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Marco Trombetta

Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali

Fantacalcio
Coppa del Mondo

Chi prendere al Fantamondiale: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Tutti i consigli per l'asta, fascia per fascia.

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Stop Serie A e stop Fantacalcio? Nemmeno per sogno, ci sono i Mondiali, 'the show must go on'. E allora, questo mese di grande calcio negli States, sarà l'occasione per cimentarsi con il Fantamondiale.

Qui troverete tutti i consigli su portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da prendere all'asta, divisi per fascia.

  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    PORTIERI DA PRENDERE FANTACALCIO MONDIALE

    - Tutti i consigli sui portieri e la divisione per fascia per l'asta del Fantamondiale.

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  • 🔝 Portieri top

    - Diogo Costa, Maignan, Martinez, Neuer, Pickford, Unai Simon

    Considerando fase a gironi e possibilità di arrivare in fondo, questi sono sicuramente i portieri migliori da prendere all'asta del Fantamondiale.

    Neuer è tornato in nazionale proprio per giocare questo ultimo Mondiale e sarà titolare, come annunciato da Nagelsmann. Garanzia assoluta tra i pali.

    Pickford e Dibu Martinez sono i classici portieri da modificatore, voti alti assicurati e para-rigori. Il portiere inglese, tra l'altro, maestro di clean sheet nelle qualificazioni con zero goal subiti.

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  • ✅ Portieri consigliati

    - Alisson, Bono, Cakir, Courtois, Kobel, Nyland, Rochet, Verbruggen

    Una fascia sotto, ecco alcuni portieri che potranno regalarvi bonus e garanzie, specie nella fase a gironi.

    Alisson è sicuramente il migliore, con Ancelotti che curerà maggiormente la fase difensiva. Courtois è sempre Courtois e il Belgio nei gironi se la vedrà con Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

    Bono portiere da modificatore col Marocco, Nyland può sorprendere insieme a tutta la Norvegia. La Svizzera potrebbe vincere senza grossi problemi il suo girone, quindi puntate su Kobel. Cakir ottima alternativa ai top di prima fascia, la Turchia di Montella è la favorita del suo girone.

    Rochet chiamata da pochi crediti, ma l'Uruguay, oltre la Spagna, affronterà Capo Verde e Arabia Saudita.

  • dumfriesGetty Images

    DIFENSORI DA PRENDERE FANTACALCIO MONDIALE

    - Tutti i consigli sui difensori e la divisione per fascia per l'asta del Fantamondiale.

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  • 🔝 Difensori top

    - Dumfries, Hakimi, Kimmich, Nuno Mendes, Theo Hernandez

    Bonus praticamente assicurati in questa fascia. Dumfries arriva all'appuntamento con i Mondiali in piena forma e con l'Olanda è propulsivo ancor più che all'Inter. Theo Hernandez resta il titolare sulla fascia sinistra di una Francia che come sempre arriverà in fondo.

    Kimmich il giocatore ovunque della Germania, un fattore anche sui piazzati. Hakimi l'uomo in più del Marocco, gioca in difesa ma è come se fosse un attaccante. Nuno Mendes reduce dall'ennesima clamorosa stagione al PSG, col Portogallo farà la differenza.

  • ✅ Difensori consigliati

    - Akanji, Cucurella, Davies, De Cuyper, Gabriel Magalhaes, Gimenez, Guehi, Gvardiol, Kim, Koulibaly, Laimer, Mina, Robertson, Romero, Ruben Dias, Tah, Upamecano, Van Dijk

    Titolarità. buoni voti assicurati e pericolosità su palla inattiva per Van Dijk, Upamecano, Guehi, Ruben Dias e Romero. Occhio a Gabriel Magalhaes e Tah, che potrebbero costare meno e fare un grande Mondiale.

    Akanji è il faro della Svizzera e in nazionale segna anche di più. Cucurella nelle grandi manifestazioni si esalta. Occhio a De Cuyper che col Belgio spinge tantissimo, potrà essere uno dei migliori terzini da bonus. Davies col Canada gioca praticamente in attacco, Mina ha già dimostrato che ai Mondiali sa fare goal.

    Kim e Koulibaly perfetti per completare la difesa titolare. Sono i leader difensivi delle rispettive nazionali. Laimer con l'Austria è decisamente da bonus, basta vedere le ultime qualificazioni. Robertson cuore e capitano della Scozia, batte praticamente tutto lui.

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  • 🎁 Scommesse

    - Bensebaini, Coufal, Douglas Santos, Kadioglu, Molina, O'Reilly, Pacho, Raum, Robinson, Ryerson, Theate

    Ed eccoci alle scommessine difensive, le possibili intuizioni per questo Mondiale.

