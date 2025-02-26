Che cos'è il gioco responsabile?

Il gioco responsabile è un approccio consapevole e moderato alle scommesse e ai giochi online, vissuti esclusivamente come una forma di intrattenimento e mai come un mezzo di sussistenza. È fondamentale perché si pone come barriera contro il disturbo da dipendenza patologica al gioco, tutelando la salute psicofisica, le relazioni sociali e il patrimonio del giocatore.

Adottare queste pratiche significa mantenere il controllo, stabilire confini chiari e riconoscere i segnali di rischio, garantendo che il gioco rimanga un piacere sicuro e gestito all'interno del circuito legale monitorato dall'ADM. Per far sì che ciò accada, vi sono alcuni suggerimenti e strategie che si possono adottare.

Consigli per giocare responsabilmente

Impostare i limiti di deposito

Una delle strategie più efficaci per favorire il gioco responsabile, e la prima che si incontra quando ci si registra su un sito di scommesse, è l'Autolimitazione. Al momento dell'apertura di un conto di gioco, agli utenti viene chiesto di impostare un limite di deposito che può essere settimanale o mensile. Raggiunta questa soglia, il giocatore non potrà più depositare sul sito. Per ampliare il limite di versamento, sarà possibile inviare una richiesta all'operatore, ma la modifica diventerà effettiva solo dopo 7 giorni.

In caso contrario, qualora si volesse rendere l'autolimitazione più stringente, il cambiamento sarà immediato.

In Italia, tutti i concessionari autorizzati ADM (come Snai, Sisal, Lottomatica o bet365.it ad esempio) hanno l'obbligo di offrire lo strumento dell'Autolimitazione.

Fare pause regolari

È facile farsi trascinare dall'adrenalina. Fare pause regolari permette di prendere decisioni strategiche anziché impulsive.

Secondo la ricerca, una pausa di soli quindici minuti dopo una scommessa persa può ridurre drasticamente le giocate dettate dall'emotività.

I giocatori più equilibrati sono attivi solo periodicamente. È consigliabile programmare le sessioni di gioco: ad esempio, scommettere solo a weekend alterni, lasciando spazio alla riflessione e ad altre attività. Inoltre, molti operatori regolarmente licenziati dall'ADM, dispongono di timer che permettono al giocatore di tenere traccia del tempo trascorso puntando online.

Rispettare il proprio Bankroll

I giocatori assennati stabiliscono un Bankroll, ovvero un budget, destinato alle scommesse o ai giochi online. L'idea di base del betting è che il giocatore non debba mai spendere più di quanto possa permettersi di perdere.

Rispettando rigorosamente il proprio bankroll, non si rischia di accumulare perdite superiori a quanto previsto. Ponendo che un utente stabilisca un budget di 100€ mensili per le scommesse, non dovrà in alcun caso superare tale limite. In questo scenario, l'utente ha già messo in conto la perdita di quei 100€: ogni eventuale vincita viene considerata un bonus, non una certezza su cui fare affidamento.

Nota bene: scommettere deve essere un divertimento e mai un modo per risolvere problemi finanziari.

Leggere e comprendere termini e condizioni (T&C)

Comprendere il regolamento di un bookmaker è fondamentale, specialmente per quanto riguarda i bonus di benvenuto e le promozioni. Spesso queste offerte includono requisiti di puntata (wagering) che rendono il bonus meno vantaggioso di quanto sembri.

Esempio: Un'offerta recita "Scommettendo 30€ è possibile ricevere un bonus di 30€". Tuttavia, i T&C potrebbero specificare che la scommessa deve essere una multipla con quota minima 2.00. Scommettendo su una singola a quota 1.50, perciò, non si riceverà alcun bonus. I termini e le condizioni sono sempre disponibili sui siti certificati ADM. Leggere le clausole scritte in piccolo evita spiacevoli malintesi.

Test di autovalutazione

Il test di autovalutazione è uno strumento diagnostico rapido, composto da domande standardizzate che permettono di misurare l'impatto del gioco sulla propria vita. È obbligatorio su tutte le piattaforme autorizzate ADM e serve a identificare precocemente segnali di comportamenti a rischio.

Lo si può trovare solitamente nella sezione dedicata al "Gioco Responsabile" del sito dell'operatore o all'interno del proprio profilo utente. Utilizzarlo è semplice e anonimo. Rispondendo con onestà, si riceve un profilo di rischio immediato e suggerimenti pratici, come l’invito a ridurre i limiti di deposito/giocata o a contattare i vari canali di assistenza.

Il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA)

Lo strumento più potente in Italia è l'Autoesclusione. Se un giocatore sente di avere un problema, può iscriversi al RUA. Questo comporta il blocco immediato dell'accesso a tutti i conti gioco online su piattaforme autorizzate ADM, sia per un periodo prefissato (30, 60 o 90 giorni) sia a tempo indeterminato. Durante questo periodo il giocatore non può aprire nuovi conti né ricevere comunicazioni di marketing.

Gli effetti del gioco sulla salute mentale

Se vissuto correttamente, il gioco può rappresentare un hobby che rende l'esperienza sportiva più coinvolgente ed entusiasmante. Tuttavia, può avere effetti negativi sulla salute mentale.

