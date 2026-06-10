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Tabellone Mondiali 2026: calendario, risultati e marcatori
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- GOAL
I GIRONI
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Usa, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
GRUPPO A: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Messico-Sudafrica,giovedì 11 giugno (ore 21:00), Mexico City Stadium
- Giornata 1: Corea del Sud-Repubblica Ceca, venerdì 12giugno (ore 4:00), Estadio Guadalajara
- Giornata 2: Repubblica Ceca-Sudafrica,giovedì 18 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
- Giornata 2: Messico-Corea del Sud,venerdì 19 giugno (ore 3:00), Estadio Guadalajara
- Giornata 3: Sudafrica-Corea del Sud, giovedì 25 giugno (ore 3:00), Estadio Monterrey
- Giornata 3: Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno (ore 3:00), Mexico City Stadium
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GRUPPO B: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Canada-Bosnia,venerdì 12 giugno (ore 21:00), Toronto Stadium
- Giornata 1: Svizzera-Qatar,sabato 13 giugno (ore 21:00), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 2: Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium
- Giornata 2: Canada-Qatar, venerdì 19 giugno (ore 0:00), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Svizzera-Canada,mercoledì 24 giugno (ore 21:00), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Bosnia-Qatar, mercoledì 24 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium
GRUPPO C: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Brasile-Marocco, domenica 14 giugno (ore 0:00), New York New Jersey Stadium
- Giornata 1: Haiti-Scozia, domenica 14 giugno (ore 3:00), Boston Stadium
- Giornata 2: Scozia-Marocco, sabato 20 giugno (ore 0:00), Boston Stadium
- Giornata 2: Brasile-Haiti, sabato20giugno (ore 3:00), Philadelphia Stadium
- Giornata 3: Marocco-Haiti, giovedì 25 giugno (ore 0:00), Atlanta Stadium
- Giornata 3: Scozia-Brasile, giovedì 25 giugno (ore 0:00), Miami Stadium
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GRUPPO D: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Usa-Paraguay, sabato 13 giugno (ore 3:00), Los Angeles Stadium
- Giornata 1: Australia-Turchia, sabato 13 giugno (ore 6:00), BC Place Vancouver
- Giornata 2: Turchia-Paraguay, venerdì 19 giugno (ore 6:00), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 2: Usa-Australia, venerdì 19 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium
- Giornata 3: Turchia-Usa, venerdì 26 giugno (ore 4:00), Los Angeles Stadium
- Giornata 3: Paraguay-Australia, venerdì 26 giugno (ore 4:00), San Francisco Bay Area Stadium
GRUPPO E: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Germania-Curacao, domenica 14 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
- Giornata 1: Costa D'Avorio-Ecuador, domenica 14 giugno (ore 22:00), Philadelphia Stadium
- Giornata 2: Germania-Costa D'Avorio, sabato 20 giugno (ore 22:00), Toronto Stadium
- Giornata 2: Ecuador-Curacao, domenica 21 giugno (ore 2:00), Kansas City Stadium
- Giornata 3: Curacao-Costa D'Avorio, giovedì 25 giugno (ore 22:00), Philadelphia Stadium
- Giornata 3: Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno (ore 22:00), New York New Jersey Stadium
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GRUPPO F: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Olanda-Giappone, domenica 14 giugno (ore 22:00), Dallas Stadium
- Giornata 1: Svezia-Tunisia,lunedì 15 giugno (ore 4:00), Estadio Monterrey
- Giornata 2: Tunisia-Giappone,sabato 20 giugno (ore 6:00), Estadio Monterrey
- Giornata 2: Olanda-Svezia, sabato 20 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
- Giornata 3: Tunisia-Olanda, venerdì 26 giugno (ore 1:00), Kansas City Stadium
- Giornata 3: Giappone-Svezia, venerdì 26 giugno (ore 1:00), Dallas Stadium
GRUPPO G: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno (ore 21:00), Seattle Stadium
- Giornata 1: Iran-Nuova Zelanda, martedì 16 giugno (ore 3:00), Los Angeles Stadium
- Giornata 2: Belgio-Iran, domenica 21 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium
- Giornata 2: Nuova Zelanda-Egitto,lunedì 22giugno (ore 3:00), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Nuova Zelanda-Belgio,sabato 27 giugno (ore 5:00), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Egitto-Iran, sabato 27 giugno (ore 5:00), Seattle Stadium
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GRUPPO H: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Spagna-Capo Verde, lunedì 15 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
- Giornata 1: Arabia Saudita-Uruguay, martedì 16 giugno (ore 0:00), Miami Stadium
- Giornata 2: Spagna-Arabia Saudita, domenica 21 giugno (ore 18:00), Atlanta Stadium
- Giornata 2: Uruguay-Capo Verde,lunedì 22 giugno (ore 0:00), Miami Stadium
- Giornata 3: Capo Verde-Arabia-Saudita, sabato 27 giugno (ore 2:00), Houston Stadium
- Giornata 3: Uruguay-Spagna, sabato 27 giugno (ore 2:00), Estadio Guadalajara
GRUPPO I: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Francia-Senegal, martedì 16 giugno (ore 21:00), New York New Jersey Stadium
- Giornata 1: Iraq-Norvegia, mercoledì 17 giugno (ore 0:00), Boston Stadium
- Giornata 2: Francia-Iraq, lunedì 22 giugno (ore 23:00), Philadelphia Stadium
