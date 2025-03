C Factor: Pierluca Luciani, anima e cuore del Messina

Tripletta alla Cavese per la punta scuola Frosinone, i giallorossi - in gravi difficoltà societarie - vogliono evitare la retrocessione in D.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo. Non è finita finché non è finita. Pare sia questo il motto scelto in casa Messina, alle prese con una stagione complicatissima sia dentro che fuori dal campo. Il club giallorosso, da oltre un decennio galleggiante fra terza e quarta serie del calcio italiano, è una delle squadre penalizzate in classifica in questo inizio di marzo: 4 punti sono stati sottratti alla società dello Stretto, ultima nel girone C dopo le esclusioni di Turris e Taranto. L'articolo prosegue qui sotto La squadra di Banchieri rischia fortemente la retrocessione ma, nonostante tutto, lotta: nell’infrasettimanale contro la Cavese, infatti, è arrivato un clamoroso 3-3 in cui è stato straordinario protagonista Pierluca Luciani.