    A cominciare da Douglas Santos, voluto fortemente da Ancelotti nel Brasile. Sarà lui il titolare a sinistra.

    O'Reilly è pronto a prendersi l'Inghilterra dopo essersi già preso il City. Molina è comunque un nome su cui puntare, tra lui e Tagliafico sarà proprio l'ex Udinese a spingere di più.

    Bensebaini difensore goleador dell'Algeria, batterà pure i rigori. Kadioglu possibile bella sorpresa con la Turchia, già al Brighton ha fatto vedere ottime cose. Raum il titolare a sinistra nella Germania, nome da +1. Pacho può fare ottime prestazioni con l'Ecuador, Ryerson anche come quarto titolare, spinge tantissimo nella Norvegia. Così come spinge tantissimo Coufal nella Repubblica Ceca, portando anche qualche +3.

  • Marcel Sabitzer Austria(C)Getty Images

    CENTROCAMPISTI DA PRENDERE FANTACALCIO MONDIALE

    - Tutti i consigli sui centrocampisti e la divisione per fascia per l'asta del Fantamondiale.

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  • 🔝 Centrocampisti top

    - Bellingham, Bruno Fernandes, Calhanoglu, Doku, McTominay, Merino, Musiala, Olise

    Qui i nomi che possono davvero farvi svoltare al Fantamondiale. A cominciare da Olise, che con la Francia vorrà mettere la ciliegina sulla torta a una stagione da top player assoluto con il Bayern.

    Bellingham pronto a trascinare l'Inghilterra per riscattare un'annata non in linea con le aspettative al Real. McTominay non è solo il leader della Scozia, McTominay è la Scozia. Fa tutto lui e lo fa benissimo. Merino torna dall'infortunio, nelle qualificazioni è stato dominante con la Spagna e potrà giocare anche punta. Dominante come Doku, il vero top del Belgio.

    Calhanoglu è in prima fascia anche in questo Mondiale. Rigori, punizioni, corner, batte tutto lui nella Turchia.

  • ✅ Centrocampisti consigliati

    - Bruno Guimaraes, Dani Olmo, Kessié, Lee Kangin, Modric, Fernandez, Guler, Xhaka, McGinn, Odegaard, Pulisic, Rabiot, Reijnders, Rice, Sabitzer, Soucek, Valverde, Vitinha, Wirtz

    Tra i centrocampisti di primissima fascia, appena sotto i super top, ci sono certezze ma anche qualche nome a sorpresa.

    In termini di certezze, non possiamo che citare Rice e Vitinha. Ma anche Dani Olmo, protagonista assoluto dell'ultimo Europeo vinto con la Spagna. Reijnders con l'Olanda è nella versione più vicina a quello visto col Milan. Gioca molto vicino alla porta. Odegaard il leader tecnico della Norvegia, Wirtz potrà tornare nel 'prime' con la Germania. Un centrocampista dell'Argentina è sempre meglio averlo in rosa e vi consigliamo Enzo Fernandez in termini di completezza.

    Bruno Guimaraes, tra i centrocampisti puri del Brasile, è quello più offensivo. Così come Rabiot nella Francia. Modric si prende sempre, sarà il suo ultimo Mondiale. Kessié e Xhaka sono i fari del centrocampo e rigoristi di Costa d'Avorio e Svizzera. Valverde l'uomo chiamato a fare la differenza in un Uruguay che si sta ricostruendo. Pulisic si prende, un'intera nazione punta su di lui e potrebbe rinascere durante il Mondiale.

    Infine qualche nome da non sottovalutare: Sabitzer porta un sacco di bonus con l'Austria, idem Soucek nella Repubblica Ceca, ma anche Lee Kangin è un nome che potrebbe prendersi la scena nella Corea del Sud. Ah, se non riuscite a prendere McTominay, puntate su McGinn.

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  • 🎁 Scommesse

    - Alajbegovic, Almada, Aouar, Baumgartner, Buchanan, Chong, Deedson, De La Cruz, Diomandé, Elanga, El Khannouss, Fayzullaev, Ismael Diaz, Ito, James Rodriguez, Lee-Jae Sung, Manzambi, Monteiro, Nusa, Paez, Pape Sarr, Rogers, Stiller, Sucic, Sulc, Tillman, Trezeguet, Uzun

    Qui è dove gli amanti del Fantacalcio iniziano a fregarsi le mani sperando di pescare qualche piccolo fenomeno da Curacao, Capo Verde o qualche altra nazionale esotica. Non vi deluderemo in tal senso, ma andiamo con ordine.

