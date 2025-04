C Factor - Fabio Gallo, il condottiero dell’Entella: “Promozione? Ad Ascoli ho iniziato a crederci davvero”

Serie C

L’allenatore a GOAL racconta il trionfo dei biancocelesti: “In estate abbiamo cambiato tanto, ma questa vittoria è merito di tutti”.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Nel calcio, si sa, si finisce spesso con l’abusare del termine impresa. Ma, nel girone B di Serie C NOW, quello che ha fatto la Virtus Entella è davvero straordinario: vittoria del campionato con due giornate di anticipo e 11 punti di vantaggio sulla seconda.

Un’impresa, vera: alla vigilia del campionato, praticamente nessuno accreditava l’Entella come una delle favorite, anteponendole Ternana, Pescara e Torres, tutte finite alle spalle di Franzoni e compagni.

Un successo straordinario, il primo da allenatore per Gallo, che a GOAL ha raccontato, in esclusiva, segreti e retroscena della stagione della Virtus, tornata in Serie B dopo 1454 giorni.