C Factor: Matteo Della Morte firma la rincorsa del Vicenza

Serie C

Il talento classe ’99 illumina la scena contro la Virtus Verona: il papà Ivano sorride, il Lane insegue la Serie B.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

C'è un filo (bianco)rosso che lega la famiglia Della Morte e il Lanerossi Vicenza. Un connubio figlio del destino, che ha portato papà Ivano prima e il figlio Matteo poi a giocare al Menti.

E proprio la seconda punta classe 1999 sta trascinando il Lane a suon di goal e giocate, rincorrendo quella Serie B che è il grande obiettivo del club di Renzo Rosso.

Domenica, contro la Virtus Verona, è stato per l’ennesima volta decisivo, giocando una partita monstre nel 3-0 finale.

Adesso il Vicenza è a -2 dal Padova, in una lotta promozione che nel girone A di Serie C NOW si preannuncia quantomai serrata.