    Almada può essere la sorpresa dell'Argentina, Scaloni gli sta facendo fare praticamente il titolare. Rogers reduce da una stagione clamorosa con l'Aston Villa in termini di numeri, potrebbe trovare più spazio del previsto nell'Inghilterra. E occhio anche a Stiller, gioiello dello Stoccarda, su cui Nagelsmann fa tanto affidamento. Sucic ha finito la stagione alla grande con l'Inter e potrebbe confermarsi anche ai Mondiali con la Croazia.

    James Rodriguez all'ultimo Mondiale: va preso già solo per questo. Batterà comunque tutto lui, compresi i rigori. Manzambi la sorpresa della Svizzera, si è messo in mostra già al Friburgo quest'anno. Nusa lo conosciamo, ha fatto ammattire pure l'Italia con la Norvegia. Lato asiatico, Ito e Lee-Jae Sung possono regalare bonus con Giappone e Corea. Pape Sarr il centrocampista box to box del Senegal, quattro goal nelle qualificazioni. E a proposito di box to box, non fatevi scappare De La Cruz, da +3 nell'Uruguay. Sulc il talento su cui puntare nella Repubblica Ceca, Tillman quello degli States. Occhio a El Khanouss nel Marocco, quest'anno con lo Stoccarda è andato quasi in doppia cifra in tutte le competizioni.

    Ma la vera gemma potrebbe essere Diomandé, devastante in Bundesliga con il Lipsia (12 goal e 9 assist) e pronto a prendersi la scena anche con la Costa d'Avorio. L'Austria ha tanti giocatori da bonus in tutti i ruoli, a centrocampo oltre a Sabitzer c'è Baumgartner. Aouar la stella dell'Algeria, pensateci come scommessina low cost. E attenzione che non possa diventare a sorpresa Uzun la stellina della Turchia dopo l'ultima grande stagione con l'Eintracht. Elanga perfetto come alternativa ai titolari, giocherà molto offensivo nella Svezia. Trezeguet, dopo Salah, è l'uomo da bonus dell'Egitto.

    E adesso chiudiamo con una raffica di scommessine a pochi crediti. Nella Bosnia prendete il gioiellino Alajbegovic, nel Canada l'ex Inter Buchanan (rinato al Villarreal con 7 goal stagionali), Tahit Chong (per gli amanti di FIFA) il must have di Curacao, Deedson il centrocampista da bonus di Haiti, Fayzullaev quello dell'Uzbekistan, Monteiro se volete un colpo a 1 da Capo Verde, Ismael Diaz il 'diez' di Panama, Kendry Paez il talento in vetrina dell'Ecuador.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    ATTACCANTI DA PRENDERE FANTACALCIO MONDIALE

    - Tutti i consigli sugli attaccanti e la divisione per fascia per l'asta del Fantamondiale.

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  • 🔝 Attaccanti top

    - Alvarez, Dembelé, Haaland, Gakpo, Kane, Mané, Mbappé, Messi, Raphinha, Ronaldo, Yamal

    Non c'è bisogno di grandi presentazioni in questo caso. I 'soldi' veri vanno spesi per Kane e Mbappé, i due favoriti assoluti per la classifica marcatori. Poi ci sono Messi e Ronaldo, al loro ultimo Mondiale, alla loro 'the last dance'. Saranno ancora protagonisti.

    Julian Alvarez sta avendo una maturazione clamorosa. Assolutamente un primo slot, per certi versi anche più di Messi. Haaland è Haaland, devastante nelle qualificazioni, se segna la Norvegia segna lui. Yamal, al netto delle polemiche, trascinerà ancora una volta la Spagna.

    Gakpo in nazionale si trasforma, è il 'Podolski olandese'. Mané il leader assoluto di un Senegal che punta a sorprendere. Raphinha il vero top del Brasile, i goal li farà lui. Dembelé meno centrale nella Francia rispetto al PSG, ma rimane assolutamente un nome di prima fascia.

  • ✅ Attaccanti consigliati

    - Arnautovic, Depay, Diaz, Doué, Embolo, Gyokeres, Havertz, Lautaro, Malen, Oyarzabal, Salah, Schick, Son, Sorloth, Vinicius, Woltemade, Yildiz

    Sotto i super top, ci sono un po' di nomi con i quali si può costruire un attacco di grande livello al Fantamondiale.

    Se Haaland costa troppo, virate su Sorloth. Segna tanto anche lui ed è titolare. Lautaro giocherà tanto e comunque anche dalla panchina sta segnando sempre con l'Argentina. Va considerato eccome. Malen viene da una stagione assurda per non prenderlo anche al Fantamondiale. Se pensate di spendere troppi crediti, allora puntate su Depay che con l'Olanda continua a collezionare record su record. Sarà titolare e rigorista.

