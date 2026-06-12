Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Mondiali 2026, Gruppo C: Guida alle squadre

  1. Haiti World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Haiti

    Haiti World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Haiti

  2. Scotland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Scozia

    Scotland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Scozia

  3. Brazil World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Brasile

    Brazil World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Brasile

  4. Morocco World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Marocco

    Morocco World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Marocco