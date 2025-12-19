I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta su Stake.it possono ottenere un bonus benvenuto del 100% fino a 1.000€ per le scommesse.

Per attivare l'offerta non occorre alcun codice promozionale Stake, basterà selezionare il bonus in fase di registrazione. Gli amanti del casinò troveranno un bonus senza deposito di 25€ subito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento.

Codice promozionale Stake 2025 e bonus benvenuto

Il bonus di benvenuto di Stake è pari al 100% del primo versamento effettuato fino ad un massimo di 1.000€ per le scommesse. L'offerta di benvenuto per il casinò prevede 25€ subito + 100% prima ricarica fino 1.000€.

L'offerta è riservata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta ed effettuano una ricarica da un minimo di 20€ fino ad un massimo di 1.000€ entro 7 giorni dalla registrazione

⭐Bonus benvenuto Stake Scommesse Tipologia Primo deposito Importo 100% fino 1.000€ Deposito minimo 20€ Requisiti x8 il versato su multiple 4 eventi

quota minima 1.90 ciascuno Validità 7 giorni Codice Promozionale Stake Non necessario

Stake è un nuovo sito di scommesse sportive online e casinò arrivato recentemente in Italia con regolare licenza al gioco. Al momento l'operatore presenta due offerte di benvenuto attivabili registrandosi tramite link affiliato: una dedicata alle scommesse sportive online ed una al casinò online.

Ricordiamo che la creazione di un conto sul sito dell'operatore è riservata agli utenti maggiorenni. Ad ogni promozione si applicano specifici termini e condizioni.

I dettagli dei bonus di benvenuto Stake

Stake.it è una piattaforma di gioco online recentemente arrivata in Italia che propone ai nuovi iscritti diverse offerte di benvenuto, pensate per soddisfare sia gli appassionati di scommesse sportive che quelli dei giochi da casinò. Di seguito vengono analizzate le iniziative dedicate a ciascuna sezione.

Bonus benvenuto sport Stake fino 1.000€

Effettuando la registrazione tramite link affiliato presente in questa pagina, i nuovi giocatori possono attivare il bonus di benvenuto pari al 100% del primo deposito fino 1.000€.

Il welcome bonus Stake dedicato allo sport prevede un deposito minimo che parte da 20€ fino ad un massimo di 20€. Bisognerà selezionare l'offerta in fase di registrazione per attivarla. Ecco i passaggi da seguire:

Effettuare la registrazione tramite link affiliato

Verificare il conto di gioco

Effettuare un deposito tra 20€ e 1.000€

Giocare x8 volte il versato su multiple min. 4 eventi quota 1.90 ciascuno

Validità 7 giorni dall'accredito.

Una volta convertito in Real Bonus, Stake richiede di rigiocare questo importo una volta su multiple con almeno 2 eventi e quota 1.50 per selezione. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Stake: bonus benvenuto casino 25€ subito + fino 1.000€

Stake offre un bonus senza deposito da 25€ e il 100% del primo importo versato fino a 1.000€. Per poter ottenere questa offerta è necessario registrarsi tramite il link affiliato presente in questa pagina, effettuare un deposito di almeno 20€ in seguito alla registrazione e verificare il conto.

Come attivare il bonus di Stake? L'attivazione del bonus maggiorato avviene aprendo il conto tramite il link dedicato presente in questa pagina e selezionando la promozione in fase di registrazione cliccando sul bonus desiderato. Nessun codice promozionale Stake necessario per la promo.

Questo bonus è di tipo "Fun" e presenta dei requisiti di puntata da soddisfare. I termini e le condizioni dell’offerta possono essere riassunti così:

Bonus senza deposito 25€ con wagering x50

Bonus primo deposito con requisito di rigioco x35

Validità 5 giorni dall'accredito

Bonus spendibile esclusivamente su slot e giochi selezionati.

La conversione del bonus in saldo reale è limitata all'importo iniziale del bonus accreditato. Per consultare i termini e le condizioni in versione integrale consigliamo di visitare il portale ufficiale del concessionario di gioco.

Come registrarsi su Stake.it

Aprire un conto di gioco su Stake.it è un procedimento estremamente semplice e veloce. Al momento non sono presenti le opzioni di registrazione tramite SPID o CIE, per cui si può procedere attraverso l'inserimento manuale dei dati richiesti. Il primo passo è visitare il sito ufficiale dell'operatore: ricordiamo che l'iscrizione è consentita solo agli utenti maggiorenni. Qui occorre cliccare sul pulsante di registrazione in alto a destra della pagina per aprire il modulo.

Nel primo passaggio all'utente è richiesto di indicare il proprio codice fiscale: questo permetterà di compilare automaticamente i campi dei passaggi successivi; In seguito bisognerà indicare il proprio nome e cognome; A questo punto occorre creare delle nuove credenziali di gioco scegliendo uno username e una password; Indicare l'indirizzo e-mail sul quale si riceverà un codice di sicurezza per procedere con l'iscrizione; Indicare il proprio numero di telefono Procedendo, sono richieste le informazioni sul luogo di nascita Successivamente occorre indicare le informazioni sul proprio indirizzo di residenza Fornire gli estremi di un documento di identità di cui in seguito bisognerà caricare una copia sulla piattaforma per convalidare il proprio conto (carta di identità, patente o passaporto); Leggere e accettare contratto e informativa sulla privacy, e scegliere se ricevere le comunicazioni commerciali dell'operatore In seguito impostare un limite di ricarica settimanale per favorire un'esperienza di gioco sicura e responsabile. Nell'ultimo passaggio della registrazione è possibile scegliere il bonus benvenuto tra quelli indicati, o indicare un codice Stake per attivare la promozione relativa. L'utilizzo dei codici promozionali è sempre una scelta facoltativa ma potrebbe essere necessaria per aderire ad offerte esclusive.

