Codice bet365 aprile 2026: bonus e registrazione

Qual è il codice di presentazione bet365?

Il codice bet365 attivo a aprile 2026 è ITAG***. È un codice di presentazione facoltativo che i nuovi utenti possono digitare in fase di registrazione. Dopo aver creato un conto di gioco è possibile aderire all'offerta di benvenuto.

🔖 Codice bet365 ITAG*** Valido per Scommesse Sportive Stato Attivo ✔️ Utilizzo Registrazione Ultimo aggiornamento 30 aprile 2026 T&C Il codice di presentazione ITAG*** può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C. Offerta nuovi clienti Verifica il bonus

Per avere più dettagli sulle promo di questo operatore, è possibile leggere la nostra guida dedicata al bonus benvenuto bet365 scommesse.

Ricordiamo: Il codice di presentazione ITAG*** può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Come aprire un conto con codice bet365

Il primo passo per accedere al mondo di bet365 è effettuare la registrazione sul sito, operazione consentita solo ai maggiorenni. In fase di iscrizione i nuovi utenti possono digitare il codice bet365 ITAG***, vediamo come:

Accedere al sito ufficiale di bet365.it; Cliccare sul pulsante di registrazione in alto a destra Compilare il modulo di iscrizione con tutte le proprie informazioni personali o scegliere la modalità SPID Fornire i dettagli di un documento di riconoscimento valido come carta d’identità, patente o passaporto; Creare le credenziali di accesso: nome utente e una password sicura, Il bookmaker offre anche la possibilità di impostare limiti di versamento personalizzati, Inserire il codice di presentazione bet365 ITAG*** nello spazio dedicato (scelta facoltativa) Leggere e accettare tutti i termini e le condizioni, così come il contratto e la normativa sulla privacy.

Ricordiamo: Il codice di presentazione ITAG*** può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Per concludere l'intero processo e attivare a tutti gli effetti il conto gioco, è indispensabile validare l'account tramite l'invio di una copia del documento di identità fornito in precedenza. Questa verifica dovrà avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione, altrimenti l’account sarà inevitabilmente sospeso. La validazione potrebbe non essere necessaria se si effettua la registrazione tramite SPID.

Come funziona il bonus bet365?

bet365 mette a disposizione dei nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta un'offerta di benvenuto, ecco come funziona:

Apri un conto, effettua un versamento di almeno €5 e potrai ottenere un bonus del 100% sul tuo versamento qualificante, fino a un massimo di €500. Si applicano termini e condizioni specifici.

In pratica dopo aver aperto un conto ed effettuato una ricarica qualificante, al giocatore è richiesto di giocare l'intero importo versato almeno una volta. Così facendo ottiene il bonus di benvenuto.

⭐ bet365 scommesse Offerta di benvenuto per i nuovi clienti Descrizione Offerta Apri un conto, effettua un versamento di almeno €5 e potrai ottenere un bonus del 100% sul tuo versamento qualificante, fino a un massimo di €500. Vedi T&C.

Deposito minimo 5€ Metodi esclusi PayPal, Paysafecard Requisiti bonus x10 Quota minima 3.00 (nelle multiple almeno una selezione deve avere quota 3.00) Validità 30 giorni Codice bet365 ITAG***

Il Codice di presentazione ITAG** può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta.

Per aderire all'iniziativa di benvenuto nella sezione bet365 scommesse è necessario rispettare alcuni reguisiti. È fondamentale essere maggiorenni ed effettuare per la prima volta la registrazione sul portale. Queste promozioni possono, a discrezione dell'operatore, richiedere o meno l'uso di un codice bet365 e vengono aggiornate periodicamente per mantenere vivo l'interesse dei giocatori.

Termini e condizioni delle iniziative

L'inserimento del codice di presentazione su bet365 durante la registrazione è una scelta facoltativa per l'utente, che può decidere di inserirlo nel relativo campo all’interno del modulo di registrazione. Questo talvolta potrebbe essere collegato a specifiche iniziative promozionali.

Dopo questa fase, è possibile procedere con i passaggi utili per partecipare a eventuali offerte di benvenuto attive che richiedono

deposito iniziale qualificante di almeno 5€

rigioco della somma versata per il suo valore entro 7 giorni

una volta ottenuto l'importo, il rigioco dello stesso per x10 volte

sono valide solo scommesse con quota min. 3.00.

