Nuovi arrivi Serie A 2026/27: tutti i giocatori acquistati dall'estero, ruolo, caratteristiche e possibile titolarità

La Guida completa ai volti nuovi della Serie A 2026-2027.
Ruolo, caratteristiche, indice di titolarità e consigli per il Fantacalcio. Tutti i profili dei giocatori arrivati dall'estero.
La Guida completa ai volti nuovi della Serie A 2026-2027.
Ruolo, caratteristiche, indice di titolarità e consigli per il Fantacalcio. Tutti i profili dei giocatori arrivati dall'estero.
Ruolo: Centrocampista - Profilo di grande duttilità, può giocare trequartista alle spalle della punta, ma anche esterno d'attacco o mezz'ala. Perno della nazionale georgiana, è il classico giocatore tecnico da ultimo passaggio che però vede anche la porta.
Titolare o no? Runjaic lo potrà utilizzare come detto in diversi ruoli. Sia da mezz'ala nel centrocampo a cinque che come 'sottopunta' alle spalle di Davis. Il posto da titolare fisso non è assicurato, ma avrà comunque parecchio minutaggio nel corso della stagione.
Ruolo: Terzino destro - Arriva dal Valencia dove è stato praticamente titolare negli ultimi anni nella Liga. Si tratta di un terzino destro di ruolo che può giocare ovviamente anche come quinto di centrocampo.
Titolare o no? Di base sarà il nuovo titolare sulla fascia destra del Venezia, giocando appunto come quinto. 24 presenze e 2 assist nell'ultima stagione nella Liga con la maglia del Valencia.
Ruolo: Centrocampista - Classico play davanti alla difesa, può giocare anche in una mediana a due o in posizione più avanzata, a ridosso della trequarti. Piede educatissimo, nell'ultima stagione in Liga col Getafe è stato il miglior assistman dietro Yamal.
Titolare o no? Con Fabregas è sempre difficile individuare titolari certi, ma Milla avrà sicuramente spazio nelle rotazioni del Como potendo giocare in diversi ruoli tra centrocampo e trequarti.
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Ruolo: Terzino sinistro - 23 anni, classico terzino brasiliano di spinta ma con buone doti difensive, ha sempre giocato nel Cruzeiro in Brasile, collezionando oltre 120 presenze complessive.
Titolare o no? A sinistra, dopo l'addio di Alberto Moreno, si giocherà una maglia da titolare con Alex Valle. Tra Champions e campionato avrà però di sicuro moltissimo minutaggio e spesso partirà dal primo minuto.
Ruolo: Difensore centrale - Brasiliano classe 2005 di grandissima prospettiva. La Fiorentina ha speso 15 milioni per strapparlo al Gremio, dove è cresciuto fino a guadagnarsi una maglia da titolare in prima squadra. Centrale dalla grande struttura fisica e molto abile nel gioco aereo.
Titolare o no? Come detto, la Fiorentina per lui ha investito. Molto probabile, dunque, che sarà il nuovo centrale titolare nella difesa a 4 di Fabio Grosso.
Ruolo: Centrocampista - Classe 2005 molto interessate, campione di Svizzera con il Thun nell'ultima stagione con un ruolo da assoluto protagonista: 8 goal e 3 assist giocando praticamente ovunque. Può fare infatti la mezz'ala, ma anche l'esterno destro o sinistro di centrocampo indifferentemente.
Titolare o no? La sua duttilità gli farà trovare molto spazio nel Genoa di De Rossi, uno che sa bene come valorizzare i giovani. Potrà giocare in mezzo al campo, ma anche come quinto in entrambe le face. La classica scommessa anche per il Fantacalcio.
Ruolo: Attaccante - Non servono grandi presentazioni su Goncalo Ramos. Quasi 90 goal tra Benfica e PSG, dove ha vinto tutto sapendo sempre farsi trovare pronto al netto del minutaggio, così come in Nazionale.
Titolare o no? Ovviamente titolare. Amorim, suo connazionale, lo ha scelto come nuovo numero 9 del Milan. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà lui a guidare l'attacco rossonero nella prossima stagione.
Ruolo: Centrocampista - 20 anni, è un talento francese che il Monza ha scoperto nella Serie B portoghese, dove ha segnato 3 goal in 30 presenze. Può giocare sia trequartista a supporto della punta o anche mezz'alla in base al modulo.
Titolare o no? Più da rotazioni o da ingressi a gara in corso che da titolarità certa. Foe-Onda è il classico penultimo-ultimo slot per il centrocampo al Fantacalcio.
Ruolo: Attaccante- Ala sinistra offensiva classe 2006 che nelle ultime stagioni si è messo in mostra in Polonia con il Lech, giocando anche in Europa.
Titolare o no? Presumibile che nel Venezia avrà spazio più che altro dalla panchina, come jolly offensivo. Difficile immaginarlo titolare, deve ancora sgrezzarsi e abituarsi al calcio italiano.
Ruolo: Centrocampista - Reduce da una grandissima stagione con la maglia del Club Brugge, anche in termini realizzativi con 8 goal tra campionato e Champions, è un centrocampista centrale molto completo che unisce doti di interdizione e da incursore giocando in una mediana a due o come mezz'ala.
Titolare o no? Il suo obiettivo è convincere Chivu a dargli fiducia, rimanendo all'Inter a giocarsi le sue chance. Chiaramente non sarebbe un titolare, ma un jolly da rotazioni, anche per il fanta.