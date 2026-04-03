Migliori app scommesse sportive nel 2026

Le valutazioni degli utenti su App Store e Play Store posizionano Betlag, bet365 e Sisal in cima alle migliori app di scommesse in Italia.

Bookmaker ⭐ Voto app App Ufficiale 📱 bet365 8.7 DOWNLOAD 📱 Netbet 7.7 DOWNLOAD 📱 Goldbet 8.8 DOWNLOAD 📱 Lottomatica 8.7 DOWNLOAD 📱 Snai 8 DOWNLOAD 📱 AdmiralBet 8.4 DOWNLOAD 📱 Betsson 6.3 DOWNLOAD 📱 StarVegas 8.5 DOWNLOAD 📱 William Hill 8.3 DOWNLOAD 📱 Sisal 8.7 DOWNLOAD 📱 Planetwin365 8.8 DOWNLOAD 📱 Netwin 7.5 DOWNLOAD 📱 QuiGioco 6.6 DOWNLOAD 📱 Eurobet 8.6 DOWNLOAD 📱 Betflag 9 DOWNLOAD 📱 Stanleybet 7.8 DOWNLOAD 📱 bwin 8.6 DOWNLOAD 📱 Marathonbet 8 DOWNLOAD 📱 LeoVegas 8.6 DOWNLOAD 📱 VinciTu 6.2 DOWNLOAD 📱 Betfair 8.5 DOWNLOAD 📱 888 8.4 DOWNLOAD 📱 PokerStars 8.4 DOWNLOAD

Le app per scommettere presenti in questa pagina sono state valutate dalla nostra redazione attraverso un'analisi degli strumenti e funzioni offerti, e prendendo in considerazione le recensioni e valutazioni rilasciate su PlayStore e su App Store dagli utenti. Per un'ulteriore guida ai migliori siti di scommesse online è possibile visitare la nostra pagina dedicata.

Le 10 migliori applicazioni di scommesse 2026 con bonus

Ecco la lista delle migliori app scommesse consigliate per il 2026 con bonus benvenuto:

⭐ Wiliam Hill : fino a 205€ per le scommesse

: fino a 205€ per le scommesse ⭐ Betflag : bonus senza deposito + 10€ extra e fino 5.000€

: bonus senza deposito + 10€ extra e fino 5.000€ ⭐ Planetwin365 : fino a 2.050€

: fino a 2.050€ ⭐ Sisal : bonus maggiorato 200€ + 5.000€

: bonus maggiorato 200€ + 5.000€ ⭐ Stanleybet : 10€ extra + fino 1.000€

: 10€ extra + fino 1.000€ ⭐ Betfair : rimborso 50€

: rimborso 50€ ⭐ SNAI : bonus fino 1.500€

: bonus fino 1.500€ ⭐ Netwin : fino 300€ + 5€ extra

: fino 300€ + 5€ extra ⭐ Eurobet : bonus 37€ subito + 5€ con codice e fino 1.000€

: bonus 37€ subito + 5€ con codice e fino 1.000€ ⭐ Goldbet: bonus maggiorato 2.050€ + 250€ slot con codice

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Le top 3 applicazioni di scommesse della settimana

La scelta di un'applicazione è cruciale per molti utenti che desiderano giocare le proprie schedine in mobilità. La nostra redazione ha esaminato le funzionalità, la stabilità e la user experience di diverse applicazioni, individuando una selezione di tre migliori disponibili questa settimana.

🏅 bet365 : l'applicazione offre l'intero palinsesto desktop su mobile, con funzionalità come notifiche e il bet builder, il tutto accompagnato da una grafica in alta definizione e un'ottima navigazione.

: l'applicazione offre l'intero palinsesto desktop su mobile, con funzionalità come notifiche e il bet builder, il tutto accompagnato da una grafica in alta definizione e un'ottima navigazione. 🏅 William Hill : un'app estremamente leggera su iOS e Android, che offre anche lo streaming dei match selezionati e una navigazione fluida.

: un'app estremamente leggera su iOS e Android, che offre anche lo streaming dei match selezionati e una navigazione fluida. 🏅 Lottomatica: un'applicazione concepita per gli schermi degli smartphone, con una visualizzazione adattata e la possibilità di consultare le giocate direttamente dal carrello.

Lista completa delle migliori app per scommesse sportive

Qual è la miglior app per scommesse online? Ecco l'elenco completo delle applicazioni disponibili in Italia.

📱 bet365

L'app bet365 offre un'esperienza completa, replicando il palinsesto sportivo e le funzionalità della versione desktop. Gli utenti possono accedere a notifiche, live streaming e al Bet Builder per personalizzare le proprie scommesse. La navigabilità è fluida e intuitiva, garantendo un'ottima esperienza mobile. Le quote si aggiornano rapidamente e la grafica è curata.

iOS: 67,8 MB Android: 55,54 MB

📱 Netbet

Con una dimensione ridotta, l'app Netbet si distingue per la sua agilità. I menu e il palinsesto, posizionati sulla sinistra, rendono la navigazione rapida e immediata. Le quote sono competitive e il palinsesto è completo. Un punto di miglioramento potrebbe essere l'integrazione di funzionalità come il Face ID per rendere il processo di login più snello.

iOS: 12 MB Android: 12,8 MB

📱 William Hill

L'applicazione di William Hill garantisce una navigazione veloce e fluida, offrendo quote aggiornate in tempo reale e un servizio di streaming. L'interfaccia grafica è pulita e funzionale. La consultazione del palinsesto è intuitiva, anche se l'accesso alla schedina potrebbe essere migliorato per rendere l'esperienza utente ancora più efficiente.

iOS: 10,7 MB Android: 13,4 MB

📱Snai

L'app Snai scommesse Android e iOS offre un ottimo layout e un'interfaccia grafica intuitiva. La consultazione della schedina è agevole e le quote sono competitive. Nonostante il peso considerevole, l'applicazione Snai sport garantisce stabilità e funzionalità complete. A nostro parere la ricerca degli eventi nel palinsesto potrebbe essere ottimizzata per permettere agli utenti di trovare più rapidamente ciò che cercano.

iOS: 184,7 MB Android: 54 MB

📱Lottomatica

L'app di Lottomatica si è rinnovata con una grafica moderna e nuove funzionalità. Offre live streaming e una versione semplificata per le giocate a sistema. È possibile visualizzare i risultati in tempo reale e consultare lo storico delle giocate direttamente dal carrello. La navigazione è fluida proprio come da dekstop.

iOS: 71,6 MB Android: 45,8 MB

📱Admiralbet

L'app di Admiralbet si caratterizza per una grafica intuitiva e una navigazione fluida e veloce. I pagamenti sono rapidi e il palinsesto sportivo è ricco. Nonostante il peso ridotto, l'app offre tutte le funzionalità necessarie per un'esperienza di scommessa completa, con un'interfaccia semplice e diretta.

iOS: 32,1 MB Android: 21,5 MB

📱Goldbet

L'app scommesse Goldbet, recentemente aggiornata, offre funzionalità avanzate come un filtro dedicato per i live con streaming disponibile. Le quote sono interessanti, e la velocità nell'accredito delle vincite è un punto di forza. L'assistenza clienti è efficiente e il palinsesto sportivo è vasto.

iOS: 71,6 MB Android: 48,8 MB

📱Marathonbet