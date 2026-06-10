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Tabellone Mondiali 2026: calendario, risultati e marcatori

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Il tabellone aggiornato dei Mondiali 2026: tutte le date, le partite ed i risultati, dalla fase a gironi alla finale.

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  • Gironi Mondiali 2026GOAL

    I GIRONI

    Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

    Gruppo B: Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia

    Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

    Gruppo D: Usa, Paraguay, Australia, Turchia

    Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador

    Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

    Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

    Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

    Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

    Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

    Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

    Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

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  • GRUPPO A: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Messico-Sudafrica,giovedì 11 giugno (ore 21:00), Mexico City Stadium
    • Giornata 1: Corea del Sud-Repubblica Cecavenerdì 12giugno (ore 4:00), Estadio Guadalajara

    • Giornata 2: Repubblica Ceca-Sudafrica,giovedì 18 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
    • Giornata 2: Messico-Corea del Sud,venerdì 19 giugno (ore 3:00), Estadio Guadalajara

    • Giornata 3: Sudafrica-Corea del Sud, giovedì 25 giugno (ore 3:00), Estadio Monterrey
    • Giornata 3: Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno (ore 3:00), Mexico City Stadium
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  • GRUPPO B: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Canada-Bosnia,venerdì 12 giugno (ore 21:00), Toronto Stadium 
    • Giornata 1: Svizzera-Qatar,sabato 13 giugno (ore 21:00), San Francisco Bay Area Stadium

    • Giornata 2: Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium
    • Giornata 2: Canada-Qatar, venerdì 19 giugno (ore 0:00), BC Place Vancouver

    • Giornata 3: Svizzera-Canada,mercoledì 24 giugno (ore 21:00), BC Place Vancouver
    • Giornata 3: Bosnia-Qatarmercoledì 24 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium

  • GRUPPO C: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Brasile-Marocco, domenica 14 giugno (ore 0:00), New York New Jersey Stadium
    • Giornata 1: Haiti-Scozia, domenica 14 giugno (ore 3:00), Boston Stadium

    • Giornata 2: Scozia-Marocco, sabato 20 giugno (ore 0:00), Boston Stadium
    • Giornata 2: Brasile-Haitisabato20giugno (ore 3:00), Philadelphia Stadium

    • Giornata 3: Marocco-Haiti, giovedì 25 giugno (ore 0:00), Atlanta Stadium
    • Giornata 3: Scozia-Brasile, giovedì 25 giugno (ore 0:00), Miami Stadium
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  • GRUPPO D: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Usa-Paraguay, sabato 13 giugno (ore 3:00), Los Angeles Stadium
    • Giornata 1: Australia-Turchiasabato 13 giugno (ore 6:00), BC Place Vancouver

    • Giornata 2: Turchia-Paraguay, venerdì 19 giugno (ore 6:00), San Francisco Bay Area Stadium
    • Giornata 2: Usa-Australia, venerdì 19 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium

    • Giornata 3: Turchia-Usa, venerdì 26 giugno (ore 4:00), Los Angeles Stadium
    • Giornata 3: Paraguay-Australia, venerdì 26 giugno (ore 4:00), San Francisco Bay Area Stadium

  • GRUPPO E: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Germania-Curacaodomenica 14 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
    • Giornata 1: Costa D'Avorio-Ecuador, domenica 14 giugno (ore 22:00), Philadelphia Stadium

    • Giornata 2: Germania-Costa D'Avorio, sabato 20 giugno (ore 22:00), Toronto Stadium
    • Giornata 2: Ecuador-Curacao, domenica 21 giugno (ore 2:00), Kansas City Stadium

    • Giornata 3: Curacao-Costa D'Avoriogiovedì 25 giugno (ore 22:00), Philadelphia Stadium
    • Giornata 3: Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno (ore 22:00), New York New Jersey Stadium
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  • GRUPPO F: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Olanda-Giappone, domenica 14 giugno (ore 22:00), Dallas Stadium
    • Giornata 1: Svezia-Tunisia,lunedì 15 giugno (ore 4:00), Estadio Monterrey

    • Giornata 2: Tunisia-Giappone,sabato 20 giugno (ore 6:00), Estadio Monterrey
    • Giornata 2: Olanda-Svezia, sabato 20 giugno (ore 19:00), Houston Stadium

    • Giornata 3: Tunisia-Olanda, venerdì 26 giugno (ore 1:00), Kansas City Stadium
    • Giornata 3: Giappone-Svezia, venerdì 26 giugno (ore 1:00), Dallas Stadium

  • GRUPPO G: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium
    • Giornata 1: Iran-Nuova Zelanda, martedì 16 giugno (ore 3:00), Los Angeles Stadium

    • Giornata 2: Belgio-Iran, domenica 21 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium
    • Giornata 2: Nuova Zelanda-Egitto,lunedì 22giugno (ore 3:00), BC Place Vancouver

    • Giornata 3: Nuova Zelanda-Belgio,sabato 27 giugno (ore 5:00), BC Place Vancouver
    • Giornata 3: Egitto-Iran, sabato 27 giugno (ore 5:00),  Seattle Stadium



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  • GRUPPO H: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Spagna-Capo Verde, lunedì 15 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
    • Giornata 1: Arabia Saudita-Uruguay, martedì 16 giugno (ore 0:00), Miami Stadium

    • Giornata 2: Spagna-Arabia Saudita, domenica 21 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
    • Giornata 2: Uruguay-Capo Verde,lunedì 22 giugno (ore 0:00), Miami Stadium

