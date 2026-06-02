Probabili formazioni Mondiali 2026: titolari e undici tipo delle 48 nazionali
PROBABILE FORMAZIONE ALGERIA
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Allenatore: Petkovic
PROBABILE FORMAZIONE ARABIA SAUDITA
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Allenatore: Donis
PROBABILE FORMAZIONE ARGENTINA
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada
Allenatore: Scaloni
PROBABILE FORMAZIONE AUSTRALIA
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Allenatore: Popovic
PROBABILE FORMAZIONE AUSTRIA
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Allenatore: Rangnick
PROBABILE FORMAZIONE BELGIO
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Allenatore: Garcia
PROBABILE FORMAZIONE BOSNIA
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Allenatore: Barbarez
PROBABILE FORMAZIONE BRASILE
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Allenatore: Ancelotti
PROBABILE FORMAZIONE CANADA
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Allenatore: Marsch
PROBABILE FORMAZIONE CAPO VERDE
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Allenatore: Bubista
PROBABILE FORMAZIONE COLOMBIA
(4-2-3-1): Montero; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James, Diaz, Suarez
Allenatore: Lorenzo
PROBABILE FORMAZIONE COREA DEL SUD
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Allenatore: Hong
PROBABILE FORMAZIONE COSTA D'AVORIO
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Allenatore: Faé
PROBABILE FORMAZIONE CURACAO
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Allenatore: Advocaat
PROBABILE FORMAZIONE CROAZIA
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Allenatore: Dalic
PROBABILE FORMAZIONE ECUADOR
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, HIncapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Allenatore: Beccacece
PROBABILE FORMAZIONE EGITTO
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Allenatore: Hassan
PROBABILE FORMAZIONE FRANCIA
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Allenatore: Deschamps
PROBABILE FORMAZIONE GERMANIA
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goreztka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Allenatore: Tuchel
PROBABILE FORMAZIONE GHANA
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Allenatore: Queiroz
PROBABILE FORMAZIONE GIAPPONE
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Allenatore: Moriyasu
PROBABILE FORMAZIONE GIORDANIA
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Allenatore: Sellami
PROBABILE FORMAZIONE HAITI
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Allenatore: Migné.
PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Allenatore: Tuchel
PROBABILE FORMAZIONE IRAN
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Allenatore: Ghalenoei
PROBABILE FORMAZIONE IRAQ
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Allenatore: Arnold
PROBABILE FORMAZIONE MAROCCO
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Allenatore: Ouahbi
PROBABILE FORMAZIONE MESSICO
(4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones
Allenatore: Aguirre
PROBABILE FORMAZIONE NORVEGIA
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Allenatore: Solbakken
PROBABILE FORMAZIONE NUOVA ZELANDA
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Allenatore: Bazele
PROBABILE FORMAZIONE OLANDA
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Allenatore: Koeman
PROBABILE FORMAZIONE PANAMA
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo
Allenatore: Christiansen
PROBABILE FORMAZIONE PARAGUAY
(4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos
Allenatore: Alfaro
PROBABILE FORMAZIONE PORTOGALLO
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Allenatore: Martinez
PROBABILE FORMAZIONE QATAR
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Allenatore: Lopetegui
PROBABILE FORMAZIONE REPUBBLICA CECA
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Allenatore: Koubek
PROBABILE FORMAZIONE REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Allenatore: Desabre
PROBABILE FORMAZIONE SCOZIA
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Allenatore: Clarke
PROBABILE FORMAZIONE SENEGAL
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Allenatore: Thiaw
PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Allenatore: De La Fuente
PROBABILE FORMAZIONE STATI UNITI
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Allenatore: Pochettino
PROBABILE FORMAZIONE SUDAFRICA
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Allenatore: Bross
PROBABILE FORMAZIONE SVEZIA
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Allenatore: Potter
PROBABILE FORMAZIONE SVIZZERA
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Allenatore: Yakin
PROBABILE FORMAZIONE TUNISIA
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Allenatore: Lamouchi
PROBABILE FORMAZIONE TURCHIA
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Allenatore: Montella
PROBABILE FORMAZIONE URUGUAY
(4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez
Allenatore: Bielsa
PROBABILE FORMAZIONE UZBEKISTAN
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Allenatore: Cannavaro
