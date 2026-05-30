Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali

- Akturkoglu, Almoez Ali, Amoura, Bakambu, Balogun, David, Dzeko, El Kaabi, Gordon, Gregoritsch, Hussein, Igor Thiago, Jackson, Kramaric, Livramento Rocha, Locadia, Marmoush, Nazon, Nunez, Oh Hyeongyu, Semenyo, Shomurodov, Suarez, Tamari, Taremi, Ueda, Undav, Valencia, Wahi, Waterman, Wood
Qui è dove si sogna, con i nomi per completare l'attacco, quei colpi a 1 che possono farvi diventare leggenda quest'estate.
Partiamo però da quelli più inflazionati, che meritano di sicuro qualche credito in più. Su tutti Igor Thiago, pronto a fare il titolare del Brasile dopo l'ultima super stagione in Premier col Brentford. Poi occhio a Gordon, nella sua stagione di grazia. Con l'Inghilterra fidatevi che giocherà. Kramaric è sempre un sì, segna da una vita con la Croazia e segnerà ancora. Nicolas Jackson, dopo Mané, è il profilo da +3 maggiormente interessante nel Senegal.
A Darwin Nunez il compito di portare i goal per l'Uruguay. Nelle qualificazioni ci è riuscito. David col Canada ha uno status totalmente differente rispetto alla Juventus, rischiate di vedere un giocatore completamente trasformato ai Mondiali. Tra i nomi da quarto slot da alternare ai titolari ci sono Balogun, Suarez della Colombia (super stagione allo Sporting), El Kaabi del Marocco, Valencia dell'Ecuador e il solito immortale Edin Dzeko. Il girone dell Bosnia, del resto, non è impossibile.
Undav a 1 ci sta tutto, possibile sorpresa con la Germania. Ueda il bomber del Giappone, Amoura ha segnato ben 10 goal nelle qualificazioni con l'Algeria. Wahi ha da poco scelto la Costa d'Avorio ed è un profilo interessantissimo che sa fare goal. Oh Hyeongyu è il '9' puro della Corea, segnatevelo perché vede la porta. Gregoritsch quello che costerà meno nell'Austria, ma è un altro che i +3 li porta. Semenyo la stella del Ghana, proverà a fare la differenza. Akturkoglu fa praticamente la punta nella Turchia ed uno che ci prova sempre. Marmoush da prendere nell'Egitto se mancate Salah.
Livramento al Verona ci aveva illuso, ma ha trascinato lui Capo Verde ai Mondiali. Nazon il bomber di Haiti, Locadia il possibile valore aggiunto di Curacao, Bakambu il trascinatore della Repubblica Democratica del Congo. Cecilio Waterman va preso solo per il nome, l'uomo simbolo di Panama con i suoi 37 anni. Suo il goal decisivo per i Mondiali. Tamari la stella della Giordania, può essere una bella intuizione, nell'Iraq se c'è qualcuno che può segnare è Hussein, così come Almoez Ali nel Qatar e Wood nella Nuova Zelanda, uno che fa la differenza anche in Premier. Dell'Uzbekistan ovviamente si prende Shomurodov e nell'Iran Taremi, idolo nazionale.