- Giornata 2: Norvegia-Senegal, martedì 23 giugno (ore 2:00), New York New Jersey Stadium
- Giornata 3: Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno (ore 21:00), Boston Stadium
- Giornata 3: Senegal-Iraq, venerdì 26 giugno (ore 21:00), Toronto Stadium
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GRUPPO H: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Austria-Giordania,martedì 16 giugno (ore 6:00), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 1: Argentina-Algeria, mercoledì 17 giugno (ore 3:00), Kansas City Stadium
- Giornata 2: Argentina-Austria,lunedì 22 giugno (ore 19:00), Dallas Stadium
- Giornata 2: Giordania-Algeria, martedì 23 giugno (ore 5:00), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 3: Algeria-Austria, domenica 28 giugno (ore 4:00), Kansas City Stadium
- Giornata 3: Giordania-Argentina,domenica 28 giugno (ore 4:00), Dallas Stadium
GRUPPO K: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Portogallo-RD Congo, mercoledì 17 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
- Giornata 1: Uzbekistan-Colombia,giovedì 18 giugno (ore 4:00), Mexico City Stadium
- Giornata 2: Portogallo-Uzbekistan,martedì 23 giugno (ore 19:00), Houston Stadium
- Giornata 2: Colombia-RD Congo, mercoledì 24 giugno (ore 4:00), Estadio Guadalajara
- Giornata 3: Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno (ore 1.30), Miami Stadium
- Giornata 3: RD Congo-Uzbekistan, domenica 28 giugno (ore 1.30), Atlanta Stadium
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GRUPPO L: CALENDARIO E RISULTATI
- Giornata 1: Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno (ore 22:00), Dallas Stadium
- Giornata 1: Ghana-Panama,giovedì 18 giugno (ore 1:00), Toronto Stadium
- Giornata 2: Inghilterra-Ghana, martedì 23 giugno (ore 22:00), Boston Stadium
- Giornata 2: Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno (ore 1:00), Toronto Stadium
- Giornata 3: Panama-Inghilterra, sabato 27 giugno (ore 23:00), New York New Jersey Stadium
- Giornata 3: Croazia-Ghana,sabato 27 giugno (ore 23:00), Philadelphia Stadium
SEDICESIMI DI FINALE
- Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21:00), Los Angeles Stadium (73)
- Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19:00), Houston Stadium (76)
- Prima Gruppo E - Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (74)
- Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo C, martedì 30 giugno (ore 3:00), Estadio Monterrey (75)
- Seconda Gruppo E - Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19:00), Dallas Stadium (78)
- Vincente Gruppo I - Terzo posto Gruppo C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23:00), New York New Jersey Stadium (77)
- Vincente Gruppo A - Terzo posto Gruppo C/E/F/H/I, mercoledi 1 luglio (ore 3:00), Mexico City Stadium (79)
- Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18:00), Atlanta Stadium (80)
- Vincente Gruppo G - Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22:00), Seattle Stadium (82)
- Vincente Gruppo D - Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2:00), San Francisco Bay Area Stadium (81)
- Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21:00), Los Angeles Stadium (84)
- Seconda Gruppo K - Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1:00), Toronto Stadium (83)
- Vincente Gruppo B - Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5:00), BC Place Vancouver (85)
- Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20:00), Dallas Stadium (88)
- Vincente Gruppo J - Seconda Gruppo H, sabato4 luglio (ore 0:00), Miami Stadium (86)
- Vincente Gruppo K - Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (87)
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OTTAVI DI FINALE
- Vincente partita 74 - Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23:00), Philadelphia Stadium (89)
- Vincente partita 73 - Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19:00), Houston Stadium (90)
- Vincente partita 83 - Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21:00), Dallas Stadium (93)
- Vincente partita 81 - Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2:00), Seattle Stadium (94)
- Vincente partita 76 - Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22:00), New York New Jersey Stadium (91)
- Vincente partita 79 - Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2:00), Mexico City Stadium (92)
- Vincente partita 86 - Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18:00), Atlanta Stadium (95)
- Vincente partita 85 - Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22:00), BC Place Vancouver (96)
QUARTI DI FINALE
- Vincente partita 89 - Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22:00), Boston Stadium (97)
- Vincente partita 93 - Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21:00), Los Angeles Stadium (98)
- Vincente partita 91 - Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23:00), Miami Stadium (99)
- Vincente partita 95 - Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3:00), Kansas City Stadium (100)
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SEMIFINALI
- Vincente partita 97 - Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21:00), Dallas Stadium (101)
- Vincente partita 99 - Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21:00), Atlanta Stadium (102)
FINALE TERZO POSTO
sabato 18 luglio (ore 23:00), Miami Stadium
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FINALE
domenica 19 luglio (ore 21:00), New York New Jersey Stadium