Il gioco può essere particolarmente rischioso per chi soffre di condizioni preesistenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce il Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) come una vera e propria dipendenza comportamentale.

Un report del 2025 ha evidenziato come questa patologia possa portare a difficoltà finanziarie, problemi fisici e rotture relazionali. Chi ne soffre prova spesso vergogna, ansia o depressione e sente di aver perso il controllo sulle proprie decisioni.

Come riconoscere i segnali di allarme

Riconoscere un rapporto poco sano con le scommesse è il primo passo per chiedere aiuto. I segnali tipici includono:

Inseguire le perdite: scommettere immediatamente dopo una giocata persa per cercare di recuperare i soldi spesi.

scommettere immediatamente dopo una giocata persa per cercare di recuperare i soldi spesi. Nascondere il gioco: mentire ad amici e familiari sull'entità delle proprie giocate.

mentire ad amici e familiari sull'entità delle proprie giocate. Irritabilità: sentirsi ansiosi o nervosi quando non è possibile scommettere.

In questi casi, il gioco non è più un divertimento ma una ricerca compulsiva di dopamina. Alternative sane per stimolare la dopamina includono lo sport, la socializzazione, gli hobby creativi e il tempo passato all'aria aperta. In caso si sperimentino tali sintomi, occorre rivolgersi ai sistemi di supporto messi a disposizione in Italia.

Organizzazioni per il Gioco Responsabile in Italia a febbraio 2026

In caso di sensazione di perdita di controllo o per semplice scopo informativo, ecco le risorse ufficiali attualmente disponibili in Italia:

Organizzazione Servizio Contatto Telefono Verde Nazionale Servizio anonimo dell'Istituto Superiore di Sanità. 800 558822 GiocaResponsabile.it Portale con consulenze psicologiche e legali gratuite. Chat online / 800 921121 RUA (Registro Unico) Autoesclusione trasversale da tutti i siti ADM. Tramite sito ADM o SPID S.E.R.D. Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Presso la tua ASL locale

Perché è fondamentale affidarsi solo a piattaforme ADM (ex AAMS)

Scegliere piattaforme con licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è il primo e più importante passo per giocare responsabilmente. L'ADM è l'ente statale che stabilisce le regole che gli operatori devono seguire per proteggere la salute e i fondi dei giocatori. Senza la certificazione ADM (precedentemente indicato come AAMS), non esiste un vero protocollo di tutela per il giocatore.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si impegna a tutelare i giocatori attraverso servizi che passano dai siti di scommesse quali:

Obbligo di Autolimitazione: solo sui siti ADM i giocatori sono tenuti a impostare un tetto massimo di deposito settimanale.

solo sui siti ADM i giocatori sono tenuti a impostare un tetto massimo di deposito settimanale. Accesso al RUA: è possibile iscriversi al Registro Unico delle Autoesclusioni per bloccare l’accesso a tutti i siti legali contemporaneamente.

è possibile iscriversi al Registro Unico delle Autoesclusioni per bloccare l’accesso a tutti i siti legali contemporaneamente. Algoritmi Certificati: la garanzia che l'esito delle giocate sia equo e non manipolato.

la garanzia che l'esito delle giocate sia equo e non manipolato. Trasparenza: i Termini e Condizioni devono essere chiari, evitando offerte che possano spingere il giocatore a puntare più del dovuto.

Quali sono i rischi legati all'utilizzo di piattaforme senza regolare licenza al gioco? Eccone alcuni:

Nessun limite al gioco: spesso non offrono strumenti per fermarsi, favorendo comportamenti compulsivi.

spesso non offrono strumenti per fermarsi, favorendo comportamenti compulsivi. Assenza di tutele legali: se il sito non paga o si comporta in modo scorretto, non si riceverà alcun aiuto o tutela legale.

se il sito non paga o si comporta in modo scorretto, non si riceverà alcun aiuto o tutela legale. Pericolo per i dati: le proprie informazioni e i dati sensibili potrebbero essere esposti.

FAQ - Domande frequenti sul gioco responsabile

Come faccio a sapere se un sito di scommesse è sicuro?

Tutti i siti di scommesse e gioco online ADM devono riportare il logo dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla propria piattaforma e presentare il numero di licenza nell'header o footer della pagina. Inoltre, il numero di licenza è presente anche nell'elenco ufficiale degli operatori disponibile sul sito dell'ADM.

Come posso ricevere supporto per il gioco responsabile?

In Italia sono disponibili diversi canali per ottenere supporto in caso di necessità come ad esempio sul sito gamblingtherapy.org/it o su gioca-responsabile.it, oppure chiamando al numero verde nazionale 800 55 88 22 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Come richiedere l'autoesclusione con SPID?

Per richiedere l'autoesclusione dai siti di scommesse e giochi online tramite SPID basta visitare il sito ufficiale dell'ADM e qui effettuare il login con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) attraverso la scheda apposita. In alternativa, è possibile richiedere in modo manuale l’autoesclusione tramite la piattaforma dell'operatore presso la quale si è in possesso di un conto di gioco.

