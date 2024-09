C Factor: Mirco Antenucci, quando il goal è eterno

Lo scorso 8 settembre ha compiuto 40 anni ma sembra non saperlo: 4 goal in 5 giornate, la SPAL nella sua ultima stagione: "Ho l'idea del ritiro".

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo.

Questo è tanto vero nella realtà, quanto nell’ambito calcistico dove, evidentemente, ci sono giocatori che sentono scorrere gli anni in maniera decisamente diversa rispetto al passato. È il caso, per esempio, di Mirco Antenucci da Termoli.

La carta d’identità dice che lo scorso 8 settembre abbia compiuto 40 anni; il rendimento calcistico, invece, è di tutt’altro tenore: 4 goal nelle prime cinque giornate con la SPAL in Serie C NOW, e un rendimento che non accenna ad abbassarsi di livello.