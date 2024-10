C Factor: Raffaele Biancolino, la miglior cura possibile per l’Avellino

Serie C

Sei punti, sei goal fatti e zero subiti nelle ultime due partite: irpini completamente rilanciati dall’ex attaccante.

Capobranco. Non c’è definizione migliore, ad Avellino, che possa inquadrare Raffaele Biancolino.

Biancoverde dentro e fuori, da un paio di settimane ha rilevato la guida degli irpini, che avevano iniziato a fatica il girone C della Serie C NOW 2024/25.

Patierno e compagni erano, semplicemente, irriconoscibili, completamente scollegati dalla mano di Michele Pazienza, che non è riuscito a dare ciò che ci si aspettava.

A cambiare tutto ci ha pensato Biancolino: ultime due partite, due vittorie. Un boost importante, per morale e classifica.