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Coppa del Mondo 2026: Guida alle Scommesse, Pronostici e Quote

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    Quote vincente Mondiali 2026: pronostici e analisi delle scommesse

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  1. Inghilterra vs Argentina

    Pronostici Inghilterra - Argentina: la Albiceleste costretta ai tempi supplementari

  2. Francia vs Spagna

    Pronostici Francia - Spagna: i "Bleus" vendicano la sconfitta in Nations League

  3. Coppa del Mondo

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  5. Argentina vs Svizzera

    Pronostici Argentina - Svizzera: capolinea per gli svizzeri

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  7. Spagna vs Belgio

    Pronostici Spagna - Belgio: le Furie Rosse vogliono confermare il proprio dominio

  8. Francia vs Marocco

    Pronostici Francia - Marocco: quota di valore per i Leoni dell'Atlante imbattuti nei 90 minuti

  9. Svizzera vs Colombia

    Pronostici Svizzera - Colombia: un arrivo al fotofinish a Vancouver

  10. Argentina vs Egitto

    Pronostici Argentina - Egitto: i campioni in carica pronti a superare i Faraoni

  11. Portogallo vs Spagna

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  12. Messico vs Inghilterra

    Pronostici Messico - Inghilterra: El Tri punta a rivivere le imprese del '70 e dell'86

  13. Brasile vs Norvegia

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