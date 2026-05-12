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Marco Trombetta

Convocati Mondiali 2026: le rose ufficiali delle 48 Nazionali partecipanti

Coppa del Mondo

Le liste dei 26 convocati ufficiali delle Nazionali partecipanti ai Mondiali 2026: le rose e i giocatori delle 48 squadre.

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  • ALGERIA

    Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

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  • ARABIA SAUDITA

    Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

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  • ARGENTINA

    Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

  • AUSTRALIA

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  • AUSTRIA

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  • BELGIO

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  • BOSNIA

    Portieri: Vasilj, Zlomislic, Hadzikic

    Difensori: Dedic, Katic, Radeljic, Celik, Mujakic, Muharemovic, Kolasinac, Hadzikadunic

    Centrocampisti: Hadziahmetovic, Sunjic, Tahirovic, Burnic, Gigovic, Mahmic, Basic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic

    Attaccanti: Bazdar, Lukic, Tabakovic, Demirovic, Dzeko

  • BRASILE

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  • CAPO VERDE

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  • COLOMBIA

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  • COREA DEL SUD

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  • COSTA D'AVORIO

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  • CURACAO

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  • CROAZIA

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  • ECUADOR

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  • EGITTO

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  • GERMANIA

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  • GHANA

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  • GIAPPONE

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  • GIORDANIA

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  • HAITI

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  • INGHILTERRA

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  • IRAN

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  • IRAQ

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  • MAROCCO

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  • MESSICO

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  • NORVEGIA

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  • NUOVA ZELANDA

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  • OLANDA

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  • PANAMA

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  • PORTOGALLO

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  • QATAR

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  • REPUBBLICA CECA

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  • REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

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  • SCOZIA

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  • SENEGAL

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  • SPAGNA

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  • STATI UNITI

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  • SUDAFRICA

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  • SVEZIA

    Portieri: Johansson, Nordfeldt, Zetterstrom

    Difensori: Ekdal, Gudmundsson, Hien, Holm, Lagerbielke, Lindelof, Smith, Starfelt, Stoud, Svensson

    Centrocampisti: Ayari, Bergvall, Karlstrom, Sema, Svanberg, Zeneli

    Attaccanti: Ali, Bernhardsson, Elanga, Gyokeres, Isak, Nilsson, Nygren

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  • SVIZZERA

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  • TUNISIA

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  • TURCHIA

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  • URUGUAY

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  • UZBEKISTAN

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