

Come effettuare un deposito

Per riscattare il bonus scommesse Gioco Digitale di benvenuto, come abbiamo menzionato, è necessario effettuare un deposito di almeno 30€ entro 7 giorni dall’apertura del conto online.

Per depositare somme di denaro dell'account, è necessario innanzitutto effettuare l’accesso utilizzando le credenziali prescelte durante la procedura di registrazione.

A questo punto, si potrà cliccare sulla voce “cassa” e dopo aver selezionato l’icona del metodo di pagamento prescelto, inserire l’importo desiderato. Una volta confermato, l’importo sarà addebitato sul metodo di pagamento prescelto e il giocatore riceverà una email di conferma e 50% del bonus benvenuto.

Verifica dell’identità

Per verificare l'account creato, il nuovo giocatore è tenuto ad inviare all'operatore una copia del documento d’identità utilizzato durante la procedura d’iscrizione al sito online entro 30 giorni dalla creazione dell’account. La convalida può essere effettuata, alternativamente, tramite

Caricamento della copia del documento online dalla sezione “Il mio conto” -> “Dati del mio conto”. Invio di una email a contratto@giocodigitale.it

È bene tenere presente che l'operatore si riserva la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive per verificare la conformità del conto alle regole di gioco (maggiore età del giocatore, unicità del conto presso lo stesso operatore, ecc).

Gioco Digitale: bonus scommesse di benvenuto a confronto con altre offerte