C Factor: Stefano Di Mario, la stellina a tutta fascia dell’Entella

Classe 2004, tanta corsa ma soprattutto grande qualità: al secondo anno fra i pro, ha già fatto 4 goal e fornito altrettanti assist.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Giovani e forti. È uno dei diktat del campionato di Serie C NOW, uno dei leitmotiv del torneo di terza serie: far giocare ragazzi in formazione, che proprio attraverso l’esperienza in C possono completarsi e diventare importanti per i campionati di categorie superiori.

Fra quelli che stanno brillando in questa stagione 2024/25 c’è Stefano Di Mario: classe 2004, ventun’anni ancora da compiere, elemento imprescindibile della Virtus Entella capolista del girone B.

Contro la Pianese è stato ancora decisivo, segnando il primo goal della partita, il quarto della sua stratosferica stagione.