C Factor: Ignazio Abate, il nuovo che avanza e lo show con la Ternana

Prima avventura da allenatore senior per l’ex terzino: la sua Ternana inizia a volare, nell’infrasettimanale clamoroso 8-0 al Legnago.

Il nuovo che avanza. Da sempre la Serie C - al pari della B - viene vista come una fucina di talenti, campionato di formazione per i giovani, calciatori o allenatori che siano.

Ad arricchire il parterre di coloro che vogliono arrivare in alto partendo dal torneo di Lega Pro, in estate, è arrivato Ignazio Abate, chiamato da Carlo Mammarella - anche lui ex giocatore in rampa di lancio in veste di direttore sportivo - alla guida della Ternana.

Unico obiettivo per le fere: il ritorno in Serie B.