Ma quindi come funziona il bonus di bet365? Facciamo un esempio pratico: un utente deposita 10€, ottiene quindi un bonus da 10€ che verrà accreditato solo dopo aver scommesso per un valore di 10€ entro 7 giorni. A questo punto, soddisfatti i requisiti, ottiene il suo credito ma avrà bisogno di sbloccarlo. Come? Rigiocandolo per x10 volte: 10€ x 10€ = 100€. Dunque sarà necessario generare un volume di giocate pari a 100€ per soddisfare T&C entro 30 giorni.

bet365: bonus a confronto con altre iniziative

Spesso i siti di scommesse cercano di attrarre nuovi utenti offrendo promozioni dedicate a chi apre un conto gioco per la prima volta. Questo approccio è comune tra operatori noti come Eurobet, Sisal e Lottomatica, ma anche Goldbet e Betflag che in Italia sono considerati degli importanti punti di riferimento nel settore del betting, e non per ultimo bet365. Per avere una panoramica oggettiva e trasparente dell'offerta per i nuovi clienti dell'operatore britannico, è fondamentale confrontarne ogni aspetto cone le iniziative di altri bookmaker legali in Italia.

Dettagli bonus bet365 William Hill Stake Importo Fino 500€ Fino 210€ Fino 1.000€ Deposito minimo 5€ 20€ 10€ Metodi esclusi Paypal, Paysafe Nessuno Nessuno Wagering x10 x1 x8 Validità 30 giorni 7 giorni 7 giorni

A cosa serve il codice bet365 alla registrazione? Come visto precedentemente, l'utilizzo dei codici di bet365 in fase di iscrizione non cambiano l'importo della promo, tuttavia l'operatore potrebbe mettere a disposizione delle offerte esclusive attivabili tramite questa modalità. Inoltre il codice serve a tracciare l'utente e a poter, in caso di disponibilità, inviare comunicazioni di offerte o bonus futuri.

Prossimi eventi sportivi su bet365

Dopo aver efffettuato la registrazione sul sito dell'operatore, aver usato il codice e bonus su bet365, e una volta ottenuto l'importo di benvenuto, i giocatori possono scegliere tra una vastità di eventi sportivi per utilizzare il credito ricevuto o i fondi depositati. Il palinsesto sportivo è il più ampio tra i bookmakers AMD con oltre 40 sport disponibili. Ovviamente il calcio è la disciplina più importante e più popolare in Italia.

Ecco gli eventi sportivi di rilievo di Martedì 31 Marzo sui quali è possibile scommettere su bet365:

Qualificazioni Mondiali 2026: Bosnia ed Erzegovina - Italia ore 20:45 Svezia - Polonia ore 20:45 Kosovo - Turchia ore 20:45 Cechia - Danimarca ore 20:45

Amichevoli Internazionali: Spagna - Argentina ore 20:30 (a Torino) Paesi Bassi - Ecuador ore 20:45 Austria - Corea del Sud ore 20:45 Francia - Colombia ore 21:00



Molti di questi eventi, come ad esempio i match di Premier, hanno l'Audio Live disponibile, mentre vi è un'ampia copertura di diversi match de LaLiga spagnola con diretta streaming TV attivabile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o con scommesse effettuate.

bet365 a confronto con altri bookmaker ADM

Valutare i bonus e le promozioni è solo una parte del processo di selezione. Considerare la varietà di sport, i giochi da casinò e le quote offerte dagli operatori può aiutare a individuare la piattaforma più completa per le proprie scommesse e il proprio intrattenimento.

Info bet365 Eurobet Sisal ✅ Licenza 16030 16012 16020 📺 Live Streaming Sì* Sì Sì ⚽ Sport disponibili 41 25 24 ⭐ Payout 94,58% 93,62% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 1122+ 6000+ 900+ 🔖 Promo disponibili 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 7 Sport, 17 Casino, 6 Poker, 11 Bingo, 3 Giochi di Carte, 3 Lotterie, 2 Virtual, 1 Ippica 4 Sport, 1 Casino, 1 Lotterie, 1 Poker, 1 Giochi di Carte, 1 Bingo, 1 All Around

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Convalidare conto bet365: come eseguire la verifica dell’identità

La verifica del conto su bet365 è una procedura obbligatoria richiesta dell'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che permette agli operatori del mondo del betting di confermare che tutti i giocatori che accedono ai loro prodotti siano maggiorenni. Ricordiamo infatti che il gioco è riservato esclusivamente a persone di età dai 18 anni in su.

