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Serie A

Serie A - Generale

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Serie A, calendario e risultati

venerdì 25 settembre
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Inter
INT
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Fiorentina
FIO
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
Roma badge
Roma
ROM
Lazio badge
Lazio
LAZ
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus badge
Juventus
JUV
S.S.D. Napoli Femminile badge
S.S.D. Napoli Femminile
NAP
Ternana Femminile badge
Ternana Femminile
TER
Como Women badge
Como Women
COM
Calcio Como 1907 badge
Calcio Como 1907
COM
AC Milan badge
AC Milan
MIL
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1AC Milan crestAC Milan00000000
2Calcio Como 1907 crestCalcio Como 190700000000
3Como Women crestComo Women00000000
4Fiorentina crestFiorentina00000000
5Inter crestInter00000000
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