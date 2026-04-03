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Migliori App Scommesse
Vittorio Rotondaro

Migliori app scommesse sportive per smartphone nel 2026

Guida completa alle migliori applicazioni di scommesse sportive.

Migliori app scommesse sportive nel 2026

Le valutazioni degli utenti su App Store e Play Store posizionano Betlag, bet365 e Sisal in cima alle migliori app di scommesse in Italia.

BookmakerVoto appApp Ufficiale
📱 bet365
8.7
 		DOWNLOAD
📱 Netbet
7.7
 		DOWNLOAD
📱 Goldbet
8.8
 		DOWNLOAD
📱 Lottomatica
8.7
 		DOWNLOAD
📱 Snai
8
 		DOWNLOAD
📱 AdmiralBet
8.4
 		DOWNLOAD
📱 Betsson
6.3
 		DOWNLOAD
📱 StarVegas
8.5
 		DOWNLOAD
📱 William Hill
8.3
 		DOWNLOAD
📱 Sisal
8.7
 		DOWNLOAD
📱 Planetwin365
8.8
 		DOWNLOAD
📱 Netwin
7.5
 		DOWNLOAD
📱 QuiGioco
6.6
 		DOWNLOAD
📱 Eurobet
8.6
 		DOWNLOAD
📱 Betflag
9
 		DOWNLOAD
📱 Stanleybet
7.8
 		DOWNLOAD
📱 bwin
8.6
 		DOWNLOAD
📱 Marathonbet
8
 		DOWNLOAD
📱 LeoVegas
8.6
 		DOWNLOAD
📱 VinciTu
6.2
 		DOWNLOAD
📱 Betfair
8.5
 		DOWNLOAD
📱 888
8.4
 		DOWNLOAD
📱 PokerStars
8.4
 		DOWNLOAD

Le app per scommettere presenti in questa pagina sono state valutate dalla nostra redazione attraverso un'analisi degli strumenti e funzioni offerti, e prendendo in considerazione le recensioni e valutazioni rilasciate su PlayStore e su App Store dagli utenti. Per un'ulteriore guida ai migliori siti di scommesse online è possibile visitare la nostra pagina dedicata.

Le 10 migliori applicazioni di scommesse 2026 con bonus

Ecco la lista delle migliori app scommesse consigliate per il 2026 con bonus benvenuto:

  • Wiliam Hill: fino a 205€ per le scommesse
  • Betflag: bonus senza deposito + 10€ extra e fino 5.000€
  • Planetwin365: fino a 2.050€
  • Sisal: bonus maggiorato 200€ + 5.000€
  • Stanleybet: 10€ extra + fino 1.000€
  • Betfair: rimborso 50€
  • SNAI: bonus fino 1.500€
  • Netwin: fino 300€ + 5€ extra
  • Eurobet: bonus 37€ subito + 5€ con codice e fino 1.000€
  • Goldbet: bonus maggiorato 2.050€ + 250€ slot con codice

Fornito e verificato da GOAL ✓

Le top 3 applicazioni di scommesse della settimana

La scelta di un'applicazione è cruciale per molti utenti che desiderano giocare le proprie schedine in mobilità. La nostra redazione ha esaminato le funzionalità, la stabilità e la user experience di diverse applicazioni, individuando una selezione di tre migliori disponibili questa settimana.

  • 🏅 bet365: l'applicazione offre l'intero palinsesto desktop su mobile, con funzionalità come notifiche e il bet builder, il tutto accompagnato da una grafica in alta definizione e un'ottima navigazione.
  • 🏅 William Hill: un'app estremamente leggera su iOS e Android, che offre anche lo streaming dei match selezionati e una navigazione fluida.
  • 🏅 Lottomatica: un'applicazione concepita per gli schermi degli smartphone, con una visualizzazione adattata e la possibilità di consultare le giocate direttamente dal carrello.

Lista completa delle migliori app per scommesse sportive

Qual è la miglior app per scommesse online? Ecco l'elenco completo delle applicazioni disponibili in Italia.

📱 bet365

L'app bet365 offre un'esperienza completa, replicando il palinsesto sportivo e le funzionalità della versione desktop. Gli utenti possono accedere a notifiche, live streaming e al Bet Builder per personalizzare le proprie scommesse. La navigabilità è fluida e intuitiva, garantendo un'ottima esperienza mobile. Le quote si aggiornano rapidamente e la grafica è curata.

    iOS: 67,8 MB Android: 55,54 MB

📱 Netbet

Con una dimensione ridotta, l'app Netbet si distingue per la sua agilità. I menu e il palinsesto, posizionati sulla sinistra, rendono la navigazione rapida e immediata. Le quote sono competitive e il palinsesto è completo. Un punto di miglioramento potrebbe essere l'integrazione di funzionalità come il Face ID per rendere il processo di login più snello.

    iOS: 12 MB Android: 12,8 MB

📱 William Hill

L'applicazione di William Hill garantisce una navigazione veloce e fluida, offrendo quote aggiornate in tempo reale e un servizio di streaming. L'interfaccia grafica è pulita e funzionale. La consultazione del palinsesto è intuitiva, anche se l'accesso alla schedina potrebbe essere migliorato per rendere l'esperienza utente ancora più efficiente.

    iOS: 10,7 MB Android: 13,4 MB

📱Snai

L'app Snai scommesse Android e iOS offre un ottimo layout e un'interfaccia grafica intuitiva. La consultazione della schedina è agevole e le quote sono competitive. Nonostante il peso considerevole, l'applicazione Snai sport garantisce stabilità e funzionalità complete. A nostro parere la ricerca degli eventi nel palinsesto potrebbe essere ottimizzata per permettere agli utenti di trovare più rapidamente ciò che cercano.

    iOS: 184,7 MB Android: 54 MB

📱Lottomatica

L'app di Lottomatica si è rinnovata con una grafica moderna e nuove funzionalità. Offre live streaming e una versione semplificata per le giocate a sistema. È possibile visualizzare i risultati in tempo reale e consultare lo storico delle giocate direttamente dal carrello. La navigazione è fluida proprio come da dekstop.

    iOS: 71,6 MB Android: 45,8 MB

📱Admiralbet

L'app di Admiralbet si caratterizza per una grafica intuitiva e una navigazione fluida e veloce. I pagamenti sono rapidi e il palinsesto sportivo è ricco. Nonostante il peso ridotto, l'app offre tutte le funzionalità necessarie per un'esperienza di scommessa completa, con un'interfaccia semplice e diretta.

    iOS: 32,1 MB Android: 21,5 MB

📱Goldbet

L'app scommesse Goldbet, recentemente aggiornata, offre funzionalità avanzate come un filtro dedicato per i live con streaming disponibile. Le quote sono interessanti, e la velocità nell'accredito delle vincite è un punto di forza. L'assistenza clienti è efficiente e il palinsesto sportivo è vasto.

    iOS: 71,6 MB Android: 48,8 MB

📱Marathonbet