Nuovi arrivi Serie A 2026/27: tutti i giocatori acquistati dall'estero, ruolo, caratteristiche e possibile titolarità

Ruolo: Centrocampista - 20 anni, è un talento francese che il Monza ha scoperto nella Serie B portoghese, dove ha segnato 3 goal in 30 presenze. Può giocare sia trequartista a supporto della punta o anche mezz'alla in base al modulo.

Titolare o no? Più da rotazioni o da ingressi a gara in corso che da titolarità certa. Foe-Onda è il classico penultimo-ultimo slot per il centrocampo al Fantacalcio.