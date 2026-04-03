Migliori app scommesse sportive nel 2026
Le valutazioni degli utenti su App Store e Play Store posizionano Betlag, bet365 e Sisal in cima alle migliori app di scommesse in Italia.
|Bookmaker
|⭐ Voto app
|App Ufficiale
|📱 bet365
|DOWNLOAD
|📱 Netbet
|DOWNLOAD
|📱 Goldbet
|DOWNLOAD
|📱 Lottomatica
|DOWNLOAD
|📱 Snai
|DOWNLOAD
|📱 AdmiralBet
|DOWNLOAD
|📱 Betsson
|DOWNLOAD
|📱 StarVegas
|DOWNLOAD
|📱 William Hill
|DOWNLOAD
|📱 Sisal
|DOWNLOAD
|📱 Planetwin365
|DOWNLOAD
|📱 Netwin
|DOWNLOAD
|📱 QuiGioco
|DOWNLOAD
|📱 Eurobet
|DOWNLOAD
|📱 Betflag
|DOWNLOAD
|📱 Stanleybet
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|📱 bwin
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|📱 Marathonbet
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|📱 LeoVegas
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|📱 VinciTu
|DOWNLOAD
|📱 Betfair
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|📱 888
|DOWNLOAD
|📱 PokerStars
|DOWNLOAD
Le app per scommettere presenti in questa pagina sono state valutate dalla nostra redazione attraverso un'analisi degli strumenti e funzioni offerti, e prendendo in considerazione le recensioni e valutazioni rilasciate su PlayStore e su App Store dagli utenti. Per un'ulteriore guida ai migliori siti di scommesse online è possibile visitare la nostra pagina dedicata.
Le 10 migliori applicazioni di scommesse 2026 con bonus
Ecco la lista delle migliori app scommesse consigliate per il 2026 con bonus benvenuto:
- ⭐ Wiliam Hill: fino a 205€ per le scommesse
- ⭐ Betflag: bonus senza deposito + 10€ extra e fino 5.000€
- ⭐ Planetwin365: fino a 2.050€
- ⭐ Sisal: bonus maggiorato 200€ + 5.000€
- ⭐ Stanleybet: 10€ extra + fino 1.000€
- ⭐ Betfair: rimborso 50€
- ⭐ SNAI: bonus fino 1.500€
- ⭐ Netwin: fino 300€ + 5€ extra
- ⭐ Eurobet: bonus 37€ subito + 5€ con codice e fino 1.000€
- ⭐ Goldbet: bonus maggiorato 2.050€ + 250€ slot con codice
Fornito e verificato da GOAL ✓
Le top 3 applicazioni di scommesse della settimana
La scelta di un'applicazione è cruciale per molti utenti che desiderano giocare le proprie schedine in mobilità. La nostra redazione ha esaminato le funzionalità, la stabilità e la user experience di diverse applicazioni, individuando una selezione di tre migliori disponibili questa settimana.
- 🏅 bet365: l'applicazione offre l'intero palinsesto desktop su mobile, con funzionalità come notifiche e il bet builder, il tutto accompagnato da una grafica in alta definizione e un'ottima navigazione.
- 🏅 William Hill: un'app estremamente leggera su iOS e Android, che offre anche lo streaming dei match selezionati e una navigazione fluida.
- 🏅 Lottomatica: un'applicazione concepita per gli schermi degli smartphone, con una visualizzazione adattata e la possibilità di consultare le giocate direttamente dal carrello.
Lista completa delle migliori app per scommesse sportive
Qual è la miglior app per scommesse online? Ecco l'elenco completo delle applicazioni disponibili in Italia.
📱 bet365
L'app bet365 offre un'esperienza completa, replicando il palinsesto sportivo e le funzionalità della versione desktop. Gli utenti possono accedere a notifiche, live streaming e al Bet Builder per personalizzare le proprie scommesse. La navigabilità è fluida e intuitiva, garantendo un'ottima esperienza mobile. Le quote si aggiornano rapidamente e la grafica è curata.
- iOS: 67,8 MB Android: 55,54 MB
📱 Netbet
Con una dimensione ridotta, l'app Netbet si distingue per la sua agilità. I menu e il palinsesto, posizionati sulla sinistra, rendono la navigazione rapida e immediata. Le quote sono competitive e il palinsesto è completo. Un punto di miglioramento potrebbe essere l'integrazione di funzionalità come il Face ID per rendere il processo di login più snello.
- iOS: 12 MB Android: 12,8 MB
📱 William Hill
L'applicazione di William Hill garantisce una navigazione veloce e fluida, offrendo quote aggiornate in tempo reale e un servizio di streaming. L'interfaccia grafica è pulita e funzionale. La consultazione del palinsesto è intuitiva, anche se l'accesso alla schedina potrebbe essere migliorato per rendere l'esperienza utente ancora più efficiente.
- iOS: 10,7 MB Android: 13,4 MB
📱Snai
L'app Snai scommesse Android e iOS offre un ottimo layout e un'interfaccia grafica intuitiva. La consultazione della schedina è agevole e le quote sono competitive. Nonostante il peso considerevole, l'applicazione Snai sport garantisce stabilità e funzionalità complete. A nostro parere la ricerca degli eventi nel palinsesto potrebbe essere ottimizzata per permettere agli utenti di trovare più rapidamente ciò che cercano.
- iOS: 184,7 MB Android: 54 MB
📱Lottomatica
L'app di Lottomatica si è rinnovata con una grafica moderna e nuove funzionalità. Offre live streaming e una versione semplificata per le giocate a sistema. È possibile visualizzare i risultati in tempo reale e consultare lo storico delle giocate direttamente dal carrello. La navigazione è fluida proprio come da dekstop.
- iOS: 71,6 MB Android: 45,8 MB
📱Admiralbet
L'app di Admiralbet si caratterizza per una grafica intuitiva e una navigazione fluida e veloce. I pagamenti sono rapidi e il palinsesto sportivo è ricco. Nonostante il peso ridotto, l'app offre tutte le funzionalità necessarie per un'esperienza di scommessa completa, con un'interfaccia semplice e diretta.
- iOS: 32,1 MB Android: 21,5 MB
📱Goldbet
L'app scommesse Goldbet, recentemente aggiornata, offre funzionalità avanzate come un filtro dedicato per i live con streaming disponibile. Le quote sono interessanti, e la velocità nell'accredito delle vincite è un punto di forza. L'assistenza clienti è efficiente e il palinsesto sportivo è vasto.
- iOS: 71,6 MB Android: 48,8 MB