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Mondiali 2026: la guida completa

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Mondiali 2026, Gruppo A: Guida alle squadre

  1. Czechia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Repubblica Ceca

    Czechia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Repubblica Ceca

  2. South Korea World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Corea del Sud

    South Korea World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Corea del Sud

  3. South Africa World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Sudafrica

    South Africa World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Sudafrica

  4. World Cup Ultimate Guide Mexico

    Guida ai Mondiali 2026: Messico

    World Cup Ultimate Guide Mexico

    Guida ai Mondiali 2026: Messico

Altro

Mondiali 2026, Gruppo B: Guida alle squadre

  1. Canada World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Canada

    Canada World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Canada

  2. Switzerland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svizzera

    Switzerland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svizzera

  3. Qatar World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Qatar

    Qatar World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Qatar

  4. Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Bosnia

    Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Bosnia

Altro

Mondiali 2026, Gruppo C: Guida alle squadre

  1. Haiti World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Haiti

    Haiti World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Haiti

  2. Scotland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Scozia

    Scotland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Scozia

  3. Brazil World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Brasile

    Brazil World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Brasile

  4. Morocco World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Marocco

    Morocco World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Marocco

Altro

Mondiali 2026, Gruppo D: Guida alle squadre

  1. Turkiye World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Turchia

    Turkiye World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Turchia

  2. Australia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Australia

    Australia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Australia

  3. Paraguay World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Paraguay

    Paraguay World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Paraguay

  4. USA World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Stati Uniti

    USA World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Stati Uniti

Altro

Mondiali 2026, Gruppo E: Guida alle squadre

  1. Curacao World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Curaçao

    Curacao World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Curaçao

  2. Ecuador World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Ecuador

    Ecuador World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Ecuador

  3. Ivory Coast World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Costa d'Avorio

    Ivory Coast World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Costa d'Avorio

  4. Germany World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Germania

    Germany World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Germania

Altro

Mondiali 2026, Gruppo F: Guida alle squadre

  1. Tunisia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Tunisia

    Tunisia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Tunisia

  2. Sweden World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svezia

    Sweden World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svezia

  3. Japan World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Giappone

    Japan World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Giappone

  4. Netherlands World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Olanda

    Netherlands World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Olanda

Altro

Mondiali 2026, Gruppo G: Guida alle squadre

  1. New Zealand World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Nuova Zelanda

    New Zealand World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Nuova Zelanda

  2. Iran World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Iran

    Iran World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Iran

  3. Egypt World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Egitto

    Egypt World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Egitto

  4. Belgium World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Belgio

    Belgium World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Belgio

Altro

Mondiali 2026, Gruppo H: Guida alle squadre

  1. Uruguay World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Uruguay

    Uruguay World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Uruguay

  2. Saudi Arabia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Arabia Saudita

    Saudi Arabia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Arabia Saudita

  3. Cape Verde World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Capo Verde

    Cape Verde World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Capo Verde

  4. Spain World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Spagna

    Spain World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Spagna

Altro

Mondiali 2026, Gruppo I: Guida alle squadre

  1. Norway World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Norvegia

    Norway World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Norvegia

  2. Iraq World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Iraq

    Iraq World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Iraq

  3. Senegal World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Senegal

    Senegal World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Senegal

  4. France World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Francia

    France World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Francia

Altro

Mondiali 2026, Gruppo J: Guida alle squadre

  1. Jordan World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Giordania

    Jordan World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Giordania

  2. Austria World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Austria

    Austria World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Austria

  3. Algeria World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Algeria

    Algeria World Cup 2026

    Guida ai Mondiali 2026: Algeria

  4. Argentina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Argentina

    Argentina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Argentina

Altro

Mondiali 2026, Gruppo K: Guida alle squadre

  1. Uzbekistan World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Uzbekistan

    Uzbekistan World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Uzbekistan

  2. Colombia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Colombia

    Colombia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Colombia

  3. DR Congo World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Repubblica Democratica del Congo

    DR Congo World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Repubblica Democratica del Congo

  4. Portugal World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Portogallo

    Portugal World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Portogallo

Altro

Mondiali 2026, Gruppo L: Guida alle squadre

  1. Panama World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Panama

    Panama World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Panama

  2. Ghana World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Ghana

    Ghana World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Ghana

  3. Croatia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Croazia

    Croatia World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Croazia

  4. England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.

    Guida ai Mondiali 2026: Inghilterra

    England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.

    Guida ai Mondiali 2026: Inghilterra

Altro
  1. Coppa del Mondo

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