    • Giornata 3: Capo Verde-Arabia-Saudita, sabato 27 giugno (ore 2:00), Houston Stadium
    • Giornata 3: Uruguay-Spagna, sabato 27 giugno (ore 2:00), Estadio Guadalajara

  • GRUPPO I: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Francia-Senegal, martedì 16 giugno (ore 21:00), New York New Jersey Stadium
    • Giornata 1: Iraq-Norvegia, mercoledì 17 giugno (ore 0:00), Boston Stadium

    • Giornata 2: Francia-Iraq, lunedì 22 giugno (ore 23:00), Philadelphia Stadium
    • Giornata 2: Norvegia-Senegal, martedì 23 giugno (ore 2:00), New York New Jersey Stadium

    • Giornata 3: Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno (ore 21:00), Boston Stadium
    • Giornata 3: Senegal-Iraq, venerdì 26 giugno (ore 21:00), Toronto Stadium
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  • GRUPPO H: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Austria-Giordania,martedì 16 giugno (ore 6:00), San Francisco Bay Area Stadium
    • Giornata 1: Argentina-Algeria, mercoledì 17 giugno (ore 3:00), Kansas City Stadium

    • Giornata 2: Argentina-Austria,lunedì 22 giugno (ore 19:00), Dallas Stadium
    • Giornata 2: Giordania-Algeria, martedì 23 giugno (ore 5:00), San Francisco Bay Area Stadium

    • Giornata 3: Algeria-Austria, domenica 28 giugno (ore 4:00), Kansas City Stadium
    • Giornata 3: Giordania-Argentina,domenica 28 giugno (ore 4:00), Dallas Stadium

  • GRUPPO K: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Portogallo-RD Congo, mercoledì 17 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
    • Giornata 1: Uzbekistan-Colombia,giovedì 18 giugno (ore 4:00), Mexico City Stadium

    • Giornata 2: Portogallo-Uzbekistan,martedì 23 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
    • Giornata 2: Colombia-RD Congo, mercoledì 24 giugno (ore 4:00), Estadio Guadalajara

    • Giornata 3: Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno (ore 1.30), Miami Stadium
    • Giornata 3: RD Congo-Uzbekistan, domenica 28 giugno (ore 1.30), Atlanta Stadium
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  • GRUPPO L: CALENDARIO E RISULTATI

    • Giornata 1: Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno (ore 22:00), Dallas Stadium
    • Giornata 1: Ghana-Panama,giovedì 18 giugno (ore 1:00), Toronto Stadium

    • Giornata 2: Inghilterra-Ghana, martedì 23 giugno (ore 22:00), Boston Stadium
    • Giornata 2: Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno (ore 1:00), Toronto Stadium

    • Giornata 3: Panama-Inghilterra, sabato 27 giugno (ore 23:00), New York New Jersey Stadium
    • Giornata 3: Croazia-Ghana,sabato 27 giugno (ore 23:00), Philadelphia Stadium

  • SEDICESIMI DI FINALE

    • Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium (73)
    • Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19:00), Houston Stadium (76)
    • Prima Gruppo E - Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (74)
    • Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo C, martedì 30 giugno (ore 3:00), Estadio Monterrey (75)
    • Seconda Gruppo E - Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19:00), Dallas Stadium (78)
    • Vincente Gruppo I - Terzo posto Gruppo C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23:00), New York New Jersey Stadium (77)
    • Vincente Gruppo A - Terzo posto Gruppo C/E/F/H/I, mercoledi 1 luglio (ore 3:00), Mexico City Stadium (79)
    • Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18:00), Atlanta Stadium (80)
    • Vincente Gruppo G - Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22:00), Seattle Stadium (82)
    • Vincente Gruppo D - Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2:00), San Francisco Bay Area Stadium (81)
    • Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21:00), Los Angeles Stadium (84)
    • Seconda Gruppo K - Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1:00), Toronto Stadium (83)
    • Vincente Gruppo B - Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5:00), BC Place Vancouver (85)
    • Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20:00), Dallas Stadium (88)
    • Vincente Gruppo J - Seconda Gruppo H, sabato4 luglio (ore 0:00), Miami Stadium (86)
    • Vincente Gruppo K - Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (87)
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  • OTTAVI DI FINALE

    • Vincente partita 74 - Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23:00), Philadelphia Stadium (89)
    • Vincente partita 73 - Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19:00), Houston Stadium (90)
    • Vincente partita 83 - Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21:00), Dallas Stadium (93)
    • Vincente partita 81 - Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2:00), Seattle Stadium (94)
    • Vincente partita 76 - Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22:00), New York New Jersey Stadium (91)
    • Vincente partita 79 - Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2:00), Mexico City Stadium (92)
    • Vincente partita 86 - Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18:00), Atlanta Stadium (95)
    • Vincente partita 85 - Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22:00), BC Place Vancouver (96)



  • QUARTI DI FINALE

    • Vincente partita 89 - Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22:00), Boston Stadium (97)
    • Vincente partita 93 - Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21:00), Los Angeles Stadium (98)
    • Vincente partita 91 - Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23:00), Miami Stadium (99)
    • Vincente partita 95 - Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3:00), Kansas City Stadium (100)
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  • SEMIFINALI

    • Vincente partita 97 - Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21:00), Dallas Stadium (101)
    • Vincente partita 99 - Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21:00), Atlanta Stadium (102)

  • FINALE TERZO POSTO

    sabato 18 luglio (ore 23:00), Miami Stadium

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  • FINALE

    domenica 19 luglio (ore 21:00), New York New Jersey Stadium