Inoltre, la convalida del conto è essenziale per poter effettuare prelievi di eventuali vincite. La prima domanda che spesso si pongono gli utenti è: quali documenti posso utilizzare per convalidare il conto?

È possibile trasmettere:

Carta di identità

Patente

Passaporto

Come convalidare il conto quindi? Dopo l'iscrizione, step che può includere l'utilizzo facoltativo di un codice di presentazione bet365, è necessario inviare una copia del documento di identità entro 30 giorni per evitare la sospensione del conto, provvedimento che può avere la durata di 60 giorni. Trascorso questo periodo, si rischia la chiusura definitiva dell'account. Il processo di verifica si completa semplicemente inviando una foto del proprio documento all'indirizzo email apposito fornito dall'operatore.

In alternativa i giocatori possono utilizzare la modalità di registrazione SPID per verificare immediatamente la loro identità.

bet365: il palinsesto sportivo e mercati di scommessa

Il palinsesto di bet365 è tra i più ampi del settore, con oltre 41 discipline sportive disponibili.

⚽ Il calcio al centro

Il calcio è lo sport principale e copre una vasta gamma di competizioni:

Campionati maggiori: Serie A, Serie B, Premier League.

Serie A, Serie B, Premier League. Tornei internazionali: Copa Libertadores e Liga Profesional argentina.

Copa Libertadores e Liga Profesional argentina. Campionati minori: Eventi meno noti come la Coppa di Nigeria o la FA Cup del Senegal.

🔍Tipi di scommessa

Oltre ai mercati tradizionali, l'operatore si distingue per alcune opzioni specifiche e nuovi inserimenti:

Esclusive: Handicap Asiatico e Somma Goal Asiatica.

Handicap Asiatico e Somma Goal Asiatica. Mercati speciali: Scommesse su cartellini, calci d’angolo, primo o ultimo marcatore.

📎Come scommettere su bet365

Dopo aver completato la registrazione (l'uso di un codice presentazione bet365 è opzionale e non modifica i bonus) e aver effettuato un deposito, è possibile iniziare a scommettere seguendo questi passaggi:

Scegliere lo sport: Selezionare la disciplina dal menu a sinistra. Trovare l'evento: Scegliere il campionato e la partita specifica. Selezionare la quota: Cliccare sul valore associato al proprio pronostico. Confermare: Inserire l'importo e attendere la validazione ADM.

Tipologie di giocata

Scommessa Singola: Selezionare un solo evento, indicare la cifra e confermare.

Selezionare un solo evento, indicare la cifra e confermare. Scommessa Multipla: Si possono combinare fino a 30 eventi in un'unica schedina.

Si possono combinare fino a in un'unica schedina. Sistemi: Aggiunge più mercati dello stesso evento e gestisce le combinazioni tramite la sezione "Opzioni Scommesse".

Payout e quote

Il livello delle quote è competitivo e in linea con i principali operatori del mercato italiano. Il payout di bet365 si attesta in media al 94,58% sui match di Serie A, mentre SNAI si aggira attorno al 93,97% e Netbet arriva al 94,01%.

Funzionalità per scommettere online

Le iniziative di benvenuto, a loro volta anche legate al possibile utilizzo di un codice bet365 in fase di iscrizione, possono essere indubbiamente un importante incentivo per attrarre nuovi utenti su una piattaforma di gioco. Tuttavia, ciò che contribuisce a mantenere vivo l'interesse degli utenti, sono le diverse funzionalità offerte da un determinato bookmaker. Nel caso di bet365 è possibile trovare sul portale una serie di strumenti per le scommesse online, tra cui la possibilità di seguire i match in ogni minimo dettaglio grazie a grafiche e streaming (disponibile per gli utenti con saldo positivo o che abbiano effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore, se localizzati in Italia). È anche possibile monitorare l’andamento degli eventi scommessi tramite le notifiche e utilizzare l'opzione di cashout.

