NXGN 2025: I 50 migliori giovani talenti under 19 del mondo

L'edizione 2025 di NXGN: la classifica dei 50 dei talenti più forti, nati a partire dal 1° gennaio 2006. Da Yamal a Estevao, le stelle del futuro.

I migliori teenager del mondo del calcio: come ogni anno, NXGN celebra i più forti talenti Under 19 in circolazione, con le classifiche maschili e femminili.

Dopo aver premiato nelle scorse edizioni nomi come Lamine Yamal, Jude Bellingham, Rodrygo, o Lena Oberdorf, vi presentiamo le classifiche 2025, con giocatori e giocatrici da ogni angolo del globo.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco la classifica NXGN 2025 dei 50 migliori giovani talenti nati a partire dal 1° gennaio 2006.