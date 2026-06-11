Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Mondiali 2026, Gruppo B: Guida alle squadre

  1. Canada World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Canada

    Canada World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Canada

  2. Switzerland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svizzera

    Switzerland World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Svizzera

  3. Qatar World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Qatar

    Qatar World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Qatar

  4. Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Bosnia

    Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    Guida ai Mondiali 2026: Bosnia