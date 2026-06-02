Marco Trombetta

Probabili formazioni Mondiali 2026: titolari e undici tipo delle 48 nazionali

Coppa del Mondo

Le formazioni tipo delle nazionali partecipanti ai Mondiali 2026: tutti i probabili titolari e i possibili moduli di partenza degli allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE ALGERIA

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Allenatore: Petkovic

  • PROBABILE FORMAZIONE ARABIA SAUDITA

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Allenatore: Donis

  • PROBABILE FORMAZIONE ARGENTINA

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada

    Allenatore: Scaloni

  • PROBABILE FORMAZIONE AUSTRALIA

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Allenatore: Popovic

  • PROBABILE FORMAZIONE AUSTRIA

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Allenatore: Rangnick

  • PROBABILE FORMAZIONE BELGIO

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Allenatore: Garcia

  • PROBABILE FORMAZIONE BOSNIA

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Allenatore: Barbarez

  • PROBABILE FORMAZIONE BRASILE

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Allenatore: Ancelotti

  • PROBABILE FORMAZIONE CANADA

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Allenatore: Marsch

  • PROBABILE FORMAZIONE CAPO VERDE

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Allenatore: Bubista

  • PROBABILE FORMAZIONE COLOMBIA

    (4-2-3-1): Montero; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James, Diaz, Suarez

    Allenatore: Lorenzo

  • PROBABILE FORMAZIONE COREA DEL SUD

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Allenatore: Hong

  • PROBABILE FORMAZIONE COSTA D'AVORIO

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Allenatore: Faé

  • PROBABILE FORMAZIONE CURACAO

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Allenatore: Advocaat

  • PROBABILE FORMAZIONE CROAZIA

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Allenatore: Dalic

  • PROBABILE FORMAZIONE ECUADOR

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, HIncapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Allenatore: Beccacece

  • PROBABILE FORMAZIONE EGITTO

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Allenatore: Hassan

  • PROBABILE FORMAZIONE FRANCIA

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Allenatore: Deschamps

  • PROBABILE FORMAZIONE GERMANIA

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goreztka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Allenatore: Tuchel

  • PROBABILE FORMAZIONE GHANA

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Allenatore: Queiroz

  • PROBABILE FORMAZIONE GIAPPONE

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Allenatore: Moriyasu

  • PROBABILE FORMAZIONE GIORDANIA

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Allenatore: Sellami

  • PROBABILE FORMAZIONE HAITI

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Allenatore: Migné.


  • PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Allenatore: Tuchel


  • PROBABILE FORMAZIONE IRAN

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Allenatore: Ghalenoei


  • PROBABILE FORMAZIONE IRAQ

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Allenatore: Arnold


  • PROBABILE FORMAZIONE MAROCCO

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Allenatore: Ouahbi


  • PROBABILE FORMAZIONE MESSICO

    (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones

    Allenatore: Aguirre

  • PROBABILE FORMAZIONE NORVEGIA

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Allenatore: Solbakken


  • PROBABILE FORMAZIONE NUOVA ZELANDA

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Allenatore: Bazele


  • PROBABILE FORMAZIONE OLANDA

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Allenatore: Koeman


  • PROBABILE FORMAZIONE PANAMA

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo

    Allenatore: Christiansen


  • PROBABILE FORMAZIONE PARAGUAY

    (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos

    Allenatore: Alfaro


  • PROBABILE FORMAZIONE PORTOGALLO

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Allenatore: Martinez


  • PROBABILE FORMAZIONE QATAR

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Allenatore: Lopetegui


  • PROBABILE FORMAZIONE REPUBBLICA CECA

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Allenatore: Koubek


  • PROBABILE FORMAZIONE REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Allenatore: Desabre


  • PROBABILE FORMAZIONE SCOZIA

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Allenatore: Clarke


  • PROBABILE FORMAZIONE SENEGAL

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Allenatore: Thiaw


  • PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Allenatore: De La Fuente


  • PROBABILE FORMAZIONE STATI UNITI

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Allenatore: Pochettino


  • PROBABILE FORMAZIONE SUDAFRICA

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Allenatore: Bross


  • PROBABILE FORMAZIONE SVEZIA

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Allenatore: Potter


  • PROBABILE FORMAZIONE SVIZZERA

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Allenatore: Yakin


  • PROBABILE FORMAZIONE TUNISIA

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Allenatore: Lamouchi


  • PROBABILE FORMAZIONE TURCHIA

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Allenatore: Montella

  • PROBABILE FORMAZIONE URUGUAY

    (4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

    Allenatore: Bielsa


  • PROBABILE FORMAZIONE UZBEKISTAN

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Allenatore: Cannavaro