    Oyarzabal ha segnato 8 goal nelle ultime sette partite con la Spagna. Come falso 9 ha trovato la sua dimensione e rischia di segnare tanto anche negli Stati Uniti. Vinicius fatica a diventare la stella del Brasile, ma ora che ha ritrovato Ancelotti potrebbe vivere un Mondiale da grande protagonista. Doué lo conosciamo tutti, ma lì davanti nella Francia sono tantissimi. Al prezzo giusto, però, può rivelarsi un affare. Comunque entrerà sempre. Son e Salah i simboli di Corea ed Egitto. Sono anche rigoristi. Gyokeres ha trascinato la Svezia ai Mondiali con goal pesantissimi nei playoff e i palloni saranno tutti per lui in attacco.

    Schick è il perfetto terzo slot per l'attacco. I suoi goal li fa sempre. Luis Diaz l'uomo da bonus della Colombia, lo ha già dimostrato nelle qualificazioni con 7 goal segnati, secondo solo dietro Messi. Non sottovalutate Arnautovic (8 goal nelle qualificazioni) ed Embolo, che con la Svizzera il suo lo fa sempre. Havertz meglio di Woltemade, Yildiz potrebbe anche non costare tantissimo. In quel caso pensateci.

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  • 🎁 Scommesse

    - Akturkoglu, Almoez Ali, Amoura, Bakambu, Balogun, David, Dzeko, El Kaabi, Gordon, Gregoritsch, Hussein, Igor Thiago, Jackson, Kramaric, Livramento Rocha, Locadia, Marmoush, Nazon, Nunez, Oh Hyeongyu, Semenyo, Shomurodov, Suarez, Tamari, Taremi, Ueda, Undav, Valencia, Wahi, Waterman, Wood

    Qui è dove si sogna, con i nomi per completare l'attacco, quei colpi a 1 che possono farvi diventare leggenda quest'estate.

    Partiamo però da quelli più inflazionati, che meritano di sicuro qualche credito in più. Su tutti Igor Thiago, pronto a fare il titolare del Brasile dopo l'ultima super stagione in Premier col Brentford. Poi occhio a Gordon, nella sua stagione di grazia. Con l'Inghilterra fidatevi che giocherà. Kramaric è sempre un sì, segna da una vita con la Croazia e segnerà ancora. Nicolas Jackson, dopo Mané, è il profilo da +3 maggiormente interessante nel Senegal.

    A Darwin Nunez il compito di portare i goal per l'Uruguay. Nelle qualificazioni ci è riuscito. David col Canada ha uno status totalmente differente rispetto alla Juventus, rischiate di vedere un giocatore completamente trasformato ai Mondiali. Tra i nomi da quarto slot da alternare ai titolari ci sono Balogun, Suarez della Colombia (super stagione allo Sporting), El Kaabi del Marocco, Valencia dell'Ecuador e il solito immortale Edin Dzeko. Il girone dell Bosnia, del resto, non è impossibile.

    Undav a 1 ci sta tutto, possibile sorpresa con la Germania. Ueda il bomber del Giappone, Amoura ha segnato ben 10 goal nelle qualificazioni con l'Algeria. Wahi ha da poco scelto la Costa d'Avorio ed è un profilo interessantissimo che sa fare goal. Oh Hyeongyu è il '9' puro della Corea, segnatevelo perché vede la porta. Gregoritsch quello che costerà meno nell'Austria, ma è un altro che i +3 li porta. Semenyo la stella del Ghana, proverà a fare la differenza. Akturkoglu fa praticamente la punta nella Turchia ed uno che ci prova sempre. Marmoush da prendere nell'Egitto se mancate Salah.

    Livramento al Verona ci aveva illuso, ma ha trascinato lui Capo Verde ai Mondiali. Nazon il bomber di Haiti, Locadia il possibile valore aggiunto di Curacao, Bakambu il trascinatore della Repubblica Democratica del Congo. Cecilio Waterman va preso solo per il nome, l'uomo simbolo di Panama con i suoi 37 anni. Suo il goal decisivo per i Mondiali. Tamari la stella della Giordania, può essere una bella intuizione, nell'Iraq se c'è qualcuno che può segnare è Hussein, così come Almoez Ali nel Qatar e Wood nella Nuova Zelanda, uno che fa la differenza anche in Premier. Dell'Uzbekistan ovviamente si prende Shomurodov e nell'Iran Taremi, idolo nazionale.