Sostituto+ su bet365

Come funziona il mercato Sostituto+ su bet365? L'operatore ha recentemente aggiunto un nuovo mercato di scommessa, si tratta di Sostituto+ che permette di estendere la propria giocata sul mercatore anche qualora questo venga sostituito.

Il mercato è disponibile per scommesse sia live che pre-match, singole o multiple. Ad esempio: si decide di puntare su Pulisic come marcatore, ma a metà del match viene sostituito da Leao. Qualora Leao segnasse, la nostra schedina sarebbe vincente. Si applicano ulteriori T&C.

Vince/Avanti di due goal

Tra le diverse iniziative e funzionalità dell'operatore britannico, recentemente è stato introdotto il mercato Vince/Avanti di due goal. Disponibile su oltre 40 campionati per le scommesse pre-match, permette di vedere subito la propria selezione vincente qualora, dopo aver selezionato il mercato, la squadra scelta sia avanti di due goal in qualsiasi momento della partita. In questo caso ci sono due scenari in base alla tipologia di scommessa

singola : la giocata viene pagata interamente se la squadra selezionata è in vantaggio di due goal in qualsiasi momento

: la giocata viene pagata interamente se la squadra selezionata è in vantaggio di due goal in qualsiasi momento multipla: la selezione viene pagata quando si verifichi l'evento pronosticato, mentre le altre selezioni restano in gioco come da consuetudine.

Offerta sulle multiple di bet365

Un'altra delle funzioni ed iniziative di questo operatore è il bonus multipla. L'offerta sulle multiple di bet365 permette di incrementare le potenziali vincite sulle scommesse sportive a partire da un minimo di 2 selezioni, ciascuna con una quota minima di 1.20, su eventi di calcio, tennis e basket.

L'incremento della vincita parte da un 5% su una scommessa con 2 selezioni e può arrivare fino a un massimo del 70% su giocate con 14 o più selezioni. È importante considerare che eventuali scommesse annullate non rientrano nel calcolo delle selezioni per l'offerta. L'offerta è soggetta a termini e condizioni specifici, che ne regolano l'applicazione e l'importo del bonus massimo ottenibile.

Naturalmente il concessionario di gioco britannico non è l'unico ad offrire un incremento percentuale progressivo sulle giocate multiple, ecco un confronto con altri operatori in Italia:

Sisal: Fino al 177% in più su multiple con una quota minima di 1.24 per selezione.

Fino al 177% in più su multiple con una quota minima di 1.24 per selezione. Betsson: Fino al 600% in più su giocate di almeno 30 eventi, con una quota minima di 1.25 per evento.

Fino al 600% in più su giocate di almeno 30 eventi, con una quota minima di 1.25 per evento. Eurobet: Fino al 354,9% in più su una multipla di 30 eventi.

Bet Builder - come funziona lo strumento crea la tua scommessa

Tra le funzionalità più innovative presenti sulla piattaforma c'è la Bet Builder, che ha riscosso notevole interesse tra i giocatori. Dopo la creazione di un account, con la possibilità di utilizzare il bet365 codice di presentazione (opzione che, ricordiamo, è del tutto facoltativa), gli utenti possono esplorare il palinsesto sportivo e creare la loro scommessa personalizzata. Con la Bet Builder è possibile combinare fino a sei pronostici su eventi selezionati, scegliendo da mercati come:

Risultato incontro

Entrambe le squadre segnano

Somma totale dei goal

Giocatori segnano in qualsiasi momento

Altri siti di scommesse che offrono strumenti simili di personalizzazione delle proprie scommesse sono:

Sisal con il servizio Scommesse On demand , che permette agli utenti di proporre scommesse ad-hoc.

con il servizio , che permette agli utenti di proporre scommesse ad-hoc. Bwin con Bet Idea, un'opzione che consente la creazione di scommesse multiple personalizzate rispondendo a un breve questionario generato in base alla selezione di un determinato campionato.

Cashout scommesse: la funzionalità per chiudere anticipatamente una giocata

Una delle funzionalità più interessanti offerte dalla piattaforma di bet365 è il cashout delle scommesse, un’opzione che consente agli utenti di chiudere una scommessa prima che tutti gli eventi inclusi siano completati. L'obiettivo del cashout è quello di ridurre le perdite, permettendo di incassare una somma inferiore alla vincita potenziale, ma che copra almeno l'importo iniziale della puntata, nel caso in cui i pronostici non si stiano rivelando corretti. Questa funzione è disponibile sia per le scommesse singole che multiple, sia in modalità live che pre-match. Per utilizzare il cashout, basta cliccare sul pulsante "Cash Out" accanto alla selezione della scommessa. È importante notare che questa opzione potrebbe non essere disponibile per tutti gli sport e i mercati.

