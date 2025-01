C Factor: David Stückler, il gioiellino danese della Giana Erminio

L’attaccante biancazzurro continua a stupire in Serie C NOW: fa parte della scuderia Raiola e la Cremonese lo aspetta.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Stupire con stile. Lo sta facendo in Serie C Now, con la maglia della Giana, David Stückler. Sette goal in campionato in 20 presenze, le ultime due valse tre punti allo Speroni contro la Pro Patria.

La carta d’identità porta in calce l’anno di nascita: 2004. Le caratteristiche sono quelle della grande punta, sempre più frequente per quanto riguarda la scuola danese da qualche anno a questa parte.

Un gioiellino che sta facendo le fortune del club di Gorgonzola, rimasto folgorato in estate dopo un’amichevole in cui David segnò una doppietta in venti minuti. Colpo di fulmine e richiesta di prestito alla Cremonese, titolare del cartellino.