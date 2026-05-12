GOAL
Convocati Mondiali 2026: le rose ufficiali delle 48 Nazionali partecipanti
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ALGERIA
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
ARABIA SAUDITA
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ARGENTINA
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AUSTRALIA
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AUSTRIA
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BELGIO
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BOSNIA
Portieri: Vasilj, Zlomislic, Hadzikic
Difensori: Dedic, Katic, Radeljic, Celik, Mujakic, Muharemovic, Kolasinac, Hadzikadunic
Centrocampisti: Hadziahmetovic, Sunjic, Tahirovic, Burnic, Gigovic, Mahmic, Basic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic
Attaccanti: Bazdar, Lukic, Tabakovic, Demirovic, Dzeko
BRASILE
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CAPO VERDE
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COLOMBIA
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COREA DEL SUD
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COSTA D'AVORIO
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CURACAO
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CROAZIA
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ECUADOR
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EGITTO
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GERMANIA
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GHANA
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GIAPPONE
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GIORDANIA
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HAITI
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INGHILTERRA
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IRAN
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IRAQ
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MAROCCO
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MESSICO
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NORVEGIA
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NUOVA ZELANDA
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OLANDA
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PANAMA
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PORTOGALLO
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QATAR
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REPUBBLICA CECA
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
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SCOZIA
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SENEGAL
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SPAGNA
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STATI UNITI
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SUDAFRICA
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SVEZIA
Portieri: Johansson, Nordfeldt, Zetterstrom
Difensori: Ekdal, Gudmundsson, Hien, Holm, Lagerbielke, Lindelof, Smith, Starfelt, Stoud, Svensson
Centrocampisti: Ayari, Bergvall, Karlstrom, Sema, Svanberg, Zeneli
Attaccanti: Ali, Bernhardsson, Elanga, Gyokeres, Isak, Nilsson, Nygren
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SVIZZERA
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TUNISIA
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TURCHIA
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URUGUAY
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UZBEKISTAN
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