App mobile bet365

Sono sempre di più i bookmakers che sviluppano applicazioni dedicate alle scommesse sportive per facilitare un'esperienza di gioco rapida e intuitiva. Un esempio sono operatori come Betflag e Sisal, che offrono app specifiche per ciascun prodotto. Anche bet365 ha creato la sua app mobile, disponibile per dispositivi con sistemi operativi iOS e Android.

iOS: Per gli utenti iOS, l'app si può scaricare facilmente dall'App Store. Una volta installata, gli utenti possono creare un nuovo account (operazione riservata esclusivamente ai maggiorenni) oppure accedere utilizzando le credenziali già fornite al momento dell’iscrizione.

Una volta installata, gli utenti possono creare un nuovo account (operazione riservata esclusivamente ai maggiorenni) oppure accedere utilizzando le credenziali già fornite al momento dell’iscrizione. Android: Per i dispositivi Android, invece, è necessario recarsi sul sito ufficiale del concessionario di gioco per scaricare il file apk: dopo il download, occorre abilitare l’opzione relativa all'installazione da fonti sconosciute per procedere con l'installazione dell'app e, successivamente, effettuare il login o registrarsi.

L'app mobile di bet365 offre tutti i servizi del bookmaker senza modifiche significative nell'interfaccia grafica. Gli utenti possono consultare sport, mercati, quote e promozioni, oltre ad attivare notifiche per rimanere aggiornati sugli eventi preferiti. Tramite l'applicazione è anche possibile aprire un nuovo conto gioco, utilizzando facoltativamente il codice di presentazione bet365 durante la registrazione.

📺 Come guardare la diretta streaming su bet365

Uno dei servizi più apprezzati offerti dal bookmaker britannico è la possibilità di accedere alla diretta live streaming bet365 per seguire alcuni eventi sportivi selezionati. Questo servizio è riservato esclusivamente agli utenti registrati che abbiano piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore o effettuato un deposito, purché geolocalizzati in Italia. La funzione consente di guardare in tempo reale determinati match, gare o competizioni, offrendo un utile supporto visivo per coloro che desiderano piazzare scommesse live.

È importante notare che la diretta streaming è disponibile solo per alcuni eventi scelti dall'operatore e non per l'intero palinsesto. Per accedervi, è necessario possedere un account attivo, con un deposito o una scommessa effettuata nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che la creazione di un account, durante la quale si può facoltativamente inserire il codice bet365, è riservata ai maggiorenni.

Altri operatori che offrono servizi di streaming per eventi sportivi selezionati in Italia, con buona qualità grafica e un'ampia copertura, sono:

Better Lottomatica;

Snai;

William Hill.

⚖️ Valutazione complessiva e conclusioni

In sintesi, bet365 offre un'esperienza di scommesse online fluida e intuitiva, con un'interfaccia utente facile da navigare. L'inserimento facoltativo del codice bet365 durante la registrazione è un processo chiaro e lampante, sebbene non influisca sull'entità delle offerte promozionali. La varietà delle discipline sportive disponibili rende questo bookmaker uno dei migliori, grazie alla sua lunga esperienza nel settore.

Sebbene ci sia spazio per alcuni miglioramenti come l'espansione dei mercati di scommessa con opzioni più peculiari, l'offerta complessiva di bet365 resta di alto livello, comparabile a quella di altri operatori di spicco come Eurobet, Sisal e Lottomatica.

Punti a favore 👍 Punti a sfavore👎 codice di presentazione bet365 disponibile alla registrazione Visualizzazione schedina poco user-friendly Applicazione mobile Minor numero di mercati speciali di scommessa 40+ discipline sportive Iniziative di benvenuto per i nuovi clienti Registrazione SPID

Altri codici promozionali

Oltre al codice di presentazione bet365 sono disponibili altri codici promozionali messi a disposizione da operatori in Italia. Un esempio sono il

Per saperne di più sul loro funzionamento ed utilizzo, è possibile visitare le nostre guide dedicate.