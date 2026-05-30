Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali

- Alajbegovic, Almada, Aouar, Baumgartner, Buchanan, Chong, Deedson, De La Cruz, Diomandé, Elanga, El Khannouss, Fayzullaev, Ismael Diaz, Ito, James Rodriguez, Lee-Jae Sung, Manzambi, Monteiro, Nusa, Paez, Pape Sarr, Rogers, Stiller, Sucic, Sulc, Tillman, Trezeguet, Uzun

Qui è dove gli amanti del Fantacalcio iniziano a fregarsi le mani sperando di pescare qualche piccolo fenomeno da Curacao, Capo Verde o qualche altra nazionale esotica. Non vi deluderemo in tal senso, ma andiamo con ordine.

Almada può essere la sorpresa dell'Argentina, Scaloni gli sta facendo fare praticamente il titolare. Rogers reduce da una stagione clamorosa con l'Aston Villa in termini di numeri, potrebbe trovare più spazio del previsto nell'Inghilterra. E occhio anche a Stiller, gioiello dello Stoccarda, su cui Nagelsmann fa tanto affidamento. Sucic ha finito la stagione alla grande con l'Inter e potrebbe confermarsi anche ai Mondiali con la Croazia.

James Rodriguez all'ultimo Mondiale: va preso già solo per questo. Batterà comunque tutto lui, compresi i rigori. Manzambi la sorpresa della Svizzera, si è messo in mostra già al Friburgo quest'anno. Nusa lo conosciamo, ha fatto ammattire pure l'Italia con la Norvegia. Lato asiatico, Ito e Lee-Jae Sung possono regalare bonus con Giappone e Corea. Pape Sarr il centrocampista box to box del Senegal, quattro goal nelle qualificazioni. E a proposito di box to box, non fatevi scappare De La Cruz, da +3 nell'Uruguay. Sulc il talento su cui puntare nella Repubblica Ceca, Tillman quello degli States. Occhio a El Khanouss nel Marocco, quest'anno con lo Stoccarda è andato quasi in doppia cifra in tutte le competizioni.

Ma la vera gemma potrebbe essere Diomandé, devastante in Bundesliga con il Lipsia (12 goal e 9 assist) e pronto a prendersi la scena anche con la Costa d'Avorio. L'Austria ha tanti giocatori da bonus in tutti i ruoli, a centrocampo oltre a Sabitzer c'è Baumgartner. Aouar la stella dell'Algeria, pensateci come scommessina low cost. E attenzione che non possa diventare a sorpresa Uzun la stellina della Turchia dopo l'ultima grande stagione con l'Eintracht. Elanga perfetto come alternativa ai titolari, giocherà molto offensivo nella Svezia. Trezeguet, dopo Salah, è l'uomo da bonus dell'Egitto.

E adesso chiudiamo con una raffica di scommessine a pochi crediti. Nella Bosnia prendete il gioiellino Alajbegovic, nel Canada l'ex Inter Buchanan (rinato al Villarreal con 7 goal stagionali), Tahit Chong (per gli amanti di FIFA) il must have di Curacao, Deedson il centrocampista da bonus di Haiti, Fayzullaev quello dell'Uzbekistan, Monteiro se volete un colpo a 1 da Capo Verde, Ismael Diaz il 'diez' di Panama, Kendry Paez il talento in vetrina dell'Ecuador.