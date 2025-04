C Factor: Matteo Andreoletti, la sua firma sulla promozione del Padova

Serie C

Il Padova trionfa: è promozione in Serie B all’ultima giornata: Andreoletti è il più giovane di sempre a vincere un campionato di C.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Un trionfo che resterà nella storia. Vincere un campionato è sempre qualcosa che resta, negli annali, nei cuori, nel destino. Farlo, però, all’ultima giornata, dopo una lotta a due incerta fino all’ultima curva del campionato, è stato qualcosa di magico per il Padova di Matteo Andreoletti.

È bastato il pari a Lumezzane ai biancoscudati, che hanno festeggiato in trasferta ma davanti a 3.500 tifosi, un ritorno in B atteso e sempre sfumato in maniera incredibile negli ultimi anni.

Ora la promozione è arrivata davvero, anche e soprattutto per merito di un uomo - il 36enne mister arrivato la scorsa estate - che non ha mai davvero smesso di crederci.

“Una delle forze di questa squadra è stata vivere questo campionato come un'occasione irripetibile. Spero cambi la carriera a tanti, incluso il sottoscritto. Non allenerò mai più un gruppo così”.

[Andreoletti dopo Lumezzane-Padova]