C Factor: Nicolò Bruschi, goal e musica per il Monopoli capolista

La punta dei biancoverdi decide il derby col Foggia che regala il momentaneo primato: storia di un potenziale craque.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Un derby fondamentale, un rigore da non fallire, un primato da conquistare. Per il Monopoli è un anno magico: nel girone C di Serie C NOW i biancoverdi sono attualmente primi, con un punto di vantaggio sul Benevento, che comunque ha una gara in meno.

Un cammino clamoroso, suggellato nel Monday Night contro il Foggia dal perfetto rigore segnato da Nicolò Bruschi, valso il successo e la salita al primo posto. Storie di rinascita: il Monopoli, lo scorso anno, ha dovuto strappare la salvezza ai playout; una permanenza in C che, invece, la Pro Sesto in cui giocava la punta classe ’98 ha mancato, nonostante i suoi 5 goal.