È fondamentale convalidare il conto di gioco al momento della creazione dell'account attraverso l’upload di una copia del proprio documento di identità, come richiesto dall'ADM.

Altre offerte disponibili su Stake.it

Oltre ai bonus di benvenuto per i nuovi utenti, Stake offre un'ampia gamma di promozioni continuative sia per le scommesse sportive che per il casinò online. Queste iniziative mirano a offrire ai giocatori opportunità aggiuntive e a rendere la loro esperienza di gioco coinvolgente anche dopo la registrazione. Per quanto riguarda le promozioni sulle scommesse di Stake, tra le più comuni si possono trovare:

Early Payout: se la squadra su cui si è scommesso ottiene un vantaggio di due goal, la scommessa viene considerata vincente e pagata in anticipo, indipendentemente dal risultato finale dell'incontro;

se la squadra su cui si è scommesso ottiene un vantaggio di due goal, la scommessa viene considerata vincente e pagata in anticipo, indipendentemente dal risultato finale dell'incontro; Bonus Multipla fino al 150%: sulle scommesse composte da un minimo di 5 eventi è possibile ottenere una maggiorazione percentuale sulla potenziale vincita. Questa maggiorazione può arrivare fino al 150% per le multiple con 30 eventi, a condizione che ogni singola selezione abbia una quota minima di 1.25;

sulle scommesse composte da un minimo di 5 eventi è possibile ottenere una maggiorazione percentuale sulla potenziale vincita. Questa maggiorazione può arrivare fino al 150% per le multiple con 30 eventi, a condizione che ogni singola selezione abbia una quota minima di 1.25; Red Card: su alcuni dei match più popolari, l'operatore può rimborsare le scommesse perdenti nel caso in cui venga estratto un cartellino rosso durante la partita. A questa promozione si applicano termini e condizioni specifici.

Per quanto riguarda il casinò, Stake mette a disposizione diverse iniziative come i Pragmatic Drop & Wins, che offrono premi casuali ai giocatori che giocano alle slot designate. Gli importi vinti possono essere assegnati come premi in saldo prelevabile o come moltiplicatori di vincita, a seconda dei termini della specifica promozione.

Per alcune di queste offerte, potrebbe essere richiesta la digitazione di un codice promozionale Stake al momento della registrazione o del deposito, un elemento opzionale ma che potrebbe essere necessario per attivare iniziative speciali.

Conoscere meglio Stake Italia

Stake è una piattaforma di gioco online che opera in Italia con la licenza numero 16017, ed è parte del gruppo tecnologico australiano Easygo. Il brand offre ai propri utenti una vasta gamma di prodotti, strutturati in due sezioni principali: una dedicata alle scommesse sportive e un'altra al casinò.

Per quanto riguarda lo sport, il palinsesto copre 29 discipline e offre un payout medio del 94,5% sulla Serie A. All'interno della sezione sport i giocatori possono trovare diverse possibilità di puntata, sia antepost, pre-match che live e mercati speciali come ‘Calcio di punizione’, ‘Rigore’, ‘Autogol’ e tanti altri.

La sezione casinò, invece, mette a disposizione un'ampia selezione di giochi, tra cui 687 slot machine, live casinò, lotterie, baccarat, blackjack e roulette. La piattaforma si distingue anche per l'assistenza clienti, disponibile ogni giorno e 24 ore su 24 tramite live chat ed e-mail.

Stake a confronto con altri bookmaker ADM

Per prendere una decisione consapevole, è fondamentale confrontare Stake con operatori come Netbet e William Hill. Questo confronto permette di identificare le differenze sostanziali nella varietà degli sport offerti, nelle opzioni di live streaming e nel numero di promozioni a disposizione.

Info Stake Netbet William Hill ✅ Licenza 16017 16021 16044 📺 Live Streaming Sì No Sì ⚽ Sport disponibili 29 22 24 ⭐ Payout 94,5% 94,01% 93,86% 🎲 Casino Slots/Giochi 687+ 3500+ 1000+ 🔖 Promo disponibili Early Payout, Red Card, Bonus Multipla 6 Sport, 6 Casino 7 Sport, 4 Casinò

Domande su Stake.it

A seguire la redazione ha raccolto alcune delle domande più frequenti su Stake, codice promozionale e bonus di benvenuto.

Stake è legale in Italia?

Sì, Stake.it opera in Italia con regolare licenza ADM numero 16017 che ne certifica la conformità alla normativa italiana in materia.

Stake ha un codice promo?

I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta sulla piattaforma possono digitare un codice Stake in fase di registrazione in modo opzionale. Per attivare il bonus di benvenuto non occorre nessun codice promo, basta registrarsi tramite link affiliato e selezionare la promozione in fase di iscrizione.

È disponibile un bonus di benvenuto sport su Stake?

Attualmente l'operatore offre un bonus scommesse del valore del 100% del primo versamento fino 1.000€. Tuttavia i nuovi giocatori possono ottenere un welcome bonus casinò pari a 25€ senza deposito e 100% del primo versamento fino a 1.000€. La promozione è collegata alla registrazione tramite link affiliato, nessun codice promo Stake richiesto.