Dalla partita alla borsa: scopri come investire con la nostra offerta

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Nel calcio contano le scelte giuste: le grandi squadre programmano sempre il futuro. Adotta la stessa mentalità anche fuori dal campo e fai la tua mossa.

Goal, in collaborazione con la piattaforma di investimento multi-asset eToro, ha pensato a un’opportunità di investimento dedicata ai veri tifosi che vogliono far crescere il proprio patrimonio nel tempo.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

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🔒 Termini e condizioni principali

Consulta i Termini e Condizioni completi direttamente su eToro.Di seguito trovi una sintesi dei requisiti principali:

Requisiti di idoneità (non menzionati sopra):

Non devi essere già cliente eToro né aver chiuso un conto eToro negli ultimi 30 giorni.

Devi essere residente in Italia. (Note: swapped "cittadino" for "residente", see explanation below) .

Durante la registrazione, devi selezionare il tuo interesse per il trading di azioni e/o criptovalute.

Il conto deve essere completamente verificato secondo le procedure standard di eToro.

Non devi essere un dipendente di eToro, delle sue controllate, della società madre o di aziende ad essa collegate.

I Termini e Condizioni della promozione sono regolati dalle leggi della giurisdizione dell’entità eToro di riferimento, determinata in base al paese di residenza del partecipante o all’entità presso la quale è registrato il conto eToro.

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