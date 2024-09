C Factor: Vanja Vlahović, il prossimo craque dell’Atalanta

Serie C

Il classe 2004 dell’Under 23 nerazzurra ha segnato una tripletta alla Triestina: Gasperini lo monitora, il futuro è denso di aspettative.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Non fa quasi neanche più notizia, Vanja Vlahović.

Del resto, le notizie sono tali per la loro natura d’essere inaspettate, fresche, qualcosa di nuovo. E invece il talento nato a Vršac nel marzo del 2004 è ormai cosa nota a tutti, così come la certezza dell’Atalanta di avere fra le mani il prossimo possibile craque della nostra Serie A.

Certo, però, che se la giovane punta serba decide di prendersi la scena come fatto al Nereo Rocco domenica sera è impossibile non notarne la lucentezza: tre goal (più un assist) per mandare ko la Triestina, portarsi a casa il pallone e consegnare altri tre punti all’Under 23 nerazzurra con un 5-1 